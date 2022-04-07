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Беларусь выплачивает часть внешнего долга в нацвалюте. Это шаг к дефолту

лукашенко

В правительстве Беларуси заявили, что обязательства перед отдельными иностранными кредиторами будут выплачиваться в белорусских рублях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское издание "Зеркало".

"Выполнение обязательств по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от Международного банка реконструкции и развития, Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка будет осуществляться в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте по состоянию на дату платежа ", – говорится в заявлении белорусского правительства".

В Кабмине РБ объяснили, что это "вынужденная мера, поскольку Беларусь ограничена в расчетах с западными кредиторами в долларах и евро из-за введенных санкций и аналогичных действий вышеуказанных организаций по прекращению платежей по своим обязательствам".

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Еще в середине марта Лукашенко заявлял, что намерен возвращать долги "недружественным" странам белорусскими рублями.

Минск и Москва между тем договорились об отсрочке погашения обязательств Беларуси по государственным кредитам перед Россией на пять-шесть лет.

Беларусь (7888) дефолт (435)


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Топ комментарии
+27
Женевської конвенції кі папери можна викинути або дупу підтерти...ви хіба бачили шоб )(улостан дотримувався якихось угод? і шо ви пред'явите папірець в кремлі?
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07.04.2022 17:20
+26
В Криму паніка!!!
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13
+23
зайцами и белками, что ли ?
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07.04.2022 17:13
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зайцами и белками, что ли ?
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07.04.2022 17:13 Ответить
Картоплею...
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07.04.2022 17:21 Ответить
апиридил с коментом по меньшей мере сотню человек🤣
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07.04.2022 17:51 Ответить
Картоплю вони давно імпортують з України...
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07.04.2022 18:09 Ответить
Лосось з Норвегії ..
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07.04.2022 18:10 Ответить
Сир із Нідерландів ...
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07.04.2022 18:13 Ответить
Масло з України ...
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07.04.2022 18:14 Ответить
Ліки - з усього світу...
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07.04.2022 18:18 Ответить
Клєють етікетки :
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07.04.2022 18:31 Ответить
добре що не "бульбиками"
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07.04.2022 20:22 Ответить
В Криму паніка!!!
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13 Ответить
Це порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з нею загарбники не можуть залучати людей, які опинилися під окупаційною владою, до збройних чи допоміжних сил.
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07.04.2022 17:15 Ответить
Женевської конвенції кі папери можна викинути або дупу підтерти...ви хіба бачили шоб )(улостан дотримувався якихось угод? і шо ви пред'явите папірець в кремлі?
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07.04.2022 17:20 Ответить
Это при условии что эти люди не получили паспортов страны оккупанта...
А в крыму эти паспорта получили все...
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07.04.2022 17:24 Ответить
якщо у них мокшанські аусвайси, то камні з неба вони отримали
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07.04.2022 18:36 Ответить
Чем больше крымскай мардвы закапают, тем меньче иё выселять на мастосрань.
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07.04.2022 20:52 Ответить
Хотели "Крым наш" пусть получают что заслужили. Все нормальные челы уже выехали с Крыма и забрали со бой семьи.
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07.04.2022 17:48 Ответить
Гандон с усиками!
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07.04.2022 17:14 Ответить
********, вам пі...да
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07.04.2022 17:14 Ответить
Сразу можно в туалеты вешать для особо ватных!

