От врага освобождены 919 населенных пунктов в 8 областях, - Тимошенко
В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
Более 3 тыс. населенных пунктов в указанных областях были или по-прежнему продолжают находиться под оккупацией.
"В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. В 192 населенных пунктах начата работа гуманитарных штабов. Этим занимаются ОВА совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территории", - сказал он.
В 335 населенных пунктах люди могут воспользоваться услугами мобильной связи. В 256 – восстановлена работа медицинских учреждений, 152 открыли продовольственные магазины.
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Він тут до чого?
Цензор.нет, ви фільтруйте новини. Зараз виявиться, що Буковельська бригада ТрО звільнила пів-України. Нахера їх піарити!
Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.
"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".
Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
Судячи з параметрів це найкрутіший кацапський БПЛА. Здається "Оріон". Такий вже збивали десь під Херсоном