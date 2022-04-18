В Геническе рашисты вывесили советское знамя и восстановили памятник Ленину. ФОТО
В Геническе в Херсонской области российские захватчики вывесили на административном здании советский флаг и сложили по кусочкам памятник Ленину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Во временно оккупированном Геническе заново устанавливают памятник Ленину", - говорится в сообщении.
Эту информацию распространил в соцсети местный коллаборант, которого захватчики "назначили" руководить местной "милицией", Геннадий Малюков. На фото видно, что разобранного на части бетонного Ленина устанавливают перед зданием райадминистрации, где он стоял, а на самом доме висит красное знамя.
Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский на этот счет написал в фейсбуке, что россияне таким образом пытаются паразитировать на ностальгии по временам СССР. Но не учитывают, что у жителей Херсонщины таких чувств нет.
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определиться трудно
цей ленін не Генічеський. Його привезли. Привезли, Карл!!!
уявіть глибуну цього пі..здє..ца!! привезти пам'ятник хз за скільки км, витратити купу пального, годиноорків, змонтувати......
ось оригінал - він був більший, іншого відтінку та фактури.
Короче, Back in the USSR.....
це не генічеський ленін. подивись мій комент вище.
Ці території чекає доля ДНР...або й взагалі їх відразу включать в склад РФ.
завтра з кремля мумію привезуть і всі окопи обнесуть -там де членин нассить-там буде дот
Нужно в бутылках хранить растворенный в ауспирите пенопласт, а бензин и масло отдельно в бутылках. 30 минут и коктейль всегда готов. Горлышко лучше еще скотчем перед употреблением обмотать для надежности. Рассчитывать на бросок более 2х бутылок на 1 человека не стоит.
Раздавать оружие всем плохая идея. Но оружие обязано быть у 10-15% активного, сознательного и не пьющего населения. Как то сделать - вопрос. У меня на посту есть такие личности, что им вилку страшно дать.
Не хватает ссанной имперки для полной дурки.
- Россия!