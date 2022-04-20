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путін (23316) росія (63556) санкції (11281)

В оточенні Путіна вважають вторгнення в Україну катастрофічною помилкою, – Bloomberg

путін

Деякі члени путінської еліти в уряді та на державних підприємствах вважають, що вторгнення російських військ в Україну було катастрофічною помилкою, яка відкине країну назад на роки. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на десяток співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

 Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами представників еліти з оточення президента РФ, вони наразі не вбачають, що Путін змінить свій поточний курс. Навіть більше, Путін відкинув спроби інших чиновників попередити його про катастрофічні економічні та політичні наслідки, які нависли над країною в результаті західних санкцій.

Водночас, частина з топ-інсайдерів дійшла думки, що прагнення путіна продовжити вторгнення загрожує Росії роками ізоляції та посиленням напруженості, через які її економіка постраждає, її безпека буде скомпрометована, а її глобальний вплив зруйновано.

Також читайте: Путін планує зустрітися завтра з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg

Зазначається, що наразі лише декілька бізнесменів-магнатів зробили завуальовані заяви, ставлячи під сумнів стратегію Кремля в Україні, але багато потужних гравців ще занадто бояться репресій щодо людей з іншою точкою зору, щоб публічно висловлювати свої думки.

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Топ коментарі
+22
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20.04.2022 18:03
+20
А шо такоє,шо случілась???
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20.04.2022 17:52
+20
Яка України користь від того що там раби ***** вважають чи кажуть? Та ніякої...
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20.04.2022 17:53
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А шо такоє,шо случілась???
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20.04.2022 17:52 Відповісти
Да хер его знает..
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20.04.2022 17:54 Відповісти
...це їх війна за право перемальовувати глобус під себе пішла шкереберть
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20.04.2022 17:57 Відповісти
Путлер охренел от беспредельной власти и начал своим путлеризмом угрожать денежным мешкам рабссеюшки. Они его, денежные мешки, и похоронят...
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20.04.2022 18:03 Відповісти
Меня опять терзают смутные сомнения: у Украины Крым и Донбас, у Молдовы - Приднестрове, у Японии - Курилы, у Грузии - Абхазию и Южную Осетию, у Финляндии - Карелию, у Германии - Пруссию.
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20.04.2022 18:33 Відповісти
Он не охренел. Он больной шизофренией. Это подтверждают врачи.
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20.04.2022 18:58 Відповісти
Маленькая победоносная оказалась нихрена не маленькой и не победоносной.
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20.04.2022 18:45 Відповісти
и что? ...уйлу все равно
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20.04.2022 17:52 Відповісти
йому не все рівно на дослідження Китаю
там повідомили, що для безпеки від ядрьоного взриву бункер має бути глибшим за 2 км
при цьому китайці сильно затужили, оскільки бункер у Китаю вглиб всього 2 тис. м

у путі на уралі бункер аж на 300 м вглиб

дідусь війни може ховатися в бункері, але при прицильному запуску його це не врятує

а він сцикло, як всякий гопник
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20.04.2022 18:07 Відповісти
***** не всеравно.
***** не признает ошибок и поражений.
оно просто *****
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20.04.2022 18:29 Відповісти
Яка України користь від того що там раби ***** вважають чи кажуть? Та ніякої...
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20.04.2022 17:53 Відповісти
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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20.04.2022 17:58 Відповісти
Їди воювать, шоб не вбили....
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20.04.2022 18:03 Відповісти
но в чехии все же безопаснее
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21.04.2022 00:11 Відповісти
Минобороны РФ провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат»

При этом бункерный президент заявил, что "ракетный комплекс «Сармат» обеспечит безопасность России, заставит задуматься тех оголтелых, кто пытается ей угрожать".
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20.04.2022 17:54 Відповісти
Це козаки морду набили, а шо буде якщо дядько шикне? Гаплик..
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20.04.2022 18:05 Відповісти
И шо?!. Хрейсером "мАцква" уж как хвастались-хвастались!.. И-и-и?...
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20.04.2022 18:38 Відповісти
На роки?? Безнадьожні оптимісти. Або, точніше, взагалі безнадьожні.
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20.04.2022 17:54 Відповісти
Уничтожение Украиной ********* это просто историческая неизбежность ,история развала кацапской недоимперии творится на наших глазах и эти процессы в спять не повернуть ...
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20.04.2022 17:54 Відповісти
а все потому, что он ********.....
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20.04.2022 17:55 Відповісти
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20.04.2022 17:56 Відповісти
Что посеешь то и пожнёшь. ху.ло забыло эту поговорку.
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20.04.2022 17:57 Відповісти
Не надо ля ля всьо іде по "плану" в нужном направлені куда уже прибув військовий корабель "москва". Рано чи пізно та гидота яка прикривалась історією нашої Київської Русі показала своє справжнє єство. Візьміть за гугліть що з тюркського означає "кацап" або ще раніше древні греки називали "андрофагів"
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20.04.2022 17:59 Відповісти
Хроника деградации

@sergeenko_i

·
https://twitter.com/sergeenko_i/status/1516519960335503364 18 ч

Всё население РФ теперь поделилось на четыре категории:
1. Им нравится Путин и нравится война.
2. Им не нравится Путин, но нравится война.
3. Им не нравится Путин и не нравится война.
4. Им нравится Путин, но не нравится война.

