Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

У регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

Як інформує НВ, про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор НЕТ.

"Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу - ми готові", - зазначив Братчук.

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