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Харьковщина (5576) Тарифы на электроэнергию (2138) водоснабжение (719) Тимошенко Кирилл (432)

Продолжается ремонт водопроводов и возобновление электроснабжения в Харьковской области, - Тимошенко

дтек,електрика

В Харьковской области идет восстановление инфраструктуры, в фокусе коммунальщиков - обеспечение людей водой и электричеством.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале.

Сообщается, что в Дергачах возобновлено электроснабжение 1,5 тыс. потребителям. Подключено 220 домов в поселке Большая Рогань. Работы по возобновлению поставок электроэнергии продолжаются также в селе Мала Рогань.

"В Харькове расчищают улицы и убирают завалы в Киевском, Московском, Шевченковском и Немышлянском районах. Проводят ремонтные работы на поврежденных трубопроводах в Основянском, Шевченковском, Московском, Новобаварском и Киевском районах. Начали уборку парков в Шевченковском и Немышлянском районах города", - отметил Тимошенко.

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Бл*ть! Яким чином заступник керівника Офісу Президента відноситься до водопровода у якійсь області?
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20.04.2022 12:10 Ответить
А чому про це каже заступник ОП? Де ці наволоч була у перші тижні війни?
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20.04.2022 12:27 Ответить
 
 