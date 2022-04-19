Путин планирует встретиться завтра с представителями крупного бизнеса России, - Bloomberg

Владимир Путин планирует 20 апреля встречу с представителями крупного российского бизнеса. Повестку дня в Кремле не объявляли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, знакомых с планами Кремля, в среду, 20 апреля, Путин намерен провести встречу с руководителями и владельцами крупного российского бизнеса.

Собеседники издания, которые просили не называть их имен, добавили, что Повестка дня встречи не объявлена, поскольку информация о ней не является общедоступной.

Также читайте: Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин намерен продолжить встречи с представителями бизнеса и промышленных отраслей России.

Агентство напоминает, что вчера, 18 апреля, Путин заявил о "провале экономического блицкрига" Запада, а санкции якобы "не сработали".

Как отмечается, Путин собирал представителей крупного российского бизнеса 24 февраля – в день, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины. Трансляцию встречи Евросоюз использовал в качестве основания для введения ограничений, поскольку она стала доказательством "ближнего круга олигархов" главы Кремля.