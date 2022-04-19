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Путин планирует встретиться завтра с представителями крупного бизнеса России, - Bloomberg

путін

Владимир Путин планирует 20 апреля встречу с представителями крупного российского бизнеса. Повестку дня в Кремле не объявляли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, знакомых с планами Кремля, в среду, 20 апреля, Путин намерен провести встречу с руководителями и владельцами крупного российского бизнеса.

Собеседники издания, которые просили не называть их имен, добавили, что Повестка дня встречи не объявлена, поскольку информация о ней не является общедоступной.

Также читайте: Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен продолжить встречи с представителями бизнеса и промышленных отраслей России.

Агентство напоминает, что вчера, 18 апреля, Путин заявил о "провале экономического блицкрига" Запада, а санкции якобы "не сработали".

Как отмечается, Путин собирал представителей крупного российского бизнеса 24 февраля – в день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Трансляцию встречи Евросоюз использовал в качестве основания для введения ограничений, поскольку она стала доказательством "ближнего круга олигархов" главы Кремля.

бизнес (1620) олигарх (1026) путин владимир (31270) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+42
Я навіть знаю що воно скаже: "Вам всєм піздец. Здавайтє валюту."
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19.04.2022 17:38
+30
Через місяць великий бізнес буде означати чебурєчную на Тверской.
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19.04.2022 17:44
+23
ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ СТРАНЫ УЖЕ НЕТ И СКОРО ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ И ВАС НЕ БУДЕТ И МЕНЯ НЕ БУДЕТ ....НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ.. ВСЕ В РАЙ ПОПАДЕМ..
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19.04.2022 17:41
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Правила форума Совет форумчан
Я навіть знаю що воно скаже: "Вам всєм піздец. Здавайтє валюту."
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19.04.2022 17:38 Ответить
грохнут пуйло на день народження гітлера! свято якесь! трішки не зіганула
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19.04.2022 17:51 Ответить
А вони йому такі: "Дєнєг нєт, но ви дєржітєсь!"
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19.04.2022 18:08 Ответить
если бы, они скорее скажут, "может еще почку надо? могу дать две!"
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19.04.2022 20:12 Ответить
100% буде лякати й шантажувати щоб скинулись грошима на війну.
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19.04.2022 18:24 Ответить
там не демократия, все и так принадлежит Хйлу.
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19.04.2022 20:20 Ответить
Показово розстріляти в кого раптом «дєнєг нєт»
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19.04.2022 18:27 Ответить
и чего скажет, что вы не волнуйтесь, холопы все вам компенсируют, ваши финансовые утраты, купите за их счет новые виллы и яхты
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19.04.2022 17:39 Ответить
ахахах нові вілли та яхти... скоріш аналогонєтні корита та ізби, виробництва *отєчеєственноє*
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19.04.2022 17:40 Ответить
кофеларьок
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19.04.2022 18:00 Ответить
ДЕНЕГ НЕТ И НЕ БУДЕТ СТРАНЫ УЖЕ НЕТ И СКОРО ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ И ВАС НЕ БУДЕТ И МЕНЯ НЕ БУДЕТ ....НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ.. ВСЕ В РАЙ ПОПАДЕМ..
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19.04.2022 17:41 Ответить
Может там его кто то завалит?! ))
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19.04.2022 17:41 Ответить
Дуже би хотілося
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19.04.2022 18:08 Ответить
Й що це змінить? Там 80% населення нацисти й нелюди, гвалтівники та вбивці беззахистних, мерзота й брехуни.
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19.04.2022 18:25 Ответить
презерватив + ботокс = путин
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19.04.2022 17:41 Ответить
Абрамовічь там виступіт і скажит - я трєбую гарантіі бєзапаснасті для Украіни!
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19.04.2022 17:42 Ответить
Он им скажет - не парьтесь господа. Компенсируем ваши потери за счет дурных иванов, а им соловьев победу покажет параллельно с лебединым озером
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19.04.2022 17:42 Ответить
Бізнес, це ті ******** сечени, ротенберги, усманови та інші ********, котрі будуть світити іпалами в Гаазі, разом з бункерним ******?
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19.04.2022 17:42 Ответить
Готовится встреча Путина с тамошиними олимпийскими чемпионами. Их всех сейчас официально отправили на карантин. Цирк...
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19.04.2022 17:42 Ответить
Через місяць великий бізнес буде означати чебурєчную на Тверской.
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19.04.2022 17:44 Ответить
а м'ясо в чебуреках буде "из атечественной городской дичи" ))
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19.04.2022 17:47 Ответить
⚡️ "Командування 144 мотострілецької дивізії зі Смоленська потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб російської Федерації", - журналіст Роман Цимбалюк

