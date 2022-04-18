Результат авиаударов рашистов по "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

Мариупольский городской совет опубликовал видео результата авиаударов российских оккупантов по "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

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