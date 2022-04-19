Від ворога звільнено 919 населених пунктів у 8 областях, - Тимошенко
В Україні деокупували 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
Понад 3 тис. населених пунктів у зазначених областях були або, як і раніше, продовжують перебувати під окупацією.
"Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29% із них уже активізували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. У 192 населених пунктах розпочато роботу гуманітарних штабів. Цим займаються ОВА спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування території", - сказав він.
У 335 населених пунктах люди вже можуть скористатися послугами мобільного зв'язку. У 256 – відновлено роботу медичних закладів, 152 відкрили продовольчі магазини.
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Цензор.нет, ви фільтруйте новини. Зараз виявиться, що Буковельська бригада ТрО звільнила пів-України. Нахера їх піарити!
Про це у вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Нацгвардії.
"Я отримав інформацію від командира про те, що в нашу зону залетів ворожий безпілотний апарат. Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 метрів його було досить добре видно. Далі все швидко: я приєднав ріжок і відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому - він вже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене лишалось ще кілька патронів. Стрельнув - і цей безпілотник вже колом пішов до низу, а далі я почув вибух!", - розповідає гвардієць із позивним "Клапан".
Зазначається, що, згідно з характеристиками, збитий апарат здатний передавати відео на відстань до 120 км. Ціна комплексу на рівні 18 мільйонів рублів, а вартість літального апарату - близько 5-7 млн рублів. БПЛА можуть нести на борту вибухові засоби для враження живої сили.
Судячи з параметрів це найкрутіший кацапський БПЛА. Здається "Оріон". Такий вже збивали десь під Херсоном