Самая забавная категория - это четвёртая.
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20.04.2022 18:00 Відповісти
и наиболее массовая.
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20.04.2022 18:34 Відповісти
Думаю, что первая
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20.04.2022 19:02 Відповісти
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20.04.2022 18:02 Відповісти
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20.04.2022 18:03 Відповісти
Правильно вважають. Але тут постає питання: ***** що, безсмертне? Чи супергерой із суперздібностями?
Що заважає його шльопнути - і терміново сформувати "временное правительство" із програмою "спасения россиюшки из жопы"?
("спасение" не факт що вийде... але то *****, головне - НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕСТУПНОЙ ВОЙНЫ И **************)
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20.04.2022 18:06 Відповісти
це буде класна кривава комедія, я думаю це станеться скоро. А знищити х..ла, може і є бажаючі, але сцуться наслідків, бо реально почнуться міжусобиці. Свято наближається.
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20.04.2022 18:20 Відповісти
це буде класна кривава комедія, я думаю це станеться скоро. А знищити х..ла, може і є бажаючі, але сцуться наслідків, бо реально почнуться міжусобиці. Свято наближається.
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20.04.2022 18:22 Відповісти
Гарне слово

"Комунізьм [по-раіські] -- ето совєцкая власть плюс всєй страни"
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Найдётся ли Брут , который хутина прикончит ?
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20.04.2022 18:12 Відповісти
Новічком? )))) Я думаю криваве гебйо не дасть цього зробити, всім тим 4 категоріям тоді пукани розірве. Не в пукіні справа, справа в пукіністах
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20.04.2022 19:51 Відповісти
помилкою є взагалі існування тої недокраїни, і взагалі вся її/його стратегія. Ну яка може бути стратегія у хворого ублюдка маніяка? Воно ж керується не якимось здоровим глуздом, а виключно своїми хворобливими мареннями, про якийсь руцкій нарот, який савєцкія саюс, якісь брацкінароти, ота вигадана історія про члєніна і таке інше. Воно ж від влади збожеволіло.
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20.04.2022 18:17 Відповісти
годы это мало, Хйло хочет на десятилетия. вот как лет 40-50 назад.
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20.04.2022 18:19 Відповісти
поздно , теперь только до конца , русню нужно ******* , без разбору .
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20.04.2022 18:27 Відповісти
Бояри сцять!
А могли сказати твердо: Введите гражданина сцаря.
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20.04.2022 18:28 Відповісти
3 типи росіян - погані, хороші, не визначились.
1. поганий - воює чи підтримує війну (прямо чи осопередковано). Підлягає 100% знищенню
2. підтип а. хороший - не воює, не підтримує війну, не живе в рабсії (тому не підтримує війну навіть опосередковано, бо не платить податки в рабсійкий бюджет). З таким типом росіян нас ніщо не зв'язує, свою батьківщину він не врятував і не врятує, нам не приносить шкоди та й користі не приносить, хай собі живе, навіть в Україні, якщо згоден жити за нашими правилами і не лізти зі своїми стандартами, *великий брат* і все так.
підтип б. *хороший* не воює, не підтримує війну, але живе в рабсії, тобто платить податки на війну, нічого не робить радикального щоб змінити владу, тобто опосередковано винний у війні. Не визнає себе винним, тому що це путін віноват, ми малєнькіе люді, что ми можем сдєлать. Але все таки розуміє що прийдеться відповідати за війну фінансово, репараціями. Це маленький але все + цієї категорії. Підлягає ізоляції від цивілізованого світу, але не підлягає знищенню через правила цивилізованого світу, але і не заслуговує на співчуття
підтип с. *хороший з зірочкою* - дуже небезпечний тип, такий же як тип б, але він ще й не згоден відповідати фінансово за злочини свого народу, тобо платити репарації. Підтип С, при погіршенню ситуації - стане тПершим типом (поганим), він проит війни він хороший. але краще вже якщо почали. то перемагати, щоб не платити як програвша сторона.
3. не визначились = тип 1 (час визначитись був 24.02.2022).
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20.04.2022 18:45 Відповісти
Як тільки бачу фото ху**йла, відразу бажаю йому ЗДОХНУТИ НАЙШВИДШЕ!!!
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20.04.2022 18:46 Відповісти
Для України було б дуже добре, якби пуйло здох до 24.02.22.
Але якщо зараз його приб"ють - Україні стануть менше допомагати, німці та китайці знову почнуть свою надтісну співпрацю... а Україну майже всі союзники почнуть змушувати погодитися на перемир"я і обіцянку нової кацапської влади колись повернути території... за новою конституцією чи якось так. Закінчиться референдумом і в найкращому випадку - "компромісом": частина окупованих земель під ООН, решта залишається кацапні.
Ну і друга річ - пуйло зараз втручається в плани кацапських генералів, несвідомо допомагаючи Україні.

Може хай ще трішки поживе, щоб перемога Україна стала безсумнівною, а ерефія вже не змогла піднятися і на коліна ?
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20.04.2022 19:28 Відповісти
140 мільонів баранів не можуть здихатися одного мудака щоб нормально жити
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20.04.2022 19:40 Відповісти
пусть эти жирные дебилы выразят поросячему обсоску очень большое сочуствие
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20.04.2022 19:43 Відповісти
так пусть придушат эту сволочь!чего скулить?!
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20.04.2022 20:05 Відповісти
******* длинным столом.
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20.04.2022 20:55 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.04.2022 21:00 Відповісти
ТАК ТО ЗНАЧИТ , ЧТО ПУТИН СТАРЫЙ ПДР ХОЧЕТ ПРОСТО УДЕРЖАТЬСЯ ПРИ ВЛАСТИ !!!
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20.04.2022 21:53 Відповісти
 
 