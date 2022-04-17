Российские оккупанты готовят десантную морскую операцию в Украине, - Генштаб ВСУ

Оккупационная армия готовит десантную морскую операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

По данным Генштаба, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, постоянно выходящую из строя технику, качество горючего и питание.

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