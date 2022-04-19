Россия преимущественно воюет по учебникам советских времен: артподготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия ВСУ, - Минобороны

Российская Федерация в основном воюет по учебникам времен Советского Союза.

Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действия российских подразделений мало чем отличаются на разных направлениях. Обычно это мощная артиллерийская подготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия подразделений ВСУ. Попытки оцепить наши подразделения и захватить населенные пункты. РФ в основном воюет по учебникам времен Советского Союза", - отметил Веревка.

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