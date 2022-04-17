РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9558 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
65 403 125
армия РФ (18012) Генштаб ВС (5763) море (362)

Российские оккупанты готовят десантную морскую операцию в Украине, - Генштаб ВСУ

рф,корабель

Оккупационная армия готовит десантную морскую операцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

По данным Генштаба, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, постоянно выходящую из строя технику, качество горючего и питание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация по состоянию на 6:00 17 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+52
Короче КАЦАПАМ ****** !!!
показать весь комментарий
17.04.2022 07:50
+46
Да, надо было голосовать за человека, который говорил ничего не значащие фразу в переговорах, а сам делал усиленно ракеты. Чем за человека, который хотел посмотреть в глаза ***** (что такое) но вот вм есто ракет воровал на дорогах.
показать весь комментарий
17.04.2022 10:04
+41
ху@@ней маются придурки е@нутым нет покоя всех на..уй в море рыб кормить.. дебилы после Москвы должны сидеть возле Туапсе и жалобно скулить а нет ищут пе@@ерас@ные на свою 5 геморрою пора наносить удары по Крыму или Зеленский реально считает гарантии Украины и мира возможны с Крымом и в ней Россия тогда Вова а нафиг все эти войнушки жертвы или никак не догонишь пока из Крыма не убрать базу ЧФ хоть суки плывут на =Север или Балтику нам плевать раз они за более 30 лет не удосужились подумать и построить военно морскую базу для флота на СВОЕЙ ТИЕРРИТОРИИ А РАЗГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ТИПА МИР ДОГОВОР ГАРАНТИИ А КРЫМ ВЫНЕСЕМ ЗА СКОБКИ ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО.... ВОПРОС РЕШАЕТСЯ СРАЗУ И ЦЕЛИКОМ... ВСЯ УКРАИНА ВСЕ ЕЕ ЗЕМЛИ СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ И ВОЙНЫ И МИРА.... до сих пор по Крыму не били наши Точка У крылатые ракеты и так далее у меня вопрос ПОЧЕМУ???? это наша территория или Зеленский считает что нет???!!!
показать весь комментарий
17.04.2022 08:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Відкривається морська Чорнобаївка, чи що? Чи то пороблено, щоб повертатися московитам саме туди, де їх вже знатно побили.
показать весь комментарий
17.04.2022 11:37 Ответить
у них есть одна ,, хорошая,, особенность - отсутствие мозга, и наличие тел , .........получив приказ , они ни когда его не обдумывают и не подвергают сомнению ,
показать весь комментарий
17.04.2022 15:36 Ответить
скоро черноморсьски бички будуть розміром з налима
показать весь комментарий
17.04.2022 12:45 Ответить
Мдааа́а,дофуя у свинособак канеш ресурсов Пля,затянецца войнушка надолго.....
показать весь комментарий
17.04.2022 13:27 Ответить
После затопления флагмана они смогут высадить десант только на ****** путлеру......
показать весь комментарий
17.04.2022 13:44 Ответить
Десант **********?
показать весь комментарий
18.04.2022 07:10 Ответить
Кто то брешет ... (и я знаю кто)

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:

Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело:
показать весь комментарий
17.04.2022 14:23 Ответить
Ворог навмисно може поширювати дезінформацію,для того і існує розвідка.
показать весь комментарий
17.04.2022 16:43 Ответить
Німці так і робили ну а Сталін все це прожовував.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:50 Ответить
, Я не буду вдаваться в теологический споро , но вы не правы Вспомните про двух рыбок в аквариуме , которым кто то кидает корм
показать весь комментарий
17.04.2022 14:34 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 14:35 Ответить
вибачте за .ру, просто загуглив, там було .ком
Але.. Теж символічно!...
показать весь комментарий
17.04.2022 14:57 Ответить
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://www.youtube.com/watch?v=nQUO5LvKw1I
показать весь комментарий
17.04.2022 14:42 Ответить
Я Вас прошу красиво , хватит раздувать тему про ЯО . Эта тема закрыта , есть огромное количество причин , по которым параша этого делать не будет от слова совсем , а если только попытаются Запад нанесет привентивный удар по бункеру и кремлю
показать весь комментарий
17.04.2022 14:47 Ответить
ТАК БОМБИТЕ СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ БУХТУ !!!
показать весь комментарий
17.04.2022 16:42 Ответить
1000% !!!Не ныть и ждать когда высадятся, а сразу накрыть Севаст.Бухту, они же так делали в первый день войны по аеродромам итд! На опережение!
показать весь комментарий
17.04.2022 17:02 Ответить
Нептунам і Горпунам приготовитись!🔥🔥🔥🌊💦
показать весь комментарий
17.04.2022 16:46 Ответить
показать весь комментарий
17.04.2022 17:27 Ответить
Смотрите, вот наш гранатомет УАГ-40, новая разработка, незаменимая вещь для ВСУ, прожигает броню БМП, БТР, БМД как картон, дальность до 2 км.
Уже 2 года Минобороны не может дать добро на включение в ДОЗ чтобы через госфинансирование разработчик смог начать серийно выпускать гранатомет и поставлять в ВСУ.
Сейчас идет война и такое вооружение существенно усилит любое подразделение на фронте.
Что надо сделать? Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры и за пару дней решить многолетнюю проблему.
показать весь комментарий
17.04.2022 17:27 Ответить
"Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры" - сказали! он побежал звонить
показать весь комментарий
18.04.2022 11:51 Ответить
Доходяга кремлёвская ещё с йети бухает ??!не даром говорят...перед канцуром не надышишься.Дыши глубже "Окурок".
показать весь комментарий
17.04.2022 17:30 Ответить
**** ! Таки засеруть Чорне море своїм пропитим м"ясом !
показать весь комментарий
17.04.2022 17:45 Ответить
Яблочко.

Пароход идёт, волны кольцами,
Будем рыб кормить добровольцами.

Эх, песенка, с тремя аккордами
Будем рыб кормить козломордыми.

Эх, системный блок с клавиатурою,
Будем рыб кормить десантурою.

Эх шкатулочка с бриллиантами,
Будем рыб кормить оккупантами.

Продолжайте...
показать весь комментарий
17.04.2022 17:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 