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Путін планує зустрітися завтра з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg

путін

Володимир Путін планує 20 квітня зустріч з представниками великого російського бізнесу. Порядок денний у Кремлі не оголошували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, знайомих з планами Кремля, в середу, 20 квітня, Путін має намір провести зустріч із керівниками і власниками великого російського бізнесу.

Співрозмовники видання, які просили не називати їхніх імен, додали, що Порядок денний зустрічі не оголошено, оскільки інформація про неї не є загальнодоступною.

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Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін планує продовжити зустрічі з представниками бізнесу і промислових галузей Росії.

Агентство нагадує, що вчора, 19 квітня, Путін заявив про "провал економічного бліцкригу" Заходу, а санкції нібито "не спрацювали".

Як зазначається, Путін збирав представників великого російського бізнесу 24 лютого - в день, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Трансляцію зустрічі Євросоюз використовував як підставу для введення обмежень, оскільки вона стала доказом "ближнього кола олігархів" глави Кремля.

Автор: 

бізнес (1978) олігарх (931) путін володимир (23821) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+42
Я навіть знаю що воно скаже: "Вам всєм піздец. Здавайтє валюту."
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19.04.2022 17:38
+30
Через місяць великий бізнес буде означати чебурєчную на Тверской.
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19.04.2022 17:44
+23
ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ СТРАНЫ УЖЕ НЕТ И СКОРО ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ И ВАС НЕ БУДЕТ И МЕНЯ НЕ БУДЕТ ....НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ.. ВСЕ В РАЙ ПОПАДЕМ..
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19.04.2022 17:41
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Я навіть знаю що воно скаже: "Вам всєм піздец. Здавайтє валюту."
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19.04.2022 17:38 Відповісти
грохнут пуйло на день народження гітлера! свято якесь! трішки не зіганула
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19.04.2022 17:51 Відповісти
А вони йому такі: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь!"
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19.04.2022 18:08 Відповісти
если бы, они скорее скажут, "может еще почку надо? могу дать две!"
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19.04.2022 20:12 Відповісти
100% буде лякати й шантажувати щоб скинулись грошима на війну.
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19.04.2022 18:24 Відповісти
там не демократия, все и так принадлежит Хйлу.
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19.04.2022 20:20 Відповісти
Показово розстріляти в кого раптом «дєнєг нєт»
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19.04.2022 18:27 Відповісти
и чего скажет, что вы не волнуйтесь, холопы все вам компенсируют, ваши финансовые утраты, купите за их счет новые виллы и яхты
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19.04.2022 17:39 Відповісти
ахахах нові вілли та яхти... скоріш аналогонєтні корита та ізби, виробництва *отєчеєственноє*
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19.04.2022 17:40 Відповісти
кофеларьок
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19.04.2022 18:00 Відповісти
ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ СТРАНЫ УЖЕ НЕТ И СКОРО ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ И ВАС НЕ БУДЕТ И МЕНЯ НЕ БУДЕТ ....НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ.. ВСЕ В РАЙ ПОПАДЕМ..
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19.04.2022 17:41 Відповісти
Может там его кто то завалит?! ))
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19.04.2022 17:41 Відповісти
Дуже би хотілося
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19.04.2022 18:08 Відповісти
Й що це змінить? Там 80% населення нацисти й нелюди, гвалтівники та вбивці беззахистних, мерзота й брехуни.
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19.04.2022 18:25 Відповісти
презерватив + ботокс = путин
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19.04.2022 17:41 Відповісти
Абрамовічь там виступіт і скажит - я трєбую гарантіі бєзапаснасті для Украіни!
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19.04.2022 17:42 Відповісти
Он им скажет - не парьтесь господа. Компенсируем ваши потери за счет дурных иванов, а им соловьев победу покажет параллельно с лебединым озером
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19.04.2022 17:42 Відповісти
Бізнес, це ті ******** сечени, ротенберги, усманови та інші ********, котрі будуть світити іпалами в Гаазі, разом з бункерним ******?
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19.04.2022 17:42 Відповісти
Готовится встреча Путина с тамошиними олимпийскими чемпионами. Их всех сейчас официально отправили на карантин. Цирк...
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19.04.2022 17:42 Відповісти
Через місяць великий бізнес буде означати чебурєчную на Тверской.
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19.04.2022 17:44 Відповісти
а м'ясо в чебуреках буде "из атечественной городской дичи" ))
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19.04.2022 17:47 Відповісти
⚡️ "Командування 144 мотострілецької дивізії зі Смоленська потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб російської Федерації", - журналіст Роман Цимбалюк

▫️За його даними, з метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується.

