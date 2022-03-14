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Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

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Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

У регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

Як інформує НВ, про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор НЕТ.

"Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу - ми готові", - зазначив Братчук.

Також читайте: Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Головно, щоб краби "паслися" десь неподалік.
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14.03.2022 09:25
+7
Эти кацапские суки, постоянно пугая напасть на Одессу, тупо связывают в районе Одессы большие силы нашей армии, для того что бы не позволить их перебросить на линию фронта.
Точно такая же ситуация с Ровенской и Волынской областями. Там пугают нападением беларусов, и точно так же связывают на Северо-Западных границах большие силы ВСУ
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14.03.2022 09:31
+5
в этом смысле Одесса находится в лучшем положении с утилизацией биологических отходов - в Черном море крабы, бычки и мидии спокойно переработают не одну тысячу русофашистов
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14.03.2022 09:41
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Головно, щоб краби "паслися" десь неподалік.
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14.03.2022 09:25 Відповісти
та ну... пущай сразу в сероводород идут... этих крабов еще есть кому-то...
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14.03.2022 09:43 Відповісти
Сірководнева вода далеченько від берега і на значній глибині. Туди лаптє-десантурі втрафити - тре' дуже постаратися.
А краби тільки й харчуються, що дохлятиною. Така їхня природа.
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14.03.2022 09:48 Відповісти
Так, вважається, що його царство десь на глибині 150-200 метрів. Вчені вже давно б'ють тривогу, бо іноді ця відмітка підіймається до 70 м... але ж я про те й кажу - некуй шастати на малих глибинах та травити небагату живність, що там залишилась... нехай займаються чапаєвщиною там, де глибина "підходяща"...
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14.03.2022 10:02 Відповісти
Так і є.
А самовистругатися із нашої дійсності москалі можуть і в інший спосіб. Благо, варіантів вибору безліч. За деякі навіть на Премію Дарвіна можуть розраховувати .
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14.03.2022 10:10 Відповісти
Пункт про нейтральний статус України я підтримую, Україна в цьому статусі сама повина себе захищати, кацапи при тому, що це їх вимога, повинні фінансувати нашу оборону на рівні 50.000.000.000 доларів на сьогодні і з перерахунком каждий рік на цифру інфляції, або скоти паРашенські, пішли нах!!!!
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14.03.2022 09:27 Відповісти
після того як Україна сама переможе кацапів , доцільність існування НАТО стане під питанням
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14.03.2022 09:32 Відповісти
не стане...бо потрібне.і нам в першу чергу.бо мутрий наріт знов обере владу,якій пофіг армія.а військові цацки десь треба брати.
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14.03.2022 10:07 Відповісти
з такою реакцією , з своїми занепокоєннями та стурбованістю ? і головної загрози для якої створювався блок вже не буде .
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14.03.2022 10:20 Відповісти
Нехай нам тільки зброю підвозить НАТО, а кацапню ми і самі завалимо.
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14.03.2022 10:17 Відповісти
з кожною країною домовитись простійше , бо буде ,як з літаками пін понг ... ППО вже два тижні дають
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14.03.2022 10:26 Відповісти
є кращі?
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14.03.2022 10:31 Відповісти
треба створювати нові
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14.03.2022 10:35 Відповісти
навіть не сумнівайтесь,-попруть однозначно.Чекайте з гостинцями
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14.03.2022 09:27 Відповісти
Куда попруть? Без підримки з суходолу? Хіба що в пісок.Коли північ, схід та Херсонщина воювала Одещина не спала. Тут стільки оборонних споруд набудували що розбирати їх в мирний час доведеться довго. А наша 28 бригада рветься в бій. Так шо ,,малохольниє,, велком
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14.03.2022 10:05 Відповісти
Тримаймося браття українці
Ми переможемо..
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:30 Відповісти
Мы заждались уже, нам тоже нужна порция металлолома, да и рыбок покормить нужно
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14.03.2022 09:30 Відповісти


Ці хлопці теж на бенкет хочуть!
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14.03.2022 09:36 Відповісти
Эти кацапские суки, постоянно пугая напасть на Одессу, тупо связывают в районе Одессы большие силы нашей армии, для того что бы не позволить их перебросить на линию фронта.
Точно такая же ситуация с Ровенской и Волынской областями. Там пугают нападением беларусов, и точно так же связывают на Северо-Западных границах большие силы ВСУ
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14.03.2022 09:31 Відповісти
Вообще-то маневрировать, для подкрепления какого-то из фронтов, нужно не снятием с другого фронта, а резервом.
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14.03.2022 09:41 Відповісти
Резерв это не только добровольцы, но и их вооружение и обмундирование.....
Но "спасибо" Зе-пи*арам, которые разворовали и просрали деньги, время и убили все программы по вооружению и обеспечению армии, хотя им об этом кричали! все, и внутри страны и извне.
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14.03.2022 10:15 Відповісти
Саша, иди проведай русский корабль
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14.03.2022 10:22 Відповісти
Смретники
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14.03.2022 09:32 Відповісти
ні смерди !
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14.03.2022 09:33 Відповісти
Гумус для землі..
Корм для раків
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14.03.2022 09:38 Відповісти
Одеса, сподiваюсь не схибить i дасть можливiсть десантурi поплавати в холоднiй водi +5 градусiв Цельсiя, в останнiй раз перед тим як iх скушают бычки!
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14.03.2022 09:38 Відповісти
в этом смысле Одесса находится в лучшем положении с утилизацией биологических отходов - в Черном море крабы, бычки и мидии спокойно переработают не одну тысячу русофашистов
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14.03.2022 09:41 Відповісти
Чего не пишут, что сегодня одно кацапское корыто подбили?
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14.03.2022 09:52 Відповісти
Ще не бачив.
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14.03.2022 12:50 Відповісти
****** кацапи ще й море нам засрати встигають. що за істоти?!
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14.03.2022 10:05 Відповісти
Імперія зла має зникнути на завжди!
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14.03.2022 10:45 Відповісти
 
 