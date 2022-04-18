РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9850 посетителей онлайн
Новости Война
33 372 84
Харьковщина (5576) Изюм (246) Мотузяник (483) ВСУ (6275)

Освобожден ряд населенных пунктов возле Изюма на Харьковщине, - Минобороны

зсу

Вооруженные силы Украины освободили ряд населенных пунктов возле Изюма (Харьковская область). С этого направления противник пытается развивать наступление на восток.

Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Да, я могу подтвердить, что ряд населенных пунктов в результате интенсивных боевых действий украинскими военными были освобожден. Больше информации дать не могу, но отмечу, что на Слобожанском направлении город Изюм и его окрестности - это места наибольшего скопления российских подразделений. Именно оттуда в том числе они попытаются развивать наступление на восток", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки на Харьковщине, - руководитель ОВА Синегубов
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35
+24
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35
+21
Ужасная потеря для культуры. И пусть еще "Сватов" запретят.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
54-й день війни з орками: Інформаційний YouTube-марафон https://www.youtube.com/channel/UCH9H_b9oJtSHBovh94yB5HA @Телеканал Прямий - 18 квітня
https://www.youtube.com/watch?v=l-txDzN3Eyo
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35 Ответить
А яких конкретно не вказано.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35 Ответить
ты точно офицер?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:36 Ответить
Це нік. Не більше.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:42 Ответить
Це всього лише нік.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:43 Ответить
я як раз про це. офіцер такого питання не поставить
показать весь комментарий
18.04.2022 17:48 Ответить
он дебил
показать весь комментарий
18.04.2022 17:45 Ответить
Їх ще вчора визволили.
Я так розумію, що хочуть дійти до Куп'янська та обірвати постачання до орків біля Ізюму
показать весь комментарий
18.04.2022 17:40 Ответить
Я звернув увагу на Вашу реєстрацію тут сьогодні. Тому на форумі нема довіри. Вибачайте. То що ж там таки зараз в Кремінній? Ну не могли кацапи так взяти і легко проскочити Красну і захопити її всю...
Чи може вони вдерлись з тилу по трасі на Лиман?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:48 Ответить
Заткніть пельку цьому тролю. Сидить та випитує тут варіанти як взяти Креміну.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:53 Ответить
Хай пише. Він ні на що не впливає.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:57 Ответить
То що це змінює? В Кремінній все по старому як і писав раніше. А ви на що сподівалися, що русня повністю її захопила?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:55 Ответить
Возможно взяли ту часть Кременной которая по северо-восточную часть реки.Другая часть под ВСУ.Ситуация наверное такая же какая была в Изюме 2 недели назад когда часть города контролировали ВСУ.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:05 Ответить
саме так
показать весь комментарий
18.04.2022 18:07 Ответить
50/50


Місто розділене річкою. Я думаю, що різні береги контролюються і нашими і окупантами. Центр зараз у сірій зоні. Там тихо. Щойно дзвонив знайомому.