▫️За його даними, з метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується.

▫️Нагадаємо, що вже неодноразово повідомлялося, що рФ готує провокацію на своїх територіях імовірно із загибеллю мирних жителів, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.

🤨Брянська область межує з Україною. Залишилося скласти 2+2.
https://t.me/bpz_ua/8344
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19.04.2022 18:28 Ответить
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19.04.2022 18:47 Ответить
надеюсь у кого то хватит храбрости
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19.04.2022 17:44 Ответить
Нет там храбрых.Одни лизуны.
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19.04.2022 17:56 Ответить
прежде чем туда войти, каждому из них очко до самых гланд прощупают, а внутри за каждым будет персональный снайпер через щелочку подсматривать....
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19.04.2022 17:57 Ответить
можно и голыми руками задавить
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19.04.2022 18:18 Ответить
можно и голыми руками задавить
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19.04.2022 18:19 Ответить
не успеют добежать. он их за километр посадит на стульчиках как школьников
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19.04.2022 23:28 Ответить
І вже чутно звукі літаків бізнесменів у московії .Бо ніхто не буде купувати у ***** дефолт.
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19.04.2022 17:45 Ответить
)))) можно смело утверждать, что между ним и бизнесменами в мониторе, будет стоять не хилое такое бронестекло.
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19.04.2022 17:45 Ответить
будет либо чучелко-двойник либо голограмма...
(бизнесмены ж 2 недели назад не сдавали какахи? нет! так кто их до тела допустит?? )))))

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19.04.2022 17:46 Ответить
Оно там точно живое или как тут
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19.04.2022 18:40 Ответить
Буде "Вікенд у *****"?
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19.04.2022 19:41 Ответить
Смысл "встречи" понятен: Кто будет вякать, пойдет по пути Ходарковского.
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19.04.2022 17:50 Ответить
може, хтось з олігархів табакерку пронесе?
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19.04.2022 17:50 Ответить
Вони старенький та спортом мало займалися - не докинуть через весь стіл.
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19.04.2022 17:53 Ответить
пришло время платить гопнику дань.....
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19.04.2022 17:51 Ответить
І що? Якби ж хоч один не побоявся реальну ситуацію описати. А так х..ло запитає щось типу: "Ну і як у вас справи?" А кожен з них, хоч і лає позаочі "великого стратега" останніми словами, завтра скаже:"Та все прекрасно, імпортозаміщення росте, прибуток росте, не життя, а казка".
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19.04.2022 17:52 Ответить
так це ж добре) буде для нас)
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19.04.2022 18:46 Ответить
На повестке дня одна единственная тема: "Было ваше, стало наше" ...
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19.04.2022 17:53 Ответить
Буде вижимати з них останні доляри, що би дефолта не трапилось.
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19.04.2022 17:54 Ответить
Навіщо ця новина в Українському інфропросторі??
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19.04.2022 17:56 Ответить
Надо скинуться в общак.
Тема.
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19.04.2022 17:58 Ответить
Воно скаже- Хай путлер. Та буде. скотиняка, усиляку хрень нести
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19.04.2022 17:58 Ответить
Всех убьёт или они его??
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19.04.2022 18:00 Ответить
С кабздоном не планируется встреча?
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19.04.2022 18:02 Ответить
импортозамещение , аналоговнет , санкции на пользу ...надо быдло массу успокоить , вова и бизнес всё порешает , сидите смирно , смотрите телевизор
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19.04.2022 18:04 Ответить
Будет *просить* поделиться* деньгами по-брацки, тоесть по хорошему
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19.04.2022 18:04 Ответить
Покажет на карте откуда готовилось нападение, ему инсайд слили.
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19.04.2022 18:09 Ответить
Маю велику надію, що ***** на зустрічі піде вслід за відомим кораблем. Дуже велику надію, до небес просто. Почуй мене, Господи!
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19.04.2022 18:11 Ответить
послушать речь олигофрена - мечта любого кацапа

