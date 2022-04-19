Путин планирует встретиться завтра с представителями крупного бизнеса России, - Bloomberg
Владимир Путин планирует 20 апреля встречу с представителями крупного российского бизнеса. Повестку дня в Кремле не объявляли.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников агентства, знакомых с планами Кремля, в среду, 20 апреля, Путин намерен провести встречу с руководителями и владельцами крупного российского бизнеса.
Собеседники издания, которые просили не называть их имен, добавили, что Повестка дня встречи не объявлена, поскольку информация о ней не является общедоступной.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен продолжить встречи с представителями бизнеса и промышленных отраслей России.
Агентство напоминает, что вчера, 18 апреля, Путин заявил о "провале экономического блицкрига" Запада, а санкции якобы "не сработали".
Как отмечается, Путин собирал представителей крупного российского бизнеса 24 февраля – в день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Трансляцию встречи Евросоюз использовал в качестве основания для введения ограничений, поскольку она стала доказательством "ближнего круга олигархов" главы Кремля.
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▫️За його даними, з метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується.
▫️Нагадаємо, що вже неодноразово повідомлялося, що рФ готує провокацію на своїх територіях імовірно із загибеллю мирних жителів, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.
🤨Брянська область межує з Україною. Залишилося скласти 2+2.
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(бизнесмены ж 2 недели назад не сдавали какахи? нет! так кто их до тела допустит?? )))))
Тема.
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