Відповісти Видалити
показать весь комментарий
18.04.2022 18:05 Ответить
Не зрозумів питання. Це я сподівався, що кацапи повністю захоплять Кремінну? Чи це жарт такий?
Кацапи не могли перейти Красну і, схоже, так як Ви казали, ідуть бої в місті. Про що чітко сказано в зведенні Генштабу. "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне".
Тільки тут виникає питання до спікерів Генштабу, якого біса вони згадують Лиман?
показать весь комментарий
18.04.2022 19:36 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 18:00 Ответить
где карту смортришь? скинь название или линк
показать весь комментарий
18.04.2022 21:33 Ответить
идешь за кораблем. и там сразу Кременная
показать весь комментарий
18.04.2022 18:18 Ответить
причем здесь регистрация? вот мне например аккаунт с которого я заходил авторизовавшись через фейсубк забанили, причем не понятно за что. Наверное зеленые накидали жалоб. Вот сижу авторизовавшись с гугл почты.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:32 Ответить
у Jomini есть прикиды и по этому поводу.
показать весь комментарий
18.04.2022 19:11 Ответить
СКоріше всього орки самі покинули ці пункти оскільки вже давно ними було заявлено, що їх ціль це Ізюм і якраз звідти вони будуть розвивати наступ на південь, щоб оточити нашу східну групу. А тому нічого дивного немає, що села навколо Ізюм у для них жодної цінності не мають.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:41 Ответить
Біля Ізюму ЗСУ душить рашистів.Там є добрі новини.Харків потерпіть ще трохи.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:43 Ответить
все уже устали терпеть....
показать весь комментарий
19.04.2022 00:47 Ответить
А ты стратег. То есть топливо и БК будут к ним телепортироваться? Плюс если мы все села вокруг Изюма возьмём, то это называется котел, и тогда у них 2 выбора, либо быть уничтоженными, либо сдаться вместе с техникой
показать весь комментарий
18.04.2022 17:48 Ответить
Якраз подивившись на карту можна побаити, що два села - Бражківка і Мала Комишуваха - розташовані на ПІВДЕНЬ від Ізюму, і найближчі до контрольованої ВСУ території. Тобто можливоЮ що якраз такому наступу ВСУ хотіли б запобігти.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:50 Ответить
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35 Ответить
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
показать весь комментарий
18.04.2022 17:35 Ответить
милости просим в ряды всу.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:46 Ответить
Поэтому ты решил сегодня зарегистрироваться на Цензоре и пожаловаться на судьбу?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:57 Ответить
он правду говорит так оно и есть. Сейчас если нет опыта не берут
показать весь комментарий
18.04.2022 21:36 Ответить
Сьогодні багато сумнівних новин з фронту.
Віримо в ЗСУ, боремось поруч і разом з ЗСУ, переможемо!
показать весь комментарий
18.04.2022 17:36 Ответить
А як ти хотів? Вони пробують йти в наступ вже значними силами.
Військова машина надто потужна по кількості.
Йдуть бої - десь відступили, десь відтіснили - інформація мінлива щогодини.
Їхня ціль ясна - Краматорськ. Пробують наступати з трьох напрямків (Ізюм; Кремінне/Рубіжне; Попасна).
показать весь комментарий
18.04.2022 17:46 Ответить
Чи не здається Вам, що оцей наступ от от, і таке от от уже 2 тижні з району Ізюму, м'яко кажучи, зовсім не несподіванка? Тому логічно, як кацапи там можуть мати значну перевагу, якщо в цілому зараз у нас в Україні 2-х кратна перевага в людській силі? Сьогодні де не був, тут, у нас глибоко в тилу, - кругом бачив багато особового складу ЗСУ, кругом тут чомусь будують оборонні рубежі, люди повідомляли про величезну кількість нових(ну я так зрозумів, мабуть пофарбованих, особисто не бачив) танків, градів, якихось ракет(я так зрозумів або буки чи оси), які постійно кудись перевозяться... Я просто не розумію ((
показать весь комментарий
18.04.2022 18:00 Ответить
нет у ВСУ никакого преимущества в живой силе,нет преимущества в технике ,особенно в артиллерии ,рсзо,авиации ,нет мощного эшелонированного ПВО (что б там не рассказывали у кацапов оно мощнейшее и врядли уступает США по эффективности-отсюда и не дают самолетов).
Но самое главное нет такого количества боеприпасов ,особенно к артиллерии и рсзо (у кацапов замкнутый цикл производства снарядов и низкотехнологичных ракет,т.е. они врядли кончатся).
Отсюда проистекает и тактика ВСУ -постепенное вытеснение противника,и война больше умением,чем забрасыванием резервами.
Да еще забыл сказать-что у нас нет мощных финансов,и нет реальной большой помощи ,а санкции на кацапов фактически пока не действуют (в денежной форме они даже в большом плюсе по сравнением с прошлым годом,просто потратить их пока некуда).
показать весь комментарий
18.04.2022 19:18 Ответить
Скільки живої сили мають кацапи, а скільки наші в Україні? Ваша оцінка?
А яке відношення буде у вмотивованих бійцях?
А так згоден - військового майна у кацапів більше. Джавелінів, NLAW, байрактарів, світчблейдів, гарпунів у них теж мабуть більше?
показать весь комментарий
18.04.2022 19:47 Ответить
половина населения россии это московская и ленинградская область и хер они пойдут воевать,
так что мобилизовать они не смогут больше чем мобилизовать Украина
скоро будут срузкие воевать старыми Т-62 и Т-55
показать весь комментарий
18.04.2022 20:48 Ответить
Акаквiхателi? Незначними силами?
показать весь комментарий
18.04.2022 18:07 Ответить
сумнівних не то слово, особливо "тінь падає" провокацій, паніки і дези від мерів і голів ВЦА, у мене такі спостереження-підозри!!!
показать весь комментарий
18.04.2022 17:48 Ответить
Терміново іди в воєнкомат. Там у тебе не буде часу состерігати куди падають тіні і на кого.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:02 Ответить
У росії хочуть заборонити показ проєктів студії «Квартал-95»
Такий запит на ім'я міністра культури вже підготував один із депутатів Держдуми
показать весь комментарий
18.04.2022 17:37 Ответить
Ужасная потеря для культуры. И пусть еще "Сватов" запретят.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:40 Ответить
Ще і досі не заборонили ?
Ти диви...
показать весь комментарий
18.04.2022 17:44 Ответить
так хтось досі заробляє на війні.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:23 Ответить
Без названия - новость пустышка.
Типа кацапчики не знают, от куда их погнали, засекретим.
Но судя по таким-же новостям две недели назад, ежедневных, из Херсонской области всё было враки, на карте ничего не сдвинулось
В таких новостях нужны названия!
показать весь комментарий
18.04.2022 17:38 Ответить
Не соглашусь. Если операция еще продолжается, то потом лучше "огласить весь список". Может их завтра кацапы отобьют
показать весь комментарий
18.04.2022 17:41 Ответить
По вашему они не знают воюют, и от куда их погнали?
И узнают об этом из наших новостей?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:42 Ответить
Вчера там освободили два села, конкретные, с названием Никто не врал, и название поэтому не скрывал.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:45 Ответить
На самом деле в российской армии очень ограничен доступ к информации, разве что у командования. Так что известно только тем, кто на месте, и больше никому.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:42 Ответить
Ещё одна причина в нейтрализации командного состава, особенно в стратегических местах.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:17 Ответить
А ещё места дислокации, численность, пути снабжения. В идеале, точное положение с координатами в режиме реального времени. Но, к "сожалению", такого не будет. Придется все самим узнавать. Своими горланами-69 с примотанными фотиками.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:45 Ответить
Не завжди, якщо кудись зайшли, особливо в село - то когось обов'язково "вибили", іноді ворог або сам ще не заходив, або просто відійшов звідти, бо у нього задача не утримувати, закріплятися в селі, а йти наступом на південь у бік Краматорська, наприклад. Так що, дійсно, тупо розголошувати, куди зараз зайшли, бо можуть накрити. Повірте, тут теж сидять ті, хто мониторить для ворога, один з найбільших ресурсів все ж таки, людей для цього в них вистачає.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:00 Ответить
Там по карті є два населених пункти: Бражківка і Мала Комишуваха.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:42 Ответить
Дійсно, чий не секрет, особливо для орків, я інколи поражаюсь з наши, то не говорять те що відомо , а те що непотрібно щоб було відомо - ляпають один поперед одного, то ні коррупціонерів ні шпіонів ні ДРГ обличчя не показують - та навпаки їх повинні всі знати!!!???
показать весь комментарий
18.04.2022 17:45 Ответить
сдали 20 тысячный город Кременная и хвалятся какими-то колхозами без названий. Наверное, названий не говорят потому что ничего не отбивали.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:56 Ответить
А Харьков сумы вам не город, лаптерогое?
показать весь комментарий
18.04.2022 18:09 Ответить
И какие же?
показать весь комментарий
18.04.2022 17:49 Ответить
тяжко нашим там зараз . краматорск гриміт сутки уже зівсіх сторін .Слава ЗСУ
показать весь комментарий
18.04.2022 17:55 Ответить
східний
@samotniyskhid
·
15 квіт.
Рассказ одного из орков по луганскому направлению:

