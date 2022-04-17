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рятувальники (161) ДСНС (4983)

Рятувальниками зареєструвалися вже понад 10 тисяч добровольців, - ДСНС

дснс

Уже понад 10 тисяч осіб стали добровольцями-рятувальниками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

10 тисяч осіб зареєструвалися на сайті ДСНС, щоб допомагати відбудовувати країну.

Наразі волонтери працюють у Київській області, зокрема в місцях, де розміновано території. Переважно це пошукові роботи, прибирання вулиць від будівельних матеріалів, розбір завалів.

Водночас через мінування населених пунктів та екосистем військами Російської Федерації органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити всіх, допоки не будуть проведені роботи з очищення територій та будинків від вибухонебезпечних предметів.

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Які все-таки у нас в Україні працьовиті та добрі люди. Спасибі всім, хто працює на благо України. Я, на жаль, можу тільки перераховувати гроші на нашу армію зараз.
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17.04.2022 07:26 Відповісти
плюс 30 000 грн надбавка від Шмигаля до зарплати 13 000 грн на час військового стану .А самі рятувальники попрацювать не хочуть ? А добовольці хай на шару роблять ?
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17.04.2022 07:56 Відповісти
 
 