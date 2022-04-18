Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали в Бердичевском районе Житомирской области мародера, которой обокрал два помещения в Буче.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.
Установлено, что кражи, как минимум, из двух жилищ в Буче в апреле этого года совершил 39-летний житель Киевской области. Воспользовавшись отсутствием хозяев в связи с проведением боевых действий в городе, мародер проник в квартиры и похитил устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми шарами марки ФОРТ12Р, iPad и акустическую колонку марки JBL Flip Essential.
В дальнейшем, приехав в одно из сел Бердичевского района на временное проживание как переселенец, решил воспользоваться украденными вещами. Однако включенный планшет сообщил владельцу о несанкционированном доступе к технике и прислал геолокацию, указав адрес места нахождения.
Уже на следующий день, 17.04.2022, правоохранители обнаружили в помещении фигуранта похищенные вещи и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины
В настоящее время установлен и второй пострадавший, поскольку мародер вместе с устройством для отстрела патронов прихватил еще и разрешительные документы на имя владельца.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
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Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде, которая находилась в Буче, звание гвардейской.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов», - говорится в указе.
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сподіваюся, цього скотчувати будуть не до стовпа а у камеру
Навідниками в тому процесі місцеві: сусіди, просто знайомі - були в гостях, сантехніки, електрики всякі ремонтники.
Загабникам залишаться тільки ті, які під охороною...