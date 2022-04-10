Дефолт Росії майже неминучий, - Bloomberg

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

"Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів", - пише агентство.

"Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора - російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні", - додає видання.

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Деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту.

Тепер дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

Останній дефолт в РФ був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім після революції у 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

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"Незважаючи на те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами", - додає Bloomberg.

За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через кількість запроваджених санкцій, і ніхто не захоче там вести бізнес.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон.

Росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", - резюмував Еш.