"Хохлы озверевшие, мы их ****** из всего, а им хоть бы что. Прожарили артой и авиацией, они из подземелья вылезли покрошили нас и обратно. Посылаем разведку, почти никто не возвращается. Россияне вперед идти не хотят - бухают"
показать весь комментарий
18.04.2022 17:56 Ответить
А потом случается Кременная. Красивые басни из твиттера, не более.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:02 Ответить
так казки..
показать весь комментарий
18.04.2022 18:04 Ответить
Меньше *********** знатимуть, швидше їх за200-ть!!!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Слава Захисникам України!!
показать весь комментарий
18.04.2022 17:56 Ответить
К сожалению, последние сводки от МО не соответствуют действительности, как бы это непатриотично не звучало…. Изюм и прилегающие нас. пункты под «глухой» окупацией свинособак, и эта плесень ползёт все ближе к Славянску и Лозовой, успехов там не имеем, увы.

Потеря Кременной для нас к сожалению, тоже критична. , оркам открыт теперь путь на Лиман и оттуда выход на тот же Славянск, назревает неприятость в виде окружения сил ОСС на Востоке.
показать весь комментарий
18.04.2022 17:57 Ответить
панікьор?заїбали ви уже.Це ті ж самі панікьори які тут казали що Київ за 2 дні візьмуть.

Насправді ситуація нормальна.Те що взята Кремінна це ще не факт так як 2 тижні тому вже казали що взяли Рубіжне но потім наші їх відбили.

