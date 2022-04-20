В оточенні Путіна вважають вторгнення в Україну катастрофічною помилкою, – Bloomberg

Деякі члени путінської еліти в уряді та на державних підприємствах вважають, що вторгнення російських військ в Україну було катастрофічною помилкою, яка відкине країну назад на роки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на десяток співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами представників еліти з оточення президента РФ, вони наразі не вбачають, що Путін змінить свій поточний курс. Навіть більше, Путін відкинув спроби інших чиновників попередити його про катастрофічні економічні та політичні наслідки, які нависли над країною в результаті західних санкцій.

Водночас, частина з топ-інсайдерів дійшла думки, що прагнення путіна продовжити вторгнення загрожує Росії роками ізоляції та посиленням напруженості, через які її економіка постраждає, її безпека буде скомпрометована, а її глобальний вплив зруйновано.

Також читайте: Путін планує зустрітися завтра з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg

Зазначається, що наразі лише декілька бізнесменів-магнатів зробили завуальовані заяви, ставлячи під сумнів стратегію Кремля в Україні, але багато потужних гравців ще занадто бояться репресій щодо людей з іншою точкою зору, щоб публічно висловлювати свої думки.