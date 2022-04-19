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Новости Война
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Россия преимущественно воюет по учебникам советских времен: артподготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия ВСУ, - Минобороны

мотузяник

Российская Федерация в основном воюет по учебникам времен Советского Союза.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действия российских подразделений мало чем отличаются на разных направлениях. Обычно это мощная артиллерийская подготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия подразделений ВСУ. Попытки оцепить наши подразделения и захватить населенные пункты. РФ в основном воюет по учебникам времен Советского Союза", - отметил Веревка.

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армия РФ (19238) Минобороны (9333) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+17
Россия ни разу не воевала с сильным противником. Вот и не было необходимости учиться. До сих пор воспевают солдафона Суворова и мясника Жукова. Больше некого. Западная военная наука упоминает только Скобелева и Брусилова.
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19.04.2022 16:52
+4
загалом це тактика ще із стародавніх часів - Вавілону та Риму, але аткувати там, де тебе чекають - то російське ноу-хау
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19.04.2022 16:52
+3
Ладно ще Брусилова, а Скобелева чому, звичайний рубака, максимум командир дивізії.
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19.04.2022 16:56
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Россия ни разу не воевала с сильным противником. Вот и не было необходимости учиться. До сих пор воспевают солдафона Суворова и мясника Жукова. Больше некого. Западная военная наука упоминает только Скобелева и Брусилова.
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19.04.2022 16:52 Ответить
Ладно ще Брусилова, а Скобелева чому, звичайний рубака, максимум командир дивізії.
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19.04.2022 16:56 Ответить
Жуков м'ясник безперечно, але окремі радянські командири у другій світовій були не такими й бездарними, та мабуть якісь умовні Гудеріан і Ромель могли дати фору будь-якому з них, питання їх програшу було не в таланті полководця, а в ресурсах.
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19.04.2022 17:04 Ответить
А хіба Суворов хоч один раз воював без українських козаків ?
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19.04.2022 19:51 Ответить
ну як не воювала, воювала з Німеччиною гітлерівською, з Францією Наполєона, вони всі успішно їх фігачили, але програли не завдяки вмінню кацапів воювати, а суб'єктивних факторів і нехватки ресурсів.
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20.04.2022 10:31 Ответить
загалом це тактика ще із стародавніх часів - Вавілону та Риму, але аткувати там, де тебе чекають - то російське ноу-хау
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19.04.2022 16:52 Ответить
Аналогофнет. По факту - лень учится.
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19.04.2022 16:58 Ответить
Аналогофнет - правильно пишется аналУговнеТ
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19.04.2022 18:41 Ответить
Зброд мародерів , корупціонерів терористів та військових злочинців - ото й уся російська "армія".
Воюють успішно лише з цивільними . І постійно щось крадуть , навіть один в одного . Коротше - виродки ще ті .
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19.04.2022 16:59 Ответить
Хм... А Кузьма у своїй книзі "я, паштет і армія" все таки згадує про участь рашкованських військ у навчаннях з нато... Правда вони там тільки бухали та й давно це було
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19.04.2022 17:03 Ответить
Жукавци-суворавци
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19.04.2022 17:23 Ответить
Ну і що далі ? Тушонку з кацапського м'яса робити? Вони і 50 тис. "ваньок" покладуть і 100 тис . Їм пох.
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19.04.2022 17:24 Ответить
Крепка броня и танки наши быстры!!!!!!🤣
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19.04.2022 17:33 Ответить
А мы как воюем? Идём в атаку с криком ура без артподготовки? Не пытаемся сковать и окружить противника? Штурмуем не отдельные позиции а сразу все? Что за ахинею он несёт?
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19.04.2022 17:33 Ответить
Міністерству оборони треба займатися своїми обов'язками - забезпеченням функціонування, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань, а не коментувати військові дії. На це є Генштаб, котрий і прокоментує, якщо потрібно.
До речі, як собі представляє пан Мотузяник прорив оборони без потужної артпідготовки? А навіщо тоді прохати Захід про важке озброєння, у тому числі гаубиці?

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19.04.2022 17:53 Ответить
Розвиток військових озброєнь диктує необхідність змінювати стратегію і тактику проведення бойових дій. А у технологічністи і високій ефективністи ******** західних озброєнь україці переконалися тепер і самі навіть з тих найпростіших, які отримала ЗСУ.

Якби свого часу український уряд не відмовився від 20 літаків F-18 Hornet, безоплатно запропонованих Канадою, то можливо і не було б сьогодні переваги мокші у небі та на морі і пошуків по світу залишків совавіапромовского гівна, до використання яким тільки і навчені українські пілоти.

Дивишся на це усе і шкодуєш про втрачені для України час і можливости через дебілів під тегом "мудрий нарід".
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19.04.2022 18:52 Ответить
Аж проситься уточнення, що не часів Радянського Союзу, а часів 1944 року. Часто це чув від спеців і раніше. Професійно можу свідчити про воєнно-польову медицину, яка також застигла, як брила замерлого гімна тих же часів. Достатньо спецам погортати сторінки 44-томного (!!!) творіння совьєцкіх медиків під назвою "Опыт совецкой медицины в Великой отечественной войне", шоб зрозуміти недолугість і глупоту. Яка на жаль має продовження у вітчизняній медицині сьогодення. Але це вже інша розмова.
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19.04.2022 19:31 Ответить
 
 