По-друге те що деякі втрати на донбасі будуть це було очевидно.Арестович попереджав.Але після битви за донбас у мокш взагалі не буде сил кудись наступати.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:11 Ответить
Арестович казав, що Бурба втік за кордон. Бурба виклав відео з передової. Висновок?
показать весь комментарий
18.04.2022 18:20 Ответить
пхаха Арестович сказал пхахах
показать весь комментарий
18.04.2022 18:27 Ответить
А им уже и не надо будет наступать , если выйдут на границы областей , юг захвачен, дыра разрослась до размеров областей , Энергодар ихний . И радоваться останется , что силы мокш иссякли
показать весь комментарий
18.04.2022 18:33 Ответить
Молись и дальше на арестовича, стратег.
показать весь комментарий
18.04.2022 19:11 Ответить
Арестовичу привет

показать весь комментарий
18.04.2022 21:56 Ответить
к сожалению здесь правда в комментариях не актуальна, люди зляться. Аж пока оф. инфы не будет не поверят.
показать весь комментарий
18.04.2022 21:54 Ответить
Нажаль.В данному випадку,Один захоплений танк, чи розбитий БТР ,який нам викладують на відео..не верішує долю самого бою.
показать весь комментарий
18.04.2022 18:03 Ответить
Німці пишуть "фейк", а я їм кажу:
"запитай у бабусі, як їй російські солдати гвалтували, бо кожен хто пише фейк - це кацапська свиня."
Ото вони вибішуються))
показать весь комментарий
18.04.2022 18:11 Ответить
От того будет ли освобождение Херсона зависит попьет Николаев воды или нет! Привет Зеленскому и его бобикам, как там дела все норм?

показать весь комментарий
18.04.2022 18:17 Ответить
Все будет збс, нам помогает разведка НАТО и США, мы получаем инфу со спутников, знаем каждый шаг рашистов, все их возможности атаки, по этому верьте в наши войска. Даже если сдают какой то пункт то 100% в стратегических целях. И если наш солдат погибает, то забирает с собой как минимум 10 орков и 2 танка. А при такой динамике Х*йцо не сможет долго вести войну и будет вынужден отступить и ждать пока его съедят свои же шакалы за поражение.
Все буде Україна, без всяких сомнений!
показать весь комментарий
18.04.2022 18:24 Ответить
юг сдан тоже в стратег. целях??
показать весь комментарий
19.04.2022 00:53 Ответить
Від Генштабу сьогодні заяв взагалі не буде?
показать весь комментарий
18.04.2022 18:41 Ответить
Смарю тролей нагнали на цензор шо песиец ,визжать аж в конвульсиях от той креминной,думали по Киеву парадом пройтись а сейчас оргазмируют от взятого села на луганщине...как низко пала за это уремя шкала ожиданий у великой краснозаменай армии оркав)
показать весь комментарий
18.04.2022 18:42 Ответить
Надо ***** письмо отослать , с одним словом ,Сдавайся , а на конверт марку с руским кораблём, у той що загинув
показать весь комментарий
18.04.2022 18:51 Ответить
Війна це не футбольний матч.

Очевидна думка? Коли читаю коментарі, пости чи окремі новини ЗМІ мені починає здаватися, що для декого ні. Дехто продовжує коментувати війну у стилі "ой, чому не наступаємо на Херсон!" чи "ракету треба краще збивати, я б показав як треба".

В Росії це видно дуже добре. Істерики режисера Бортко чи багатьох "експертів" в на ТБ та Інтернеті про ЧОМУ МИ ЩЕ НЕ ПЕРЕМОГЛИ і ЧОМУ МИ НЕ ВОЮЄМО НА ПОВНУ - саме про це. Вони створили собі очікування, що вміють "грати у війну" краще за всіх в світі, що вони "непереможні" і від зустрічі з реальністю ловлять дисонанс.

Але сьогодні зранку чергове загострення помітив і у наших співгромадян. Тому знову ж по колу треба нагадати кілька базових речей на прикладі кількох емоційних реакцій.

1. "Вчора писали що Кримінна наша, а сьогодні там знову бої і її окуповано. Ви нам брехали?".

