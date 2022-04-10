Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg
Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит практически неизбежным. В частности, Казначейство РФ прекратило выплату долларовых долгов со счетов России в американских банках.
Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".
"Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пишет агентство.
"Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора - российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной из самыми большими санкциями за считанные дни", - добавляет издание.
Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго уходить от дефолта.
Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.
Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему после революции в 1917 году.
"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.
"Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами", - добавляет Bloomberg.
По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.
Путин своими действиями в Украине пересек рубикон.
Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствование даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", – резюмировал Эш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украинская деревня производит гнетущее впечатление. Нет, я знаю, что и российское село не создает ощущение сытой Швейцарии, поездил, имею представление. Но когда ты входишь в очередной поселок под Киевом, сложно отделаться от ощущения, что это резервация для очень бедных, бесправных и абсолютно равнодушных к благам современной цивилизации людей. Жидкие заборы, хлипкие покосившиеся хибары, их серые жители в страшном и рваном тряпье, допотопные «Жигули» с еще советскими номерами, на которых ездить - не дальше соседней улицы, скудные огородики https://www.kp.ru/daily/27378.5/4560756/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82_1998_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Російський дефолт 1998 року - відмова Російської Федерації виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Дефолт призвів до драматичних подій у всій економіці держави, Основні позичальники з МВФ, 2006. як то девальвація національної валюти рубля, різке зростання цін і таке ж стрімке падіння рівня життя. Крах великих банків примусив населення надовго втратити довіру до банківської системи, як і до фінансового ринку взагалі.
Денег никто не даст!
Кто хоть немного занимался бизнесом знает что вести его без кредитов крайне сложно, на собственных деньгах не построишь.
А это значит, что кацапы не смогут открыть ни одного нового производства, разве что теперь за очень дорогой кредит!
Они не смогут перекредитовать существующие производства и банки.
Бизнес активность будет сжиматься со всеми вытекающими последствиями - безработица, обветшание производства, отсутствие технологий.
Единственный минус для Украины - это то что падение раши не произойдет моментально. Сколько это займет времени, спрогнозировать нельзя.