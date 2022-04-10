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Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg

дефолт,рубль

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит практически неизбежным. В частности, Казначейство РФ прекратило выплату долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

"Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пишет агентство.

"Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора - российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной из самыми большими санкциями за считанные дни", - добавляет издание.

Читайте: S&P объявило России "выборочный дефолт"

Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго уходить от дефолта.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Также читайте: Беларусь выплачивает часть внешнего долга в нацвалюте. Это шаг к дефолту

"Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами", - добавляет Bloomberg.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.

Путин своими действиями в Украине пересек рубикон.

Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствование даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", – резюмировал Эш.

дефолт (435) россия (95454) Bloomberg (220)


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Топ комментарии
+33
Боже, зроби це як найшвидше.
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10.04.2022 14:25
+21
Думаете, кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице, почувствует этот дефолт?
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10.04.2022 14:35
+19
населению кацапстана пох. они траву будут жрать и еще больше ненавидеть "ьиндеровцев" жалкие ничтожные существа
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10.04.2022 14:28
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Боже, зроби це як найшвидше.
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10.04.2022 14:25 Ответить
Думаете, кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице, почувствует этот дефолт?
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10.04.2022 14:35 Ответить
Відчує, в 1917 більшість відчула.
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10.04.2022 14:38 Ответить
В 17 там больше солдатня взбунтовалась. Скот так и сидел по своим землянкам до последнего. С другой стороны, дефолт может сделать то же самое, когда опричникам вместо денег начнут давать продуктовые наборы или только обещания светлого будущего. Впрочем, это не важно. Главное, чтобы пушки ВСУ не переставали "говорить". А на процессы перегноя в свинарнике вообще плевать.
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10.04.2022 14:45 Ответить
Ну да, просто потім від експорту зерна перейшли до продразверстки і голоду.
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10.04.2022 14:48 Ответить
хочется посмотреть как это у них там будет...!)
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10.04.2022 15:07 Ответить
когда на хлеб будет тратить минимум в 5 раз больше, а работать в два раза больше то почувствует
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10.04.2022 14:42 Ответить
Еще как почуствует. Особенно когда цена на бояру и сахар с дрожжами раз в 5 подпрыгнет. А еще кацап почуствует крепкий кадыровский хер у себя в жопе когда те придут требовать ежегодную мзду в $3 лярда.
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10.04.2022 14:44 Ответить
Пропагандони їх переконали, що інші живуть гірше. Ось, наприклад, що пише поц-коц:
Украинская деревня производит гнетущее впечатление. Нет, я знаю, что и российское село не создает ощущение сытой Швейцарии, поездил, имею представление. Но когда ты входишь в очередной поселок под Киевом, сложно отделаться от ощущения, что это резервация для очень бедных, бесправных и абсолютно равнодушных к благам современной цивилизации людей. Жидкие заборы, хлипкие покосившиеся хибары, их серые жители в страшном и рваном тряпье, допотопные «Жигули» с еще советскими номерами, на которых ездить - не дальше соседней улицы, скудные огородики https://www.kp.ru/daily/27378.5/4560756/
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10.04.2022 15:04 Ответить
Прочитал. Другой мир
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10.04.2022 15:37 Ответить
Описал среднестатистическую деревню на параше.
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10.04.2022 16:14 Ответить
Ці(кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице) не відчують, але вони нічого не вирішують. То бидло і в разі потреби німе гарматне мясо. Але відчує мокша(москва) і область. Відчують міста(промислові гіганти), бо не буде навіть субпродуктів. Водку будуть виготовляти з китайського каналізаційного спирту і баби в угарє будуть нарожать психотиків(процент яких і так зашкалює)
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10.04.2022 15:08 Ответить
Да, как сказал один мой знакомый русским в их ****** пофиг, корова как доилась так и будет доиться.
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10.04.2022 15:22 Ответить
У этих тоже корова доилась. Нам главное, чтобы они потом варились там в собственном соку и к нам не лезли. Поедять друг друга в голодуху - хорошо, а не поедят, ну и ладно, хрен с ними.