Це війна і ситуація змінюється щохвилини. Особливо на тактичному рівні. Зараз ворог буде наступати на Донбасі і загалом на сході. Мінімум кілька тижнів. Буде мати успіхи, буде мати невдачі, буде отримувати контрудари та нести втрати. Наше завдання в цій війні загалом і наша стратегія - зберігати максимально свою армію, завдаючи ворогу неспівставні втрати. 1 до 3, краще 1 до 5-7. Для цього потрібно вести гнучку війну, де збереження боєздатності армії важливіше за територію, де оборона ведеться там, де військовим ЗРУЧНО, а не де хоче фейсбук. Та наступати при такій стратегії можна ТІЛЬКИ тоді, коли для цього існують сприятливі умови та ворога знекровлено. Як це було на Півночі. Коли, атакуючи знекровленого та деморалізованого ворога, ми отримували співвідношення втрат в АТАЦІ не на користь росіян. Ми ведемо війну на знекровлення та деморалізацію ворога. Бо стратегічна перемога важливіша тактичного контролю за територією.

2. "Чому ми не деблокуємо Маріуполь? ТРЕБА ПОСПІШАТИ!".

Ні, не треба. Якщо зараз навіть зібрати потрібний для деплокади Маріуполя корпус, ми замість бажаного до нас співвідношення втрат 1 до 3-7 отримаємо зворотне співвідношення. Хоча без переваги в повітрі навіть при перевазі у важкій техніці успіх такої операції з деблокади буде малоймовірним, бо російська авіація дуже зручно діє з Криму та Ростовської області.

3. "Всі росіяни на Донбасі! Треба негайно звільняти Херсон! Бо буде ХНР!!!1!1!1!!!".

Ні, не треба. Причини аналогічні до попередніх. Масштабний наступ на великі міста може відбуватися тільки тоді, коли його підготовлено. Коли є перевага в силах та засобах. Коли забезпечено сталу і зрозумілу для тебе ситуацію. Бо інакше виходить штурм Сум, який росіяни планували взяти за кілька годин, і яке не змогли взяти взагалі. Чи можуть росіяни влаштувати цирк з ХНР чи ЗНР? Можуть. Але на стратегію війни це взагалі ніяк не вплине. Бо ми ведемо війну за збереження держави та української нації. І локальні політичні рухи вже ні на що не впливають. І ці потуги - вони саме для того, щоб ми якусь дурню робили.

4. "В нас вже багато мобілізованих! Ми можемо наступати! Чому тягнемо? Вони окопаються!".

Ні, тут теж не можна поспішати. По-перше, для ефективного наступу треба ще опанувати нову техніку. По-друге, потрібне навчання та зведення. Війна це не футбольний матч, коли в кінці матчи при рахунку 0-1 треба бігти вперед та забути про захист. Чи є ризик що росіяни окопаються та війна перейде до позиційної? Є. Але чи є це приводом робити поспішні кроки та нести непотрібні та безглузді втрати, проводячи недостатньо підготовлені операції? Ні.

5. "У Росії скоро закінчиться армія! Коли вже там війна закінчиться?".

По-перше, "скоро" не закінчиться. Росіян все ще дуже багато і техніки в них ще більше. Тому треба ще дуже довго це все перетравлювати і для цього потрібна важка техніка від союзників. Одними джавелінами цього не зробати.

По-друге. Ніхто зараз не скаже коли закінчиться війна. Так, я не дуже вірю в те, що вона триватиме довше ніж 3-6 місяців, бо з кожним днем положення Росії погіршується, а ми отримуємо більше допомоги та ресурсів для війни. Але зараз строк завершення війни залежить від кількох факторів:

- як саме завершиться спроба Росії наступати на сході - які будуть фактичні результати, які втрати будуть завдані російським військам, які втрати будуть нанесені українським захистникам тощо;

- як швидко партнери будуть нам передавати важку зброю та необхідні ресурси та в якій кількості;

- як швидко та як глибоко подіють санкції на російську економіку та сталість державної системи, чи буде введено нафтове ембарго формально чи фактично;

- який тиск здійснюватиме оточення Путіна та російська "партія миру" з Заходом на диктатора.

Тому прогнозів, звісно, не буде. І не може бути. Працюймо! Поступово відновлюємо економіку. Та не даємо порад з дивану.

Ще раз. Війна - важка. Психологічно всім важко. Всі хочуть "поскоріше". Всі хочуть простих відповідей. Всі хочуть перемоги швидко. Але треба бути готовими, що воювати нам ще ЯК МІНІМУМ не менше, ніж війна вже триває. Це вимагає холодної голови. Логіки. Прийняття важких рішень. Бо ворог - підступний та чисельний.

Але й "приз" за перемогу неймовірно крутий. Україна, за яку ми боремося, варта всіх випробувань заради перемоги над ворогом. Тому працюймо далі.
Ю.Богданов
показать весь комментарий
18.04.2022 19:51 Ответить
 
 