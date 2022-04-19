Росія переважно воює за підручниками радянських часів: артпідготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії ЗСУ, - Міноборони

Російська Федерація в основному воює за підручниками часів Радянського Союзу.

Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Дії російських підрозділів мало чим відрізняються на різних напрямках. Зазвичай це потужна артилерійська підготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії підрозділів ЗСУ. Намагання оточити наші підрозділи і захопити населені пункти. РФ в основному воює по підручниках часів Радянського Союзу", - зазначив Мотузяник.

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