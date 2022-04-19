Від ворога звільнено 919 населених пунктів у 8 областях, - Тимошенко

В Україні деокупували 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Київської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Понад 3 тис. населених пунктів у зазначених областях були або, як і раніше, продовжують перебувати під окупацією.

"Наразі деокуповано 919 населених пунктів. 29% із них уже активізували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів. У 192 населених пунктах розпочато роботу гуманітарних штабів. Цим займаються ОВА спільно з ДСНС. У 70 проведено розмінування території", - сказав він.

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У 335 населених пунктах люди вже можуть скористатися послугами мобільного зв'язку. У 256 – відновлено роботу медичних закладів, 152 відкрили продовольчі магазини.