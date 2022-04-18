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Житомирщина (1234) мародерство (335) Буча (530)

Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура. ФОТО

Правоохронці затримали у Бердичівському районі на Житомирщині мародера, якій обікрав два помешкання у Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура 01

Установлено, що крадіжки, як мінімум, з двох помешкань в Бучі у квітні цього року скоїв 39-річний житель Київської області. Скориставшись відсутністю господарів у зв’язку з проведенням бойових дій у місті, мародер проник до квартир та викрав пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями марки ФОРТ12Р, iPad та акустичну колонку марки JBL Flip Essential.

У подальшому, приїхавши до одного із сіл Бердичівського району на тимчасове проживання як переселенець, вирішив скористатися краденими речами. Однак включений планшет сповістив власника про несанкціонований доступ до техніки та геолокацію, висвітливши адресу місця знаходження.

Вже наступного дня, 17.04.2022 правоохоронці виявили у помешканні фігуранта викрадені речі та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура 02
Мародера, що обікрав квартири у Бучі, затримано на Житомирщині, - прокуратура 03

Наразі встановлено і другого потерпілого, оскільки мародер разом із пристроєм для відстрілу патронів прихопив ще й дозвільні документи на ім’я власника.

Особі повідомлено про підозру у крадіжці, скоєній в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

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Топ коментарі
+31
Технологии против быдла.
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18.04.2022 17:25
+16
Потрібно вводити ще жорсткіше покарання для таких покидьків...
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18.04.2022 17:26
+6
Saving Private Fluff
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18.04.2022 17:29
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Технологии против быдла.
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18.04.2022 17:25 Відповісти
Та вставити віикрадений ним пістолет в йому ж в дупу і розрядити в дупу його магазин
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18.04.2022 19:04 Відповісти
Вот самый крутой выстрел по кацапам https://t.me/DeepStateUA/11887
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18.04.2022 17:25 Відповісти
Потрібно вводити ще жорсткіше покарання для таких покидьків...
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18.04.2022 17:26 Відповісти
Saving Private Fluff
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18.04.2022 17:29 Відповісти
вже підозру об"явили? чи просто бошку проломили? без бенедіктової
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18.04.2022 17:30 Відповісти
Машины угнаны сотнями, в том числе фуры грузовые, а тут пишут про лэптоп. Несерьезно.
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18.04.2022 17:33 Відповісти
упир хло вшановує своїх недолюдків

Владимир Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде, которая находилась в Буче, звание гвардейской.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов», - говорится в указе.
https://t.me/zerkalo_io/42623
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18.04.2022 17:34 Відповісти
А чому б відразу не писати в чому полягала ота "мужність" і "хєроїзм" і не називати - мародерська, гвалтівна чи збоченська... бригада.
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18.04.2022 18:08 Відповісти
Пане Ігорю, якщо ************************ - то що Ви хотіли... Який їхав- таких здибав.
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18.04.2022 18:21 Відповісти
РАШИСТЫ БИОМУСОР -педофилы -мрази , выродки рода человеческого крепостные престарелого извращенца педофила сумасшедшего на все больные мозги , вас УТИЛИЗИРУЮТ всех
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18.04.2022 18:22 Відповісти
іноді сам не розумієш, що вкрав, чи не так?
сподіваюся, цього скотчувати будуть не до стовпа а у камеру
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18.04.2022 17:34 Відповісти
Ще до початку евакуації всі квартири розмічені.

Навідниками в тому процесі місцеві: сусіди, просто знайомі - були в гостях, сантехніки, електрики всякі ремонтники.

Загабникам залишаться тільки ті, які під охороною...
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18.04.2022 17:41 Відповісти
Ну и где фото ? Нужно знать в лицо Чело...
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18.04.2022 17:57 Відповісти
Пристрій для відстрілу патронів. А то взяли собі за моду пістолетом називати. Колись ще пригадую було предмет схожий на пістолет
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18.04.2022 18:03 Відповісти
Це травмат.
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18.04.2022 18:11 Відповісти
А як щодо викрадених каналами вантажівок автобусів та приватного легкового транспорту? Є якісь провадження? Чи війна все спише?
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18.04.2022 18:05 Відповісти
Їх без війни не знаходили. а зараз це не реально.
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18.04.2022 18:23 Відповісти
а как планшет так делает..не дали прибарахлится а ты и живи с разбитым телефоном 2007 года с разтеребоньканым разьемом--хоть у петлю лезь.. уже и по мусоркам не полазить..комендантка..а бутылки??
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18.04.2022 19:43 Відповісти
однозначно к стенки, и никак по другому...потом с этих соплей выростают...от такие проблемы...
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18.04.2022 19:59 Відповісти
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18.04.2022 20:05 Відповісти
І ніхера йому не буде. Украаїна - країна де можна робити що хочеш, навіть у військовий час. Тому все це і відбувається.
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18.04.2022 20:56 Відповісти
Саме так! Можна навіть заперечувати військову загрозу і не вводити військовий стан завчасно, вже не кажучи за евакуацію населення - а піпл все одно хаває!
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18.04.2022 22:07 Відповісти
 
 