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Новини
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Дефолт Росії майже неминучий, - Bloomberg

дефолт,рубль

Перший за століття (з 1917 року) зовнішній дефолт РФ виглядає фактично неминучим. Зокрема, Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів із рахунків Росії в американських банках.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Економічну правду".

"Казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів", - пише агентство.

"Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора - російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні", - додає видання.

Читайте: S&P оголосило Росії "вибірковий дефолт"

Деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту.

Тепер дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services.

Останній дефолт в РФ був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім після революції у 1917 році.

"Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт", - заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

Також читайте: Дефолт Україні не загрожує, - Марченко

"Незважаючи на те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами", - додає Bloomberg.

За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через кількість запроваджених санкцій, і ніхто не захоче там вести бізнес.

"Путін своїми діями в Україні перетнув рубікон.

Росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття. Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя. Це жахлива перспектива для Росії та росіян", - резюмував Еш.

Автор: 

дефолт (204) росія (65052) Bloomberg (235)


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Топ коментарі
+33
Боже, зроби це як найшвидше.
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10.04.2022 14:25
+21
Думаете, кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице, почувствует этот дефолт?
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10.04.2022 14:35
+19
населению кацапстана пох. они траву будут жрать и еще больше ненавидеть "ьиндеровцев" жалкие ничтожные существа
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10.04.2022 14:28
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Боже, зроби це як найшвидше.
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10.04.2022 14:25 Відповісти
Думаете, кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице, почувствует этот дефолт?
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10.04.2022 14:35 Відповісти
Відчує, в 1917 більшість відчула.
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10.04.2022 14:38 Відповісти
В 17 там больше солдатня взбунтовалась. Скот так и сидел по своим землянкам до последнего. С другой стороны, дефолт может сделать то же самое, когда опричникам вместо денег начнут давать продуктовые наборы или только обещания светлого будущего. Впрочем, это не важно. Главное, чтобы пушки ВСУ не переставали "говорить". А на процессы перегноя в свинарнике вообще плевать.
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10.04.2022 14:45 Відповісти
Ну да, просто потім від експорту зерна перейшли до продразверстки і голоду.
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10.04.2022 14:48 Відповісти
хочется посмотреть как это у них там будет...!)
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10.04.2022 15:07 Відповісти
когда на хлеб будет тратить минимум в 5 раз больше, а работать в два раза больше то почувствует
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10.04.2022 14:42 Відповісти
Еще как почуствует. Особенно когда цена на бояру и сахар с дрожжами раз в 5 подпрыгнет. А еще кацап почуствует крепкий кадыровский хер у себя в жопе когда те придут требовать ежегодную мзду в $3 лярда.
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10.04.2022 14:44 Відповісти
Пропагандони їх переконали, що інші живуть гірше. Ось, наприклад, що пише поц-коц:
Украинская деревня производит гнетущее впечатление. