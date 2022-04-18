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спасатели (200) Монастырский (335)

В Украину прибыла первая иностранная команда спасателей, - Монастырский

війна,ірпінь

В понедельник, 18 апреля, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский встретил прибывших в Бородянку (Киевская область) иностранных коллег-спасателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

11 профессиональных спасателей из США, Австралии и Германии изъявили желание приехать в Украину на волонтерских началах и помочь украинским спасателям. В ближайшее время к команде присоединится еще один польский представитель.

Отмечается, что они будут работать в Бородянке, где их привлекут к разбору завалов и деблокированию зданий.

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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
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18.04.2022 19:40 Ответить
скоріше!!! СПАСІТЬ НАС ВІД -ЕЛДАКА-ПОДОЛЯКА -І ЛЮСІ АРЕСТОХАМІІ
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18.04.2022 19:51 Ответить
 
 