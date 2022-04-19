Путін планує зустрітися завтра з представниками великого бізнесу Росії, - Bloomberg
Володимир Путін планує 20 квітня зустріч з представниками великого російського бізнесу. Порядок денний у Кремлі не оголошували.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними джерел агентства, знайомих з планами Кремля, в середу, 20 квітня, Путін має намір провести зустріч із керівниками і власниками великого російського бізнесу.
Співрозмовники видання, які просили не називати їхніх імен, додали, що Порядок денний зустрічі не оголошено, оскільки інформація про неї не є загальнодоступною.
Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін планує продовжити зустрічі з представниками бізнесу і промислових галузей Росії.
Агентство нагадує, що вчора, 19 квітня, Путін заявив про "провал економічного бліцкригу" Заходу, а санкції нібито "не спрацювали".
Як зазначається, Путін збирав представників великого російського бізнесу 24 лютого - в день, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. Трансляцію зустрічі Євросоюз використовував як підставу для введення обмежень, оскільки вона стала доказом "ближнього кола олігархів" глави Кремля.
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▫️За його даними, з метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується.
▫️Нагадаємо, що вже неодноразово повідомлялося, що рФ готує провокацію на своїх територіях імовірно із загибеллю мирних жителів, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.
🤨Брянська область межує з Україною. Залишилося скласти 2+2.
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(бизнесмены ж 2 недели назад не сдавали какахи? нет! так кто их до тела допустит?? )))))
Тема.
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