В окружении Путина считают вторжение в Украину катастрофической ошибкой, – Bloomberg
Некоторые члены путинской элиты в правительстве и государственных предприятиях считают, что вторжение российских войск в Украину было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну назад на годы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на десяток собеседников, знакомых с ситуацией.
Информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам представителей элиты из окружения президента РФ, они пока не видят, что Путин поменяет свой текущий курс. Более того, Путин отверг попытки других чиновников предупредить его о катастрофических экономических и политических последствиях, нависших над страной в результате западных санкций.
В то же время, часть из топ-инсайдеров пришла к мнению, что стремление Путина продолжить вторжение грозит России годами изоляции и усилением напряженности, из-за которых ее экономика пострадает, ее безопасность будет скомпрометирована, а ее глобальное влияние разрушено.
Отмечается, что пока несколько бизнесменов-магнатов сделали завуалированные заявления, ставя под сомнение стратегию Кремля в Украине, но многие мощные игроки еще слишком боятся репрессий в отношении людей с другой точкой зрения, чтобы публично выражать свои мнения.
Пожалуйста, подождите...
там повідомили, що для безпеки від ядрьоного взриву бункер має бути глибшим за 2 км
при цьому китайці сильно затужили, оскільки бункер у Китаю вглиб всього 2 тис. м
у путі на уралі бункер аж на 300 м вглиб
дідусь війни може ховатися в бункері, але при прицильному запуску його це не врятує
а він сцикло, як всякий гопник
***** не признает ошибок и поражений.
оно просто *****
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
При этом бункерный президент заявил, что "ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать".
@sergeenko_i
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https://twitter.com/sergeenko_i/status/1516519960335503364 18 ч
Всё население РФ теперь поделилось на четыре категории:
1. Им нравится Путин и нравится война.
2. Им не нравится Путин, но нравится война.
3. Им не нравится Путин и не нравится война.
4. Им нравится Путин, но не нравится война.
Самая забавная категория - это четвёртая.
Що заважає його шльопнути - і терміново сформувати "временное правительство" із програмою "спасения россиюшки из жопы"?
("спасение" не факт що вийде... але то *****, головне - НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ВОЙНЫ И **************)
"Комунізьм [по-раіські] -- ето совєцкая власть плюс
А могли сказати твердо: Введите гражданина сцаря.
1. поганий - воює чи підтримує війну (прямо чи осопередковано). Підлягає 100% знищенню
2. підтип а. хороший - не воює, не підтримує війну, не живе в рабсії (тому не підтримує війну навіть опосередковано, бо не платить податки в рабсійкий бюджет). З таким типом росіян нас ніщо не зв'язує, свою батьківщину він не врятував і не врятує, нам не приносить шкоди та й користі не приносить, хай собі живе, навіть в Україні, якщо згоден жити за нашими правилами і не лізти зі своїми стандартами, *великий брат* і все так.
підтип б. *хороший* не воює, не підтримує війну, але живе в рабсії, тобто платить податки на війну, нічого не робить радикального щоб змінити владу, тобто опосередковано винний у війні. Не визнає себе винним, тому що це путін віноват, ми малєнькіе люді, что ми можем сдєлать. Але все таки розуміє що прийдеться відповідати за війну фінансово, репараціями. Це маленький але все + цієї категорії. Підлягає ізоляції від цивілізованого світу, але не підлягає знищенню через правила цивилізованого світу, але і не заслуговує на співчуття
підтип с. *хороший з зірочкою* - дуже небезпечний тип, такий же як тип б, але він ще й не згоден відповідати фінансово за злочини свого народу, тобо платити репарації. Підтип С, при погіршенню ситуації - стане тПершим типом (поганим), він проит війни він хороший. але краще вже якщо почали. то перемагати, щоб не платити як програвша сторона.
3. не визначились = тип 1 (час визначитись був 24.02.2022).
Але якщо зараз його приб"ють - Україні стануть менше допомагати, німці та китайці знову почнуть свою надтісну співпрацю... а Україну майже всі союзники почнуть змушувати погодитися на перемир"я і обіцянку нової кацапської влади колись повернути території... за новою конституцією чи якось так. Закінчиться референдумом і в найкращому випадку - "компромісом": частина окупованих земель під ООН, решта залишається кацапні.
Ну і друга річ - пуйло зараз втручається в плани кацапських генералів, несвідомо допомагаючи Україні.
Може хай ще трішки поживе, щоб перемога Україна стала безсумнівною, а ерефія вже не змогла піднятися і на коліна ?