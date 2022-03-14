Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація
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У регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.
Як інформує НВ, про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор НЕТ.
"Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу - ми готові", - зазначив Братчук.
Топ коментарі
+9 Michal Woronowsky
показати весь коментар14.03.2022 09:25
+7 Александр d30dc4a6
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+5 Deodar Revolution
показати весь коментар14.03.2022 09:41
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Будь ласка, зачекайте...
А краби тільки й харчуються, що дохлятиною. Така їхня природа.
А самовистругатися із нашої дійсності москалі можуть і в інший спосіб. Благо, варіантів вибору безліч. За деякі навіть на Премію Дарвіна можуть розраховувати .
Ми переможемо..
..
Слава нації
Смерть москалям
Ці хлопці теж на бенкет хочуть!
Точно такая же ситуация с Ровенской и Волынской областями. Там пугают нападением беларусов, и точно так же связывают на Северо-Западных границах большие силы ВСУ
Но "спасибо" Зе-пи*арам, которые разворовали и просрали деньги, время и убили все программы по вооружению и обеспечению армии, хотя им об этом кричали! все, и внутри страны и извне.
Корм для раків