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19.04.2022 18:12 Ответить
Воровская сходка.
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19.04.2022 18:13 Ответить
пу, тебе кобзон зачекався, а ти ху..нь.ю страдаєшь
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19.04.2022 18:21 Ответить
-п1 как платить дон-дону дань
-п2 нам піzда
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19.04.2022 18:22 Ответить
Буде трясти на бабло.
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19.04.2022 18:22 Ответить
Цікаво, а чому цю зустріч так анонсують? Аби ЄС та Захід подумали, що все окей і кремль в одній зв'язці із верхівкою бізнесу? Сподіваюсь, вони з'їдять одне одного, чи бізнес еліта не зможе стримати перед карликом свій покер фейс і покаже йому своє "фє"!
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19.04.2022 18:22 Ответить
- Гдє еканоміка, царь-батюшка?
- Она утонула.
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19.04.2022 18:25 Ответить
володя танчег в четь куйла слегка пригорель 🤣
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19.04.2022 18:26 Ответить
пережарили )))
как знаешь загадку - что общего между подгоревшим пирогом и беременной женщиной?
-- не успели вытянуть ))
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19.04.2022 22:51 Ответить
может завтра он сдохнет ?
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19.04.2022 18:30 Ответить
путя паміраєт...дєнєг просіт...
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19.04.2022 18:30 Ответить
И он им скажет:
- У меня две новости, хорошая и плохая с какой начать?
-Начинай-ТЕ с плохой.
- Скоро жрать будет нечего, ибо я *******, будем жрать говно!
- Ура!Ура!Ура! А какая хорошая?
- Я знаю где его много! От масквы до самых до окраин его что говна!
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19.04.2022 18:31 Ответить
А український *** (великий,товстий) він не мріє відсмоктати?!
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19.04.2022 18:38 Ответить
Плєшиве *уйло ******** дати. Так ось і нагода здохнути йому у день народження свого попередника фюрера.
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19.04.2022 18:40 Ответить
і ніхто з тих великих сцикунів не може ********* того старого маразматика
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19.04.2022 18:45 Ответить
Застрелите эту падаль в три руки ..
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19.04.2022 18:55 Ответить
навіть якщо буде вимагати гроші, що і де він за них купить?
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19.04.2022 19:02 Ответить
На повестке будут два извечно руцких вопроса - кто виноват и шо делать?
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19.04.2022 19:26 Ответить
***** вже не вірить своїм радникам і хоче особисто поговорити з пацикам, відчути загалний настрій бізнес-еліт, вловити їхнє скрите незадоволення чи роздратування. Він чітко відчуває, що втрачає залізний контроль за ситуацією і якимсь чином хоче для себе зрозуміти хто з ним а хто "на измене"
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19.04.2022 19:32 Ответить
Кабздец ему приходит. Может ему бабло нужно на какой-нибудь мавзолей в космосе - чтобы ***** вечно летал над головами скрепнутых. Ноу-хау, так сказать.
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19.04.2022 20:07 Ответить
в общем война закончиться не может до танков в Москве. а полезные санкции пока тоже не очень работают. так что нужно утилизировать ватников по максимуму при любой возможности чтобы минимизировать ущерб.
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19.04.2022 20:17 Ответить
Мабуть вже не такого великого як ще донедавна.
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19.04.2022 20:48 Ответить
Це відразу після випаду тінькова : наша армія гавно. Мабуть ***** сі перештрасив.
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19.04.2022 21:35 Ответить
Деньги , просить будет для армии
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19.04.2022 23:00 Ответить
 
 