Дефолт России почти неизбежен, - Bloomberg

Первый за столетие (с 1917 года) внешний дефолт РФ выглядит практически неизбежным. В частности, Казначейство РФ прекратило выплату долларовых долгов со счетов России в американских банках.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

"Казначейство РФ прекратило выплаты долларовых долгов по российским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, то Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов", - пишет агентство.

"Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения России в Украину в феврале и санкций против агрессора - российских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло Россию из мировой финансовой системы, сделав ее страной из самыми большими санкциями за считанные дни", - добавляет издание.

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Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит России долго уходить от дефолта.

Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

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"Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от российских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами", - добавляет Bloomberg.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.

Путин своими действиями в Украине пересек рубикон.

Россия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие затраты на заимствование даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для России и россиян", – резюмировал Эш.