Російські окупанти готують десантну морську операцію в Україні, - Генштаб ЗСУ
Окупаційна армія готує десантну морську операцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Крім того, триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил РФ, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.
За даними Генштабу, у підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.
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Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело:
Але.. Теж символічно!...
Уже 2 года Минобороны не может дать добро на включение в ДОЗ чтобы через госфинансирование разработчик смог начать серийно выпускать гранатомет и поставлять в ВСУ.
Сейчас идет война и такое вооружение существенно усилит любое подразделение на фронте.
Что надо сделать? Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры и за пару дней решить многолетнюю проблему.
Пароход идёт, волны кольцами,
Будем рыб кормить добровольцами.
Эх, песенка, с тремя аккордами
Будем рыб кормить козломордыми.
Эх, системный блок с клавиатурою,
Будем рыб кормить десантурою.
Эх шкатулочка с бриллиантами,
Будем рыб кормить оккупантами.
Продолжайте...