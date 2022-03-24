РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що російський уряд не зацікавлений у переговорах про припинення вогню, поки не забезпечив собі сильні позиції, ізолювавши Україну від моря

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, Путін не зацікавлений у переговорах про мир в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.



"Зараз Росія не хоче сидіти і ні про що домовлятися: вона хоче зайняти землю. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона стане вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції", - заявив Боррель.



Дипломат додав, що ЄС та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії.



"Це важливо, тому що все вирішиться в найближчі 15 днів. Те, що увійде в історію - це здатність українців чинити опір", - наголосив Боррель.

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