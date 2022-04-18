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Результат авиаударов рашистов по "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО

Мариупольский городской совет опубликовал видео результата авиаударов российских оккупантов по "Азовстали".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские артиллеристы полностью уничтожили подразделение российских оккупантов. ВИДЕО

Мариуполь (5718) Азовсталь (376)


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Топ комментарии
+41
все о"кей... рвемо русню))

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18.04.2022 21:34
+37
Сполучені Штати почнуть тренування українських військових з гаубицями найближчими днями.Боже бережи Азов!!

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18.04.2022 21:34
+31
***** підори, щоб ваші рідні та ви здихали тяжкою та довгою смертю!
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18.04.2022 21:31
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18.04.2022 21:26 Ответить
***** підори, щоб ваші рідні та ви здихали тяжкою та довгою смертю!
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18.04.2022 21:31 Ответить
все о"кей... рвемо русню))

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18.04.2022 21:34 Ответить
https://t.me/military_az/17789 Украинские защитники передали мощное видео с Мариуполя
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18.04.2022 21:56 Ответить
Сполучені Штати почнуть тренування українських військових з гаубицями найближчими днями.Боже бережи Азов!!

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18.04.2022 21:34 Ответить
але там ніби аж 18 гаубиць дали...Крапля в морі...
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18.04.2022 21:46 Ответить
чому крапля в морі, ось "Беня" зробив сто гаубиць, "95 квартпал" штук 200, не те, що "барига" передав всього півтора мільярда доларів на оборону. Цього ж нарід бажав? Потрібно радіти і 18 гаубицям, бо це дуже коасна і дорога зброя.
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19.04.2022 09:04 Ответить
Там М 109
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18.04.2022 21:49 Ответить
https://fb.watch/crW2_j05C_/ M113 та М109 вже в Україні .
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18.04.2022 21:50 Ответить
Ну навіщо ви вводите в оману? То їхало на навчання нало в литву
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18.04.2022 21:57 Ответить
А коментарі поляків?
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18.04.2022 22:02 Ответить
https://www.facebook.com/RudawGeneration/videos/378208630849978/?__tn__=%2CO 13 April, 09:30 Які навчання?
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18.04.2022 22:07 Ответить
Реально вот это (гаубица 1942 года рождения), хуже Д-20,а по мобильности вообще отстой .
Как то подобное можна расценивать ?
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18.04.2022 22:14 Ответить
Возможно, но лишней не будет.
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18.04.2022 22:30 Ответить
Вытягиваете из Лавры всю фсбшную дрянь и в дополнение к медведчуку менять на Мариуполь. Ну а на «нет» провести проверку на плавучесть бородатого кодла в погонах. Они же вроде как москвичи, а потому их место на москве.
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18.04.2022 21:37 Ответить
https://twitter.com/AndriiReal/status/1516119199927656453 Свинособаки на танке переехали своего. Наши угарают...
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18.04.2022 21:41 Ответить
Дуже пізно іде зброя і іноді здається що Заходу не треба не тільки Сильна Россія, но і Україна також. Стільки часу благань за Маріуполь, стільки зусиль і все марно. А люди ще тримаються, дійсно залізні хлопці. Тримайся Маріуполь!!!!
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18.04.2022 21:41 Ответить
Зброю ми можемо просити, дякувати. Всі претензії до влади.
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18.04.2022 22:21 Ответить
Потому что унас през дебил!!!Потому и помогать изначально не хотели,если он слив готовил.Не надо обсерать наших союзников,Мариуполь ,Буча это на совести зеленого урода
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18.04.2022 22:23 Ответить
Жінки, діти і старі, це улюблений контингент уйла та його бидловоїнів. Українських військвих вони сцються.
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18.04.2022 22:18 Ответить
это системный менеджмент террориста ахметова..координальные правила ремонта мет комбената иллича
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18.04.2022 22:50 Ответить
Мрію, щоб зранку прокинутись і прочитати в Новинах, що Ху#ло здохло! У цей день буде свято у всьому світі!!!
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18.04.2022 23:20 Ответить
та +ще вагон штабелями мордатих генералів при ньому.
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19.04.2022 02:16 Ответить
 
 