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Новини Війна
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Від ворога звільнено 919 населених пунктів у 8 областях, - Тимошенко

війна,зсу,оос,армія,воїн

В Україні деокупували 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 3 тис. населених пунктів у зазначених областях були або, як і раніше, продовжують перебувати під окупацією.

"Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29% із них уже активізували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. У 192 населених пунктах розпочато роботу гуманітарних штабів. Цим займаються ОВА спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування території", - сказав він.

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У 335 населених пунктах люди вже можуть скористатися послугами мобільного зв'язку. У 256 – відновлено роботу медичних закладів, 152 відкрили продовольчі магазини.

Автор: 

звільнення (2675) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+12
Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-47.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".

Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
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19.04.2022 16:09
+11
А що повідомила прибиральниця ОП?
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19.04.2022 16:00
+9
Тимошенко так визволяв, як цей зелений поц.
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19.04.2022 16:10
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А що повідомила прибиральниця ОП?
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19.04.2022 16:00 Відповісти
узеленскава саапщілі
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Це цей хрін Кирило Тимошенко ці населені пункти звільняв?
Він тут до чого?
Цензор.нет, ви фільтруйте новини. Зараз виявиться, що Буковельська бригада ТрО звільнила пів-України. Нахера їх піарити!
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19.04.2022 16:04 Відповісти
Строковик Національної гвардії України збив на Луганщині ворожий безпілотник зі своєї штатної зброї АК-47.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".

Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
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19.04.2022 16:09 Відповісти
Хмарність близько 200 метрів. Його опустили щоб хоч щось розгледіти. А там вже дистанція для АК.

Судячи з параметрів це найкрутіший кацапський БПЛА. Здається "Оріон". Такий вже збивали десь під Херсоном
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19.04.2022 16:14 Відповісти
А всього їх у рашки близько десятка.
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19.04.2022 16:39 Відповісти
Тимошенко так визволяв, як цей зелений поц.
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19.04.2022 16:10 Відповісти
І цей помічник завгоспа вирішив примазатись!
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19.04.2022 16:17 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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19.04.2022 16:23 Відповісти
Героям Слава !🇺🇦
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19.04.2022 16:34 Відповісти
Ну хоч рахувати вміє,- математик. А хтось казав:- мало фахівців в команді призидента...
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19.04.2022 16:58 Відповісти
А як же так сталося, що прийшлося деокупувати 919 населених пунктів? Адже якби у 2014 перзидентом був Зеленський Крим би не здали!
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19.04.2022 17:47 Відповісти
Да, давайте вся веселая ОПа будет каже день наперебой комментировать шо то по поводу войны і звільнення. А то шо то маловато всяких рож еще попиарилось. Вон Коля Катлета ишо ничего не камментировал.
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19.04.2022 18:42 Відповісти
 
 