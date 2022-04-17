Российские оккупанты готовят десантную морскую операцию в Украине, - Генштаб ВСУ
Оккупационная армия готовит десантную морскую операцию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Кроме того, продолжается перемещение российских подразделений на территорию Украины из Курской, Брянской и Воронежской областей. Находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил РФ имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время, смогли накопить значительные запасы боеприпасов.
По данным Генштаба, в подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, постоянно выходящую из строя технику, качество горючего и питание.
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Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело:
Але.. Теж символічно!...
Уже 2 года Минобороны не может дать добро на включение в ДОЗ чтобы через госфинансирование разработчик смог начать серийно выпускать гранатомет и поставлять в ВСУ.
Сейчас идет война и такое вооружение существенно усилит любое подразделение на фронте.
Что надо сделать? Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры и за пару дней решить многолетнюю проблему.
Пароход идёт, волны кольцами,
Будем рыб кормить добровольцами.
Эх, песенка, с тремя аккордами
Будем рыб кормить козломордыми.
Эх, системный блок с клавиатурою,
Будем рыб кормить десантурою.
Эх шкатулочка с бриллиантами,
Будем рыб кормить оккупантами.
Продолжайте...