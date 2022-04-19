УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14239 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 998 17

Росія переважно воює за підручниками радянських часів: артпідготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії ЗСУ, - Міноборони

мотузяник

Російська Федерація в основному воює за підручниками часів Радянського Союзу.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії російських підрозділів мало чим відрізняються на різних напрямках. Зазвичай це потужна артилерійська підготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії підрозділів ЗСУ. Намагання оточити наші підрозділи і захопити населені пункти. РФ в основному воює по підручниках часів Радянського Союзу", - зазначив Мотузяник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі: під завалами близько 300 людей, серед них діти, - Тарута

Автор: 

армія рф (17388) Міноборони (7371) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Россия ни разу не воевала с сильным противником. Вот и не было необходимости учиться. До сих пор воспевают солдафона Суворова и мясника Жукова. Больше некого. Западная военная наука упоминает только Скобелева и Брусилова.
показати весь коментар
19.04.2022 16:52
+4
загалом це тактика ще із стародавніх часів - Вавілону та Риму, але аткувати там, де тебе чекають - то російське ноу-хау
показати весь коментар
19.04.2022 16:52
+3
Ладно ще Брусилова, а Скобелева чому, звичайний рубака, максимум командир дивізії.
показати весь коментар
19.04.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россия ни разу не воевала с сильным противником. Вот и не было необходимости учиться. До сих пор воспевают солдафона Суворова и мясника Жукова. Больше некого. Западная военная наука упоминает только Скобелева и Брусилова.
показати весь коментар
19.04.2022 16:52 Відповісти
Ладно ще Брусилова, а Скобелева чому, звичайний рубака, максимум командир дивізії.
показати весь коментар
19.04.2022 16:56 Відповісти
Жуков м'ясник безперечно, але окремі радянські командири у другій світовій були не такими й бездарними, та мабуть якісь умовні Гудеріан і Ромель могли дати фору будь-якому з них, питання їх програшу було не в таланті полководця, а в ресурсах.
показати весь коментар
19.04.2022 17:04 Відповісти
А хіба Суворов хоч один раз воював без українських козаків ?
показати весь коментар
19.04.2022 19:51 Відповісти
ну як не воювала, воювала з Німеччиною гітлерівською, з Францією Наполєона, вони всі успішно їх фігачили, але програли не завдяки вмінню кацапів воювати, а суб'єктивних факторів і нехватки ресурсів.
показати весь коментар
20.04.2022 10:31 Відповісти
загалом це тактика ще із стародавніх часів - Вавілону та Риму, але аткувати там, де тебе чекають - то російське ноу-хау
показати весь коментар
19.04.2022 16:52 Відповісти
Аналогофнет. По факту - лень учится.
показати весь коментар
19.04.2022 16:58 Відповісти
Аналогофнет - правильно пишется аналУговнеТ
показати весь коментар
19.04.2022 18:41 Відповісти
Зброд мародерів , корупціонерів терористів та військових злочинців - ото й уся російська "армія".
Воюють успішно лише з цивільними . І постійно щось крадуть , навіть один в одного . Коротше - виродки ще ті .
показати весь коментар
19.04.2022 16:59 Відповісти
Хм... А Кузьма у своїй книзі "я, паштет і армія" все таки згадує про участь рашкованських військ у навчаннях з нато... Правда вони там тільки бухали та й давно це було
показати весь коментар
19.04.2022 17:03 Відповісти
Жукавци-суворавци
показати весь коментар
19.04.2022 17:23 Відповісти
Ну і що далі ? Тушонку з кацапського м'яса робити? Вони і 50 тис. "ваньок" покладуть і 100 тис . Їм пох.
показати весь коментар
19.04.2022 17:24 Відповісти
Крепка броня и танки наши быстры!!!!!!🤣
показати весь коментар
19.04.2022 17:33 Відповісти
А мы как воюем? Идём в атаку с криком ура без артподготовки? Не пытаемся сковать и окружить противника? Штурмуем не отдельные позиции а сразу все? Что за ахинею он несёт?
показати весь коментар
19.04.2022 17:33 Відповісти
Міністерству оборони треба займатися своїми обов'язками - забезпеченням функціонування, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C бойової і мобілізаційної готовності, боєздатності та підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань, а не коментувати військові дії. На це є Генштаб, котрий і прокоментує, якщо потрібно.
До речі, як собі представляє пан Мотузяник прорив оборони без потужної артпідготовки? А навіщо тоді прохати Захід про важке озброєння, у тому числі гаубиці?

показати весь коментар
19.04.2022 17:53 Відповісти
Розвиток військових озброєнь диктує необхідність змінювати стратегію і тактику проведення бойових дій. А у технологічністи і високій ефективністи ******** західних озброєнь україці переконалися тепер і самі навіть з тих найпростіших, які отримала ЗСУ.

Якби свого часу український уряд не відмовився від 20 літаків F-18 Hornet, безоплатно запропонованих Канадою, то можливо і не було б сьогодні переваги мокші у небі та на морі і пошуків по світу залишків совавіапромовского гівна, до використання яким тільки і навчені українські пілоти.

Дивишся на це усе і шкодуєш про втрачені для України час і можливости через дебілів під тегом "мудрий нарід".
показати весь коментар
19.04.2022 18:52 Відповісти
Аж проситься уточнення, що не часів Радянського Союзу, а часів 1944 року. Часто це чув від спеців і раніше. Професійно можу свідчити про воєнно-польову медицину, яка також застигла, як брила замерлого гімна тих же часів. Достатньо спецам погортати сторінки 44-томного (!!!) творіння совьєцкіх медиків під назвою "Опыт совецкой медицины в Великой отечественной войне", шоб зрозуміти недолугість і глупоту. Яка на жаль має продовження у вітчизняній медицині сьогодення. Але це вже інша розмова.
показати весь коментар
19.04.2022 19:31 Відповісти
 
 