Дефолт Росії майже неминучий, - Bloomberg
Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.
Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".
"Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів", - пише агентство.
"Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора - російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні", - додає видання.
Деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту.
Тепер дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.
Останній дефолт в РФ був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім після революції у 1917 році.
"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.
"Незважаючи на те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами", - додає Bloomberg.
За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через кількість запроваджених санкцій, і ніхто не захоче там вести бізнес.
"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон.
Росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", - резюмував Еш.
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Украинская деревня производит гнетущее впечатление. Нет, я знаю, что и российское село не создает ощущение сытой Швейцарии, поездил, имею представление. Но когда ты входишь в очередной поселок под Киевом, сложно отделаться от ощущения, что это резервация для очень бедных, бесправных и абсолютно равнодушных к благам современной цивилизации людей. Жидкие заборы, хлипкие покосившиеся хибары, их серые жители в страшном и рваном тряпье, допотопные «Жигули» с еще советскими номерами, на которых ездить - не дальше соседней улицы, скудные огородики https://www.kp.ru/daily/27378.5/4560756/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82_1998_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Російський дефолт 1998 року - відмова Російської Федерації виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Дефолт призвів до драматичних подій у всій економіці держави, Основні позичальники з МВФ, 2006. як то девальвація національної валюти рубля, різке зростання цін і таке ж стрімке падіння рівня життя. Крах великих банків примусив населення надовго втратити довіру до банківської системи, як і до фінансового ринку взагалі.
Денег никто не даст!
Кто хоть немного занимался бизнесом знает что вести его без кредитов крайне сложно, на собственных деньгах не построишь.
А это значит, что кацапы не смогут открыть ни одного нового производства, разве что теперь за очень дорогой кредит!
Они не смогут перекредитовать существующие производства и банки.
Бизнес активность будет сжиматься со всеми вытекающими последствиями - безработица, обветшание производства, отсутствие технологий.
Единственный минус для Украины - это то что падение раши не произойдет моментально. Сколько это займет времени, спрогнозировать нельзя.