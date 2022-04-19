РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15313 посетителей онлайн
Новости Война
6 380 15

От врага освобождены 919 населенных пунктов в 8 областях, - Тимошенко

війна,зсу,оос,армія,воїн

В Украине деоккупировано 919 населенных пунктов на территориях Житомирской, Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

Более 3 тыс. населенных пунктов в указанных областях были или по-прежнему продолжают находиться под оккупацией.

"В настоящее время деоккупировано 919 населенных пунктов. 29% из них уже активизировали работу органов местного самоуправления и их исполнительных органов. В 192 населенных пунктах начата работа гуманитарных штабов. Этим занимаются ОВА совместно с ГСЧС. В 70 проведено разминирование территории", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате контрнаступления ВСУ освободили села Базалеевку, Лебяжье, часть Кутузовки в Харьковской области, - руководитель ОВА Синегубов

В 335 населенных пунктах люди могут воспользоваться услугами мобильной связи. В 256 – восстановлена работа медицинских учреждений, 152 открыли продовольственные магазины.

увольнение (2679) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+12
Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-47.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".

Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:09
+11
А що повідомила прибиральниця ОП?
показать весь комментарий
19.04.2022 16:00
+9
Тимошенко так визволяв, як цей зелений поц.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що повідомила прибиральниця ОП?
показать весь комментарий
19.04.2022 16:00 Ответить
узеленскава саапщілі
показать весь комментарий
19.04.2022 16:04 Ответить
Це цей хрін Кирило Тимошенко ці населені пункти звільняв?
Він тут до чого?
Цензор.нет, ви фільтруйте новини. Зараз виявиться, що Буковельська бригада ТрО звільнила пів-України. Нахера їх піарити!
показать весь комментарий
19.04.2022 16:04 Ответить
Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-47.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".

Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:09 Ответить
Хмарність близько 200 метрів. Його опустили щоб хоч щось розгледіти. А там вже дистанція для АК.

Судячи з параметрів це найкрутіший кацапський БПЛА. Здається "Оріон". Такий вже збивали десь під Херсоном
показать весь комментарий
19.04.2022 16:14 Ответить
А всього їх у рашки близько десятка.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:39 Ответить
Тимошенко так визволяв, як цей зелений поц.
показать весь комментарий
19.04.2022 16:10 Ответить
І цей помічник завгоспа вирішив примазатись!
показать весь комментарий
19.04.2022 16:17 Ответить
СЛАВА ВСУ!
показать весь комментарий
19.04.2022 16:23 Ответить
Героям Слава !🇺🇦
показать весь комментарий
19.04.2022 16:34 Ответить
Ну хоч рахувати вміє,- математик. А хтось казав:- мало фахівців в команді призидента...
показать весь комментарий
19.04.2022 16:58 Ответить
А як же так сталося, що прийшлося деокупувати 919 населених пунктів? Адже якби у 2014 перзидентом був Зеленський Крим би не здали!
показать весь комментарий
19.04.2022 17:47 Ответить
Да, давайте вся веселая ОПа будет каже день наперебой комментировать шо то по поводу войны і звільнення. А то шо то маловато всяких рож еще попиарилось. Вон Коля Катлета ишо ничего не камментировал.
показать весь комментарий
19.04.2022 18:42 Ответить
 
 