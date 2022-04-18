РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9850 посетителей онлайн
Новости Война
21 715 23
Житомирщина (1365) мародерство (457) Буча (451)

Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали в Бердичевском районе Житомирской области мародера, которой обокрал два помещения в Буче.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура 01

Установлено, что кражи, как минимум, из двух жилищ в Буче в апреле этого года совершил 39-летний житель Киевской области. Воспользовавшись отсутствием хозяев в связи с проведением боевых действий в городе, мародер проник в квартиры и похитил устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми шарами марки ФОРТ12Р, iPad и акустическую колонку марки JBL Flip Essential.

В дальнейшем, приехав в одно из сел Бердичевского района на временное проживание как переселенец, решил воспользоваться украденными вещами. Однако включенный планшет сообщил владельцу о несанкционированном доступе к технике и прислал геолокацию, указав адрес места нахождения.

Уже на следующий день, 17.04.2022, правоохранители обнаружили в помещении фигуранта похищенные вещи и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины

Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура 02
Мародер, обворовавший квартиры в Буче, задержан на Житомирщине, - прокуратура 03

В настоящее время установлен и второй пострадавший, поскольку мародер вместе с устройством для отстрела патронов прихватил еще и разрешительные документы на имя владельца.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
Технологии против быдла.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:25
+16
Потрібно вводити ще жорсткіше покарання для таких покидьків...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:26
+6
Saving Private Fluff
показать весь комментарий
18.04.2022 17:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Технологии против быдла.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:25 Ответить
Та вставити віикрадений ним пістолет в йому ж в дупу і розрядити в дупу його магазин
показать весь комментарий
18.04.2022 19:04 Ответить
Вот самый крутой выстрел по кацапам https://t.me/DeepStateUA/11887
показать весь комментарий
18.04.2022 17:25 Ответить
Потрібно вводити ще жорсткіше покарання для таких покидьків...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:26 Ответить
Saving Private Fluff
показать весь комментарий
18.04.2022 17:29 Ответить
вже підозру об"явили? чи просто бошку проломили? без бенедіктової
показать весь комментарий
18.04.2022 17:30 Ответить
Машины угнаны сотнями, в том числе фуры грузовые, а тут пишут про лэптоп. Несерьезно.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:33 Ответить
упир хло вшановує своїх недолюдків

Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде, которая находилась в Буче, звание гвардейской.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов», - говорится в указе.
https://t.me/zerkalo_io/42623
показать весь комментарий
18.04.2022 17:34 Ответить
А чому б відразу не писати в чому полягала ота "мужність" і "хєроїзм" і не називати - мародерська, гвалтівна чи збоченська... бригада.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:08 Ответить
Пане Ігорю, якщо ************************ - то що Ви хотіли... Який їхав- таких здибав.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:21 Ответить
РАШИСТЫ БИОМУСОР -педофилы -мрази , выродки рода человеческого крепостные престарелого извращенца педофила сумасшедшего на все больные мозги , вас УТИЛИЗИРУЮТ всех
показать весь комментарий
18.04.2022 18:22 Ответить
іноді сам не розумієш, що вкрав, чи не так?
сподіваюся, цього скотчувати будуть не до стовпа а у камеру
показать весь комментарий
18.04.2022 17:34 Ответить
Ще до початку евакуації всі квартири розмічені.

Навідниками в тому процесі місцеві: сусіди, просто знайомі - були в гостях, сантехніки, електрики всякі ремонтники.

Загабникам залишаться тільки ті, які під охороною...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:41 Ответить
Ну и где фото ? Нужно знать в лицо Чело...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:57 Ответить
Пристрій для відстрілу патронів. А то взяли собі за моду пістолетом називати. Колись ще пригадую було предмет схожий на пістолет
показать весь комментарий
18.04.2022 18:03 Ответить
Це травмат.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:11 Ответить
А як щодо викрадених каналами вантажівок автобусів та приватного легкового транспорту? Є якісь провадження? Чи війна все спише?
показать весь комментарий
18.04.2022 18:05 Ответить
Їх без війни не знаходили. а зараз це не реально.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:23 Ответить
а как планшет так делает..не дали прибарахлится а ты и живи с разбитым телефоном 2007 года с разтеребоньканым разьемом--хоть у петлю лезь.. уже и по мусоркам не полазить..комендантка..а бутылки??
показать весь комментарий
18.04.2022 19:43 Ответить
однозначно к стенки, и никак по другому...потом с этих соплей выростают...от такие проблемы...
показать весь комментарий
18.04.2022 19:59 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 20:05 Ответить
І ніхера йому не буде. Украаїна - країна де можна робити що хочеш, навіть у військовий час. Тому все це і відбувається.
показать весь комментарий
18.04.2022 20:56 Ответить
Саме так! Можна навіть заперечувати військову загрозу і не вводити військовий стан завчасно, вже не кажучи за евакуацію населення - а піпл все одно хаває!
показать весь комментарий
18.04.2022 22:07 Ответить
 
 