▫️Нагадаємо, що вже неодноразово повідомлялося, що рФ готує провокацію на своїх територіях імовірно із загибеллю мирних жителів, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

🤨Брянська область межує з Україною. Залишилося скласти 2+2.
https://t.me/bpz_ua/8344
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19.04.2022 18:28 Відповісти
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19.04.2022 18:47 Відповісти
надеюсь у кого то хватит храбрости
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19.04.2022 17:44 Відповісти
Нет там храбрых.Одни лизуны.
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19.04.2022 17:56 Відповісти
прежде чем туда войти, каждому из них очко до самых гланд прощупают, а внутри за каждым будет персональный снайпер через щелочку подсматривать....
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19.04.2022 17:57 Відповісти
можно и голыми руками задавить
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19.04.2022 18:18 Відповісти
можно и голыми руками задавить
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19.04.2022 18:19 Відповісти
не успеют добежать. он их за километр посадит на стульчиках как школьников
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19.04.2022 23:28 Відповісти
І вже чутно звукі літаків бізнесменів у московії .Бо ніхто не буде купувати у ***** дефолт.
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19.04.2022 17:45 Відповісти
)))) можно смело утверждать, что между ним и бизнесменами в мониторе, будет стоять не хилое такое бронестекло.
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19.04.2022 17:45 Відповісти
будет либо чучелко-двойник либо голограмма...
(бизнесмены ж 2 недели назад не сдавали какахи? нет! так кто их до тела допустит?? )))))

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19.04.2022 17:46 Відповісти
Оно там точно живое или как тут
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19.04.2022 18:40 Відповісти
Буде "Вікенд у *****"?
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19.04.2022 19:41 Відповісти
Смысл "встречи" понятен: Кто будет вякать, пойдет по пути Ходарковского.
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19.04.2022 17:50 Відповісти
може, хтось з олігархів табакерку пронесе?
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19.04.2022 17:50 Відповісти
Вони старенький та спортом мало займалися - не докинуть через весь стіл.
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19.04.2022 17:53 Відповісти
пришло время платить гопнику дань.....
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19.04.2022 17:51 Відповісти
І що? Якби ж хоч один не побоявся реальну ситуацію описати. А так х..ло запитає щось типу: "Ну і як у вас справи?" А кожен з них, хоч і лає позаочі "великого стратега" останніми словами, завтра скаже:"Та все прекрасно, імпортозаміщення росте, прибуток росте, не життя, а казка".
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19.04.2022 17:52 Відповісти
так це ж добре) буде для нас)
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19.04.2022 18:46 Відповісти
На повестке дня одна единственная тема: "Было ваше, стало наше" ...
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19.04.2022 17:53 Відповісти
Буде вижимати з них останні доляри, що би дефолта не трапилось.
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19.04.2022 17:54 Відповісти
Навіщо ця новина в Українському інфропросторі??
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19.04.2022 17:56 Відповісти
Надо скинуться в общак.
Тема.
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19.04.2022 17:58 Відповісти
Воно скаже- Хай путлер. Та буде. скотиняка, усиляку хрень нести
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19.04.2022 17:58 Відповісти
Всех убьёт или они его??
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19.04.2022 18:00 Відповісти
С кабздоном не планируется встреча?
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19.04.2022 18:02 Відповісти
импортозамещение , аналоговнет , санкции на пользу ...надо быдло массу успокоить , вова и бизнес всё порешает , сидите смирно , смотрите телевизор
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19.04.2022 18:04 Відповісти
Будет *просить* поделиться* деньгами по-брацки, тоесть по хорошему
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19.04.2022 18:04 Відповісти
Покажет на карте откуда готовилось нападение, ему инсайд слили.
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19.04.2022 18:09 Відповісти
Маю велику надію, що ***** на зустрічі піде вслід за відомим кораблем. Дуже велику надію, до небес просто. Почуй мене, Господи!
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19.04.2022 18:11 Відповісти
послушать речь олигофрена - мечта любого кацапа

