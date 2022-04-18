Результат авіаударів рашистів по "Азовсталі" у Маріуполі. ВIДЕО
Маріупольська міська рада опублікувала відео результату авіаударів російських окупантів по "Азовсталі".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У підземних укриттях металургійного комбінату знаходиться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки с дітьми та літні люди.
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