Результат авиаударов рашистов по "Азовстали" в Мариуполе. ВИДЕО
Мариупольский городской совет опубликовал видео результата авиаударов российских оккупантов по "Азовстали".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В подземных укрытиях металлургического комбината находится не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди.
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Как то подобное можна расценивать ?