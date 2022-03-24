УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17282 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 456 24
війна (56511) море (133) Росія (47229) Боррель (785)

РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,рф

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що російський уряд не зацікавлений у переговорах про припинення вогню, поки не забезпечив собі сильні позиції, ізолювавши Україну від моря

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За його словами, Путін не зацікавлений у переговорах про мир в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.

"Зараз Росія не хоче сидіти і ні про що домовлятися: вона хоче зайняти землю. Вона хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона стане вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції", - заявив Боррель.

Дипломат додав, що ЄС та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії.

"Це важливо, тому що все вирішиться в найближчі 15 днів. Те, що увійде в історію - це здатність українців чинити опір", - наголосив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Капитан очевидность - такой капитан!
показати весь коментар
24.03.2022 13:38
+4
Положит ещё тысяч 50 за эти две недели.
показати весь коментар
24.03.2022 13:30
+4
так забезпечте конвої для проходу кораблів , а ні то сидіть без українського зерна .
показати весь коментар
24.03.2022 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
da...v Berdjanske uzhe vydali.... davaite,davaite - zahodite po blizhe....
показати весь коментар
24.03.2022 13:28 Відповісти
Положит ещё тысяч 50 за эти две недели.
показати весь коментар
24.03.2022 13:30 Відповісти
так забезпечте конвої для проходу кораблів , а ні то сидіть без українського зерна .
показати весь коментар
24.03.2022 13:37 Відповісти
Капитан очевидность - такой капитан!
показати весь коментар
24.03.2022 13:38 Відповісти
А ізолювала себе від світу.
показати весь коментар
24.03.2022 13:41 Відповісти
Какой догадливый..
показати весь коментар
24.03.2022 13:41 Відповісти
Та ні, у них мета глибша. Як у зозулі.
https://youtu.be/dHQ7W_JIfxM?t=97
показати весь коментар
24.03.2022 13:41 Відповісти
Тобто, Боррель нас уже поховав. Каже, будемо вас та вашу хоробрість у віках згадувати. От як до таких висловів відноситись без матюків?
показати весь коментар
24.03.2022 13:47 Відповісти
Що це таке має статись, щоб раша зібрала великі сили щоб пройти Миколаїв та оточити Одесу та ще й за 15 днів? В них зараз задача 1 - оточити наші війська на сході і туди вони будуть кидати підкріплення. Звісно добре було б, що б вони знову все розточили по різним напрямкам, але вже навряд чи.
показати весь коментар
24.03.2022 13:48 Відповісти
где, блин, наши Нептуны, я хочу услышать от кого-то, кто за это отвечал, что-нить внятное...
показати весь коментар
24.03.2022 13:48 Відповісти
Все. Нет Нептунов. Давайте думать как делать кацапам больно без них.
показати весь коментар
24.03.2022 13:51 Відповісти
один Нептун где-то под Одессой. Один дивизион Нептунов должні біли здать в апреле этого года - могут ли доделать сейчас - не известно. Общий заказ Минобороны на Нептуны, был - три дивизиона. какая степень готовности тез что начали и есть ли возможность сейчас изготовлять - вопрос,
показати весь коментар
24.03.2022 14:23 Відповісти
барель гівна.. пророк і ********
показати весь коментар
24.03.2022 13:52 Відповісти
Миколаїв -Вознесенськ, Кривий Ріг - тут маємо триматись.
показати весь коментар
24.03.2022 13:52 Відповісти
у Борреля уже началась ремиссия, а начало восстанавливаться зрение и обоняние. А ведь год назад казался безнадежным ...
показати весь коментар
24.03.2022 13:54 Відповісти
Жопез - "капітан очевидність"!
показати весь коментар
24.03.2022 13:54 Відповісти
До-речі, семе у міжнародних водах Чорного моря НАТО моглиб бути значно активніше, та постійно кошмарити чірнаморскій флот, або навіть повністю заблокувати РЛС кацапських кораблів. Але Чорне море - зона відповідальності Туреччини, а Ердоган не показує жодною активності, яка б погіршила дабрасасєдскіє відносини з кацапами.
показати весь коментар
24.03.2022 13:58 Відповісти
Он таки море заблокировал для кораблей рф
показати весь коментар
24.03.2022 14:10 Відповісти
***..ь ну читайте вже документи, а не висери на тік-токах!

https://www.dw.com/uk/turechchyna-zakryla-bosfor-dlia-viiskovykh-korabliv-rf-na-shcho-tse-vplyne/a-61006099
показати весь коментар
24.03.2022 14:23 Відповісти
Це не просто ізоляція від моря, це давній план глобалістів.
показати весь коментар
24.03.2022 14:29 Відповісти
Допоки цей план не стане відомий всім, сценарій війни не поміняють і серйозної зброї не дадуть.
показати весь коментар
24.03.2022 14:37 Відповісти
Почему бы НАТО не проводить формальные учения в Черном море с перекрытием акватории где сейчас шарахаются русолоханки. Формально они ведь не в состоянии войны и могут делать что угодно. А нам бы полегчало.
показати весь коментар
24.03.2022 15:01 Відповісти
по моему Турция для всех военных кораблей перекрыли заход в ЧМ
показати весь коментар
24.03.2022 15:11 Відповісти
Нужно изолировать рф от портов ес и штатов
показати весь коментар
24.03.2022 19:32 Відповісти
 
 