С лозунгом - какими ****** вы предпочитаете вытирать промежность, какая мягкость нашей продукции, мы очень ценим ваш отзыв!
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07.04.2022 17:17 Ответить
Я --- ОБОЖНЮЮ слово ДЕФОЛТ!!!
Свято наближається!!!
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07.04.2022 17:17 Ответить
Які хитрожопі, якщо будуть виплачувати рублями, то це буде не дефолт, а технічний дефолт.
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07.04.2022 17:18 Ответить
білоруські підприємства та заводи потихенько вже здуваються. кажуть, то там то, там йдуть скорочення персоналу..продукцію не купляють ,стоїть на складах..через Україну до Одесси нема можливості постачання для продажу
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07.04.2022 17:18 Ответить
а у Владивосток не пробували відправити??
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07.04.2022 17:21 Ответить
Попка-Дурак
в перекладі з російської
Туракан-************
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07.04.2022 17:20 Ответить
а брали вони в банках теж зайчиками? Що за фігню несе старий маразматик?
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07.04.2022 17:21 Ответить
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07.04.2022 17:24 Ответить
сама тверда в них валюта це "бульбики", вимірюють курс відрами
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07.04.2022 20:23 Ответить
окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.
Это раисюшке чтоли!? ахахах
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07.04.2022 17:27 Ответить
Білорусі вже не існує, є окремий округ підерації, білоруси просрали свою країну у 20м році
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07.04.2022 17:31 Ответить
набагато раніше, коли бульбенфюрера обрали
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07.04.2022 18:38 Ответить
бусами, ракушками.
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07.04.2022 17:33 Ответить
А также не сможет покупать ничего без предоплаты. Плюс иски кредиторов о конфискации имущества страны.
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07.04.2022 17:41 Ответить
Плюс конфискация экспортных товаров от госпредприятий. При выявлении. В целом, это не способность купить критический импорт - ни электронику, ни лекарства, ни станки, ни транспорт.
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07.04.2022 17:42 Ответить
А откуда долг? Запомни,кацап-в мире за редким исключением в виде каких-то папуасов у всех стран есть внешние заимствования.
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07.04.2022 17:50 Ответить
А кому нужны белорузкие тугрики? Пускай хотябы девственницами платят
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07.04.2022 17:33 Ответить
..бОрзыми зайчиками?
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07.04.2022 17:38 Ответить
Щас бульбафюрер покажет нам карту по которой он будет выплачивать долги в нацвалюте. Он её с собой привёз.)
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07.04.2022 17:45 Ответить
мішками бульби ще запропонуйте виплату... здивуйте Захід і ще.
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07.04.2022 17:51 Ответить
бульба імпортувалася з України, звісно, що не вся. процентів 30!
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07.04.2022 18:47 Ответить
А внешний займ они тоже брали в БР?
Вам вынужденно объявят дефолт.
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07.04.2022 17:51 Ответить
Бюльбофюрер в своём репертуаре. Не стал откладывать свой пистец в долгий ящик, и семимильными шагами уверенно направляется к нему навстречу.
Верной дорогой идёшь, товарич!
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07.04.2022 18:01 Ответить
ага..шкурками платіть) вони більшу вартість мають ніж ваш біларуZкий рубля..
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07.04.2022 18:01 Ответить
Какая такая валюта Белоруссии ? Вся их "валюта" печатается на Московии
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07.04.2022 18:02 Ответить
"дефолт - єто не страшно" (С) Беня
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07.04.2022 18:03 Ответить
Два упыря копируют друг друга. Оба в дефолт и полетят🤑
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07.04.2022 18:09 Ответить
колхозник смышленый оказался, даже не картошкой долг решил отдать - ее ведь вырастить надо, а рублями - а их рыгорыч еще нарисует. только фубли никого не интересуют за пределами колхоза, даже много фублей....
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07.04.2022 18:28 Ответить
Да кацапской вонючей валюты никому не надо. Еще эти ******** со своим гамном полезли. Установили сами себе курс и платят как хотят. Весь мир за ********* держат... Ну-ну...
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07.04.2022 18:58 Ответить
В РБ колозные клоуны всегда смотрят на москвобад. Там скажут тут сделают.
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07.04.2022 19:03 Ответить
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07.04.2022 19:23 Ответить
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07.04.2022 19:29 Ответить
Недарма говорять: "З ким поведешся - від того наберешся !"
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07.04.2022 19:45 Ответить
БУЛЬБАШИ ПОСОБНИКИ и союзники неофашизма - рашизма, запомните, твари - ЭТО НЕ ДЕНЬГИ
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07.04.2022 19:59 Ответить
Це значить-невиплачуватиме
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07.04.2022 21:46 Ответить
Бульбой, 1 бульба =1 доллар
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08.04.2022 01:53 Ответить
 
 