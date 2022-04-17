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Російські окупанти готують десантну морську операцію в Україні, - Генштаб ЗСУ

рф,корабель

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Крім того, триває переміщення російських підрозділів на територію України з Курської, Брянської та Воронезької областей. Підрозділи збройних сил РФ, що перебувають на українській території, мають значні проблеми із забезпеченням. Водночас змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

За даними Генштабу, у підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, зростає невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального та харчування.

Також читайте: РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель

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Топ коментарі
+52
Короче КАЦАПАМ ****** !!!
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17.04.2022 07:50
+46
Да, надо было голосовать за человека, который говорил ничего не значащие фразу в переговорах, а сам делал усиленно ракеты. Чем за человека, который хотел посмотреть в глаза ***** (что такое) но вот вм есто ракет воровал на дорогах.
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17.04.2022 10:04
+41
ху@@ней маются придурки е@нутым нет покоя всех на..уй в море рыб кормить.. дебилы после Москвы должны сидеть возле Туапсе и жалобно скулить а нет ищут пе@@ерас@ные на свою 5 геморрою пора наносить удары по Крыму или Зеленский реально считает гарантии Украины и мира возможны с Крымом и в ней Россия тогда Вова а нафиг все эти войнушки жертвы или никак не догонишь пока из Крыма не убрать базу ЧФ хоть суки плывут на =Север или Балтику нам плевать раз они за более 30 лет не удосужились подумать и построить военно морскую базу для флота на СВОЕЙ ТИЕРРИТОРИИ А РАЗГОВОРЫ ЗЕЛЕНСКОГО ТИПА МИР ДОГОВОР ГАРАНТИИ А КРЫМ ВЫНЕСЕМ ЗА СКОБКИ ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО.... ВОПРОС РЕШАЕТСЯ СРАЗУ И ЦЕЛИКОМ... ВСЯ УКРАИНА ВСЕ ЕЕ ЗЕМЛИ СТАНОВЯТСЯ ПРЕДМЕТОМ И ВОЙНЫ И МИРА.... до сих пор по Крыму не били наши Точка У крылатые ракеты и так далее у меня вопрос ПОЧЕМУ???? это наша территория или Зеленский считает что нет???!!!
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17.04.2022 08:01
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Відкривається морська Чорнобаївка, чи що? Чи то пороблено, щоб повертатися московитам саме туди, де їх вже знатно побили.
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17.04.2022 11:37 Відповісти
у них есть одна ,, хорошая,, особенность - отсутствие мозга, и наличие тел , .........получив приказ , они ни когда его не обдумывают и не подвергают сомнению ,
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17.04.2022 15:36 Відповісти
скоро черноморсьски бички будуть розміром з налима
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17.04.2022 12:45 Відповісти
Мдааа́а,дофуя у свинособак канеш ресурсов Пля,затянецца войнушка надолго.....
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17.04.2022 13:27 Відповісти
После затопления флагмана они смогут высадить десант только на ****** путлеру......
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17.04.2022 13:44 Відповісти
Десант **********?
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18.04.2022 07:10 Відповісти
Кто то брешет ... (и я знаю кто)

Окупаційна армія готує десантну морську операцію.Як передає , про це у https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/296519492661136 Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Джерело:

Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.Про це https://t.me/Pravda_Gerashchenko/13074 повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає . Джерело:
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17.04.2022 14:23 Відповісти
Ворог навмисно може поширювати дезінформацію,для того і існує розвідка.
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17.04.2022 16:43 Відповісти
Німці так і робили ну а Сталін все це прожовував.
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17.04.2022 17:50 Відповісти
, Я не буду вдаваться в теологический споро , но вы не правы Вспомните про двух рыбок в аквариуме , которым кто то кидает корм
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17.04.2022 14:34 Відповісти
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17.04.2022 14:35 Відповісти
вибачте за .ру, просто загуглив, там було .ком
Але.. Теж символічно!...
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17.04.2022 14:57 Відповісти
Політ протикорабельної ракети Р-360 комплексу "Нептун" https://www.youtube.com/watch?v=nQUO5LvKw1I
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17.04.2022 14:42 Відповісти
Я Вас прошу красиво , хватит раздувать тему про ЯО . Эта тема закрыта , есть огромное количество причин , по которым параша этого делать не будет от слова совсем , а если только попытаются Запад нанесет привентивный удар по бункеру и кремлю
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17.04.2022 14:47 Відповісти
ТАК БОМБИТЕ СЕВАСТОПОЛЬСКУЮ БУХТУ !!!
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17.04.2022 16:42 Відповісти
1000% !!!Не ныть и ждать когда высадятся, а сразу накрыть Севаст.Бухту, они же так делали в первый день войны по аеродромам итд! На опережение!
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17.04.2022 17:02 Відповісти
Нептунам і Горпунам приготовитись!🔥🔥🔥🌊💦
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17.04.2022 16:46 Відповісти
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17.04.2022 17:27 Відповісти
Смотрите, вот наш гранатомет УАГ-40, новая разработка, незаменимая вещь для ВСУ, прожигает броню БМП, БТР, БМД как картон, дальность до 2 км.
Уже 2 года Минобороны не может дать добро на включение в ДОЗ чтобы через госфинансирование разработчик смог начать серийно выпускать гранатомет и поставлять в ВСУ.
Сейчас идет война и такое вооружение существенно усилит любое подразделение на фронте.
Что надо сделать? Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры и за пару дней решить многолетнюю проблему.
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17.04.2022 17:27 Відповісти
"Скажите Зеленскому ,чтобы в ручном режиме позвонил Министру обороны и приказал наплевать на все бюрократический процедуры" - сказали! он побежал звонить
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18.04.2022 11:51 Відповісти
Доходяга кремлёвская ещё с йети бухает ??!не даром говорят...перед канцуром не надышишься.Дыши глубже "Окурок".
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17.04.2022 17:30 Відповісти
**** ! Таки засеруть Чорне море своїм пропитим м"ясом !
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17.04.2022 17:45 Відповісти
Яблочко.

Пароход идёт, волны кольцами,
Будем рыб кормить добровольцами.

Эх, песенка, с тремя аккордами
Будем рыб кормить козломордыми.

Эх, системный блок с клавиатурою,
Будем рыб кормить десантурою.

Эх шкатулочка с бриллиантами,
Будем рыб кормить оккупантами.

Продолжайте...
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17.04.2022 17:50 Відповісти
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