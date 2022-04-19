Россия преимущественно воюет по учебникам советских времен: артподготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия ВСУ, - Минобороны
Российская Федерация в основном воюет по учебникам времен Советского Союза.
Об этом сказал на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Действия российских подразделений мало чем отличаются на разных направлениях. Обычно это мощная артиллерийская подготовка, попытки штурмовать отдельные позиции, попытки сковать действия подразделений ВСУ. Попытки оцепить наши подразделения и захватить населенные пункты. РФ в основном воюет по учебникам времен Советского Союза", - отметил Веревка.
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+17 Elena Zhmariova
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+4 Dust
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Воюють успішно лише з цивільними . І постійно щось крадуть , навіть один в одного . Коротше - виродки ще ті .
До речі, як собі представляє пан Мотузяник прорив оборони без потужної артпідготовки? А навіщо тоді прохати Захід про важке озброєння, у тому числі гаубиці?
Якби свого часу український уряд не відмовився від 20 літаків F-18 Hornet, безоплатно запропонованих Канадою, то можливо і не було б сьогодні переваги мокші у небі та на морі і пошуків по світу залишків совавіапромовского гівна, до використання яким тільки і навчені українські пілоти.
Дивишся на це усе і шкодуєш про втрачені для України час і можливости через дебілів під тегом "мудрий нарід".