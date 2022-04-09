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Новини За кордоном
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S&P оголосило Росії "вибірковий дефолт"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дефолт,рф

Рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило рейтинг Росії в іноземній валюті із CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт.

У повідомленні S&P зазначається, що рейтинг у національній валюті залишається на рівні CC/C із негативним прогнозом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Зниження рейтингу було за тим, що російський уряд, як ми розуміємо, зробив виплати купонів і основної суми боргу за доларовими єврооблігаціями 2022 і 2024 років у рублях", - йдеться в повідомленні.

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Тепер у Росії є 30 днів, щоб не допустити дефолт. Проте агентство сумнівається, що інвестори зможуть конвертувати рублеві платежі в долари з доходом, який було передбачено.

Нагадуємо, Мінфін Росії переказав кошти для виплати купонного доходу та погашення єврооблігацій в рублях, адже банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах, що може означати дефолт.
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Топ коментарі
+14
Дефолт до 9 травня
-добрий подарунок Фуйла Фуйлостану
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09.04.2022 10:46
+12
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09.04.2022 10:23
+11
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09.04.2022 10:29
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Та вже пора ввести кацапам по самі помідори, шоб голова не хиталась
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09.04.2022 10:20 Відповісти
Повний дефолт (пісєц)
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09.04.2022 10:20 Відповісти
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09.04.2022 10:23 Відповісти
Був би Порох на місці, русня не ризикнула би напасти. Ось справжня ціна виборів па пріколу.
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09.04.2022 13:03 Відповісти
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09.04.2022 10:29 Відповісти
Дефолт до 9 травня
-добрий подарунок Фуйла Фуйлостану
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09.04.2022 10:46 Відповісти
Ждем и вери
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09.04.2022 11:18 Відповісти
Чекаємо наступного статусу: ХАНА/ХАНА.
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09.04.2022 11:27 Відповісти
Я ОБОЖНЮЮ слово Дефолт !!!
....А я так ждал, надеялся и верил)))
Вам пи**Zда кацапы!!!
Свято НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
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09.04.2022 11:34 Відповісти
А МОЖНА ЯКОСЬ НЕ "ВИБІРКОВИЙ ДЕФОЛТ", А "ПОВНИЙ ПІЗДЕ..ЦЬ"?
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09.04.2022 12:22 Відповісти
ЧОРНИЙ ПЕСЕЦЬ:
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09.04.2022 14:00 Відповісти
 
 