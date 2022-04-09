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Новости За рубежом
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дефолт (435) россия (91364)

S&P объявило России "выборочный дефолт"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дефолт,рф

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг России в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт.

В сообщении S&P отмечается, что рейтинг в национальной валюте остается на уровне CC/C с отрицательным прогнозом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Снижение рейтинга состоялось вслед за тем, как российское правительство, насколько мы понимаем, сделало выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь будет выплачивать часть внешнего долга в нацвалюте. Это шаг к дефолту

Теперь у России есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт. Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с предусмотренным доходом.

Напоминаем, Минфин России перевел средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что может означать дефолт.
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Топ комментарии
+14
Дефолт до 9 травня
-добрий подарунок Фуйла Фуйлостану
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09.04.2022 10:46
+12
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09.04.2022 10:23
+11
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09.04.2022 10:29
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Та вже пора ввести кацапам по самі помідори, шоб голова не хиталась
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09.04.2022 10:20 Ответить
Повний дефолт (пісєц)
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09.04.2022 10:20 Ответить
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09.04.2022 10:23 Ответить
Був би Порох на місці, русня не ризикнула би напасти. Ось справжня ціна виборів па пріколу.
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09.04.2022 13:03 Ответить
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09.04.2022 10:29 Ответить
Дефолт до 9 травня
-добрий подарунок Фуйла Фуйлостану
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09.04.2022 10:46 Ответить
Ждем и вери
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09.04.2022 11:18 Ответить
Чекаємо наступного статусу: ХАНА/ХАНА.
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09.04.2022 11:27 Ответить
Я ОБОЖНЮЮ слово Дефолт !!!
....А я так ждал, надеялся и верил)))
Вам пи**Zда кацапы!!!
Свято НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
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09.04.2022 11:34 Ответить
А МОЖНА ЯКОСЬ НЕ "ВИБІРКОВИЙ ДЕФОЛТ", А "ПОВНИЙ ПІЗДЕ..ЦЬ"?
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09.04.2022 12:22 Ответить
ЧОРНИЙ ПЕСЕЦЬ:
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09.04.2022 14:00 Ответить
 
 