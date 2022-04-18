Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура. ФОТО

Правоохронці затримали у Бердичівському районі на Житомирщині мародера, якій обікрав два помешкання у Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Установлено, що крадіжки, як мінімум, з двох помешкань в Бучі у квітні цього року скоїв 39-річний житель Київської області. Скориставшись відсутністю господарів у зв’язку з проведенням бойових дій у місті, мародер проник до квартир та викрав пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями марки ФОРТ12Р, iPad та акустичну колонку марки JBL Flip Essential.

У подальшому, приїхавши до одного із сіл Бердичівського району на тимчасове проживання як переселенець, вирішив скористатися краденими речами. Однак включений планшет сповістив власника про несанкціонований доступ до техніки та геолокацію, висвітливши адресу місця знаходження.

Вже наступного дня, 17.04.2022 правоохоронці виявили у помешканні фігуранта викрадені речі та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.





Наразі встановлено і другого потерпілого, оскільки мародер разом із пристроєм для відстрілу патронів прихопив ще й дозвільні документи на ім’я власника.

Особі повідомлено про підозру у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).