Оккупанты обстреливали Донетчину, погибли 4 человека, пятеро получили ранения, - ОВА
В результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 4 гражданских лица. Пятеро получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные руководителя Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"18 апреля в результате российских обстрелов погибли еще четверо мирных людей в Донецкой области: 2 в Торском, 1 в Шандригаловом, 1 в Раздольном. Еще 5 получили ранения.
Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили три человека, раненых на территории Луганской области", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий18.04.2022 22:02 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий18.04.2022 22:10 Ответить Мне нравится 2
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