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19.04.2022 18:12 Відповісти
Воровская сходка.
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19.04.2022 18:13 Відповісти
пу, тебе кобзон зачекався, а ти ху..нь.ю страдаєшь
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19.04.2022 18:21 Відповісти
-п1 как платить дон-дону дань
-п2 нам піzда
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19.04.2022 18:22 Відповісти
Буде трясти на бабло.
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19.04.2022 18:22 Відповісти
Цікаво, а чому цю зустріч так анонсують? Аби ЄС та Захід подумали, що все окей і кремль в одній зв'язці із верхівкою бізнесу? Сподіваюсь, вони з'їдять одне одного, чи бізнес еліта не зможе стримати перед карликом свій покер фейс і покаже йому своє "фє"!
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19.04.2022 18:22 Відповісти
- Гдє еканоміка, царь-батюшка?
- Она утонула.
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19.04.2022 18:25 Відповісти
володя танчег в четь куйла слегка пригорель 🤣
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19.04.2022 18:26 Відповісти
пережарили )))
как знаешь загадку - что общего между подгоревшим пирогом и беременной женщиной?
-- не успели вытянуть ))
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19.04.2022 22:51 Відповісти
может завтра он сдохнет ?
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19.04.2022 18:30 Відповісти
путя паміраєт...дєнєг просіт...
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19.04.2022 18:30 Відповісти
И он им скажет:
- У меня две новости, хорошая и плохая с какой начать?
-Начинай-ТЕ с плохой.
- Скоро жрать будет нечего, ибо я *******, будем жрать говно!
- Ура!Ура!Ура! А какая хорошая?
- Я знаю где его много! От масквы до самых до окраин его что говна!
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19.04.2022 18:31 Відповісти
А український *** (великий,товстий) він не мріє відсмоктати?!
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19.04.2022 18:38 Відповісти
Плєшиве *уйло ******** дати. Так ось і нагода здохнути йому у день народження свого попередника фюрера.
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19.04.2022 18:40 Відповісти
і ніхто з тих великих сцикунів не може ********* того старого маразматика
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19.04.2022 18:45 Відповісти
Застрелите эту падаль в три руки ..
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19.04.2022 18:55 Відповісти
навіть якщо буде вимагати гроші, що і де він за них купить?
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19.04.2022 19:02 Відповісти
На повестке будут два извечно руцких вопроса - кто виноват и шо делать?
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19.04.2022 19:26 Відповісти
***** вже не вірить своїм радникам і хоче особисто поговорити з пацикам, відчути загалний настрій бізнес-еліт, вловити їхнє скрите незадоволення чи роздратування. Він чітко відчуває, що втрачає залізний контроль за ситуацією і якимсь чином хоче для себе зрозуміти хто з ним а хто "на измене"
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19.04.2022 19:32 Відповісти
Кабздец ему приходит. Может ему бабло нужно на какой-нибудь мавзолей в космосе - чтобы ***** вечно летал над головами скрепнутых. Ноу-хау, так сказать.
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19.04.2022 20:07 Відповісти
в общем война закончиться не может до танков в Москве. а полезные санкции пока тоже не очень работают. так что нужно утилизировать ватников по максимуму при любой возможности чтобы минимизировать ущерб.
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19.04.2022 20:17 Відповісти
Мабуть вже не такого великого як ще донедавна.
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19.04.2022 20:48 Відповісти
Це відразу після випаду тінькова : наша армія гавно. Мабуть ***** сі перештрасив.
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19.04.2022 21:35 Відповісти
Деньги , просить будет для армии
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19.04.2022 23:00 Відповісти
 
 