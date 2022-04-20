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Госпогранслужба (6131) Польша (8139) Укрзализныця (2685) эвакуация (1998)

В "Укрзализныце" фиксируют увеличение спроса на рейсы из-за границы в Украину

уз

Укрзализныця с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше пассажиров выехало в Польшу. В то же время, компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши железной дорогой вернулись поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении следовало по 10 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отметили в УЗ, кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. В настоящее время Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице, Вену и Исакчу. В ведомстве напомнили, что Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины.

"По завершении боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома", - подчеркнули в Укрзализныце.

Как известно, большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства совместно с Президентом работают над планом послевоенного восстановления и развития страны, в который заложено безопасное, экономическое, инфраструктурное и социальное направления.

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https://dnepr.info/news/zhdala-poka-pridut-opolchentsy-v-harkov-v-dnepre-zaderzhali-poklonnitsu-russkogo-mira/ https://dnepr.info/news/zhdala-poka-pridut-opolchentsy-v-harkov-v-dnepre-zaderzhali-poklonnitsu-russkogo-mira/


Красунчики дніпряни, оперативно зловили ватну блондинку, падлюка харків'янка за паспортом, сподіваюсь її відправлять по частинах, може нижню частину тіла любим *ополченцям* для втіх
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20.04.2022 15:58 Ответить
Перед Паскою приїзжають..до родини..родичів..не факт шо знову виїдуть
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20.04.2022 16:10 Ответить
Будь ласка, повідомте, скільки коштує провезення багажем 1 (однієї) гаубиці з боєкомплектом?
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20.04.2022 16:13 Ответить
А в нас досі ширина колій відрізняється з польськими?
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20.04.2022 16:20 Ответить
 
 