Росія переважно воює за підручниками радянських часів: артпідготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії ЗСУ, - Міноборони
Російська Федерація в основному воює за підручниками часів Радянського Союзу.
Про це сказав на брифінгу речник Міноборони України Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Дії російських підрозділів мало чим відрізняються на різних напрямках. Зазвичай це потужна артилерійська підготовка, намагання штурмувати окремі позиції, спроби скувати дії підрозділів ЗСУ. Намагання оточити наші підрозділи і захопити населені пункти. РФ в основному воює по підручниках часів Радянського Союзу", - зазначив Мотузяник.
Топ коментарі
+17 Elena Zhmariova
показати весь коментар19.04.2022 16:52
+4 Dust
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+3 буков
показати весь коментар19.04.2022 16:56
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Воюють успішно лише з цивільними . І постійно щось крадуть , навіть один в одного . Коротше - виродки ще ті .
До речі, як собі представляє пан Мотузяник прорив оборони без потужної артпідготовки? А навіщо тоді прохати Захід про важке озброєння, у тому числі гаубиці?
Якби свого часу український уряд не відмовився від 20 літаків F-18 Hornet, безоплатно запропонованих Канадою, то можливо і не було б сьогодні переваги мокші у небі та на морі і пошуків по світу залишків совавіапромовского гівна, до використання яким тільки і навчені українські пілоти.
Дивишся на це усе і шкодуєш про втрачені для України час і можливости через дебілів під тегом "мудрий нарід".