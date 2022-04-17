Рятувальниками зареєструвалися вже понад 10 тисяч добровольців, - ДСНС

Уже понад 10 тисяч осіб стали добровольцями-рятувальниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

10 тисяч осіб зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну.

Наразі волонтери працюють у Київській області, зокрема в місцях, де розміновано території. Переважно це пошукові роботи, прибирання вулиць від будівельних матеріалів, розбір завалів.

Водночас через мінування населених пунктів та екосистем військами Російської Федерації органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити всіх, допоки не будуть проведені роботи з очищення територій та будинків від вибухонебезпечних предметів.

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