В "Укрзализныце" фиксируют увеличение спроса на рейсы из-за границы в Украину

Укрзализныця с начала войны эвакуировала за границу полмиллиона человек. Больше пассажиров выехало в Польшу. В то же время, компания уже фиксирует увеличение спроса на обратные рейсы.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Так, с 1 по 9 апреля в Украину из Польши железной дорогой вернулись поездами 4 тыс. человек, тогда как с 10 по 18 апреля на 50% больше — 6 тыс. пассажиров. В то же время в указанные периоды в обратном направлении следовало по 10 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отметили в УЗ, кроме Польши, чтобы обезопасить себя и свои семьи, украинцы выезжали в Словакию, Венгрию и Чехию. В настоящее время Укрзализныця предлагает рейсы в Перемышль, Варшаву, Хелм, Будапешт, Захонь и Кошице, Вену и Исакчу. В ведомстве напомнили, что Государственная пограничная служба Украины продлила возможность пересечения границы по внутреннему паспорту гражданина Украины.

"По завершении боевых действий Укрзализныця организует маршруты для возвращения украинцев в свои дома", - подчеркнули в Укрзализныце.

Как известно, большинство железнодорожных администраций стран ЕС ввели для украинцев бесплатный проезд своими поездами. Это касается детей до 18 лет, женщин, мужчин старше 60 лет и мужчин от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что украинские аналитические центры, международные аудиторские компании, парламентские комитеты и министерства совместно с Президентом работают над планом послевоенного восстановления и развития страны, в который заложено безопасное, экономическое, инфраструктурное и социальное направления.