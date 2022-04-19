От врага освобождены 919 населенных пунктов в 8 областях, - Тимошенко

В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Более 3 тыс. населенных пунктов в указанных областях были или по-прежнему продолжают находиться под оккупацией.

"В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. В 192 населенных пунктах начата работа гуманитарных штабов. Этим занимаются ОВА совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территории", - сказал он.

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В 335 населенных пунктах люди могут воспользоваться услугами мобильной связи. В 256 – восстановлена работа медицинских учреждений, 152 открыли продовольственные магазины.