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10.04.2022 16:31 Ответить
Не лізуть до тих, від кого по зубах можна получити і де підтримки місцевого люмпена нема.
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17.06.2022 10:23 Ответить
Еще как почувствуют. Причем люмпен в сараях почуствует єто первьім.
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10.04.2022 17:52 Ответить
Только на пользу.
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10.04.2022 14:25 Ответить
корисніше навіть за подорожник
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10.04.2022 16:11 Ответить
🥰
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10.04.2022 14:27 Ответить
населению кацапстана пох. они траву будут жрать и еще больше ненавидеть "ьиндеровцев" жалкие ничтожные существа
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10.04.2022 14:28 Ответить
на кайманах заморозили 13,7 млрд. рашки. комуто испортили веселое настроение на параше.
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10.04.2022 14:28 Ответить
Пістец вам кацапи
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10.04.2022 14:29 Ответить
Похоже ********** желает полностью разрушить рабсею и забрать в могилу побольше рабсеян, рабы молча будут идти в Ад.
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10.04.2022 14:35 Ответить
Поки товстий схудне...
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10.04.2022 14:39 Ответить
Це хто товстий? Ротенберги та усманови з дерипасками ділитися баблом з кацапським бидлом не будуть. І бидлу нічого не залишиться як забрати в них це бабло. З відомими наслідками. Давно пора.
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10.04.2022 14:43 Ответить
100 років назад "товста" імперія так само швидко перейшла від кондитерських до продразверстки, як москалі від "Київзатридні до окопів під Белгородом"
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10.04.2022 14:46 Ответить
Перед продразвёрсткой ще було дві революції, перша світова та громадянська війни. А "развітий" совок схлопнувся за одну добу в 1991р.
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10.04.2022 20:57 Ответить
Столько событий за полтора месяца... Такой бездарной кончины правления, наверно не было за всю историю. Развалить в полный ноль экономику страны. Угробить элитные войска и технику бездарным планированием. Сплотить весь мир против своей страны. Укрепить и взбодрить своих апонентов и "врагов". И самое главное, поднять имидж в глазах мира страны (на которую напал) про которую раньше даже говорить не хотели. А теперь про нее знает весь мир, их президент строит парламенты почти всех топ стран. В открытую говоря что они расслабились и повязли в коррупции. Многие страны уже подумывают о военном блоке с ней. Так как Украина показала что умеет качественно воевать... Блин многоходовочка, куда не туда повернула. И плешивого ждет бесславная кончина))
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10.04.2022 14:41 Ответить
Дефолт дефолном а ***** нужно будет где то брать бабулеты чтобы платить своим марионеткам по всему миру. Им до сраки дефолт Рашки. Не будет денех вся раzzийская недоимперия посыпится
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10.04.2022 14:42 Ответить
А це був тренувальний дефолт?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82_1998_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Російський дефолт 1998 року - відмова Російської Федерації виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Дефолт призвів до драматичних подій у всій економіці держави, Основні позичальники з МВФ, 2006. як то девальвація національної валюти рубля, різке зростання цін і таке ж стрімке падіння рівня життя. Крах великих банків примусив населення надовго втратити довіру до банківської системи, як і до фінансового ринку взагалі.
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10.04.2022 14:44 Ответить
Це дефолт по внутрішньому боргу, різні види.
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10.04.2022 14:47 Ответить
Только бы США дожали Германию, чтобы не покупали газ у Рашки прямо вот сейчас. Это обрежет сильно финансирование войны.
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10.04.2022 14:45 Ответить
Горіть у пеклі,москалі.
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10.04.2022 14:47 Ответить
Дефолт нічого не змінить, бо вже і так ніхто не позичає козломордим
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10.04.2022 14:53 Ответить
Офіційна ціна долара в росії повернулася на рівень до 24 лютого. Кацапи радіють. Вони не розуміють як цим ***** їх натягає по самі вуха. Бо кацапи можуть свої долари лише продати задешево по сьогоднішньому курсу, а купити долари фактично вони не можуть, бо їх немає. Долари з панчох кацапи змушені витягати і обмінювати на рублі, бо ціни різко піднялися на товари першої необхідності, рублів не вистачає, а на противагу ціні на долар ціни на товари падати не збираються. Тобто кацапи задешево продають свої доларові заначки і за придбані рублі задорого купують все необхідне. Так ***** за рахунок своїх громадян поповнює доларові запаси. Якби він призначив ціну долара по 60 копійок, як в часи совка була ціна долара, то пограбував би свій народ ще більше.
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10.04.2022 15:00 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=4714063592056674
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10.04.2022 15:02 Ответить
Дефолт это крутая штука )
Денег никто не даст!
Кто хоть немного занимался бизнесом знает что вести его без кредитов крайне сложно, на собственных деньгах не построишь.
А это значит, что кацапы не смогут открыть ни одного нового производства, разве что теперь за очень дорогой кредит!
Они не смогут перекредитовать существующие производства и банки.
Бизнес активность будет сжиматься со всеми вытекающими последствиями - безработица, обветшание производства, отсутствие технологий.
Единственный минус для Украины - это то что падение раши не произойдет моментально. Сколько это займет времени, спрогнозировать нельзя.
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10.04.2022 15:33 Ответить
Який дефолт!!!!!!!??? Ви це про що??? Ваші санкції ви зробили таким чином, що вони обходяться без зайвих проблем!!!!! Скажіть прямо, що вам не вигідна перемога України у цій війні, вам не вигідне саме існування України. Ми тоді сміливо пошлемо вас усіх на "корабель" й самі, голими руками й зубами будемо гризти кацапів! Про дефолт вони співають!!! Ше й "неминучий"!
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10.04.2022 15:56 Ответить
Чекаю,чекаю,не дочекаюся!!!!!
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10.04.2022 16:05 Ответить
большинство этих тварей как жило в говнище все эти годы так и будет в нём жить пока не сдохнет.поэтому они слабо почувствуют дефолт.
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10.04.2022 18:00 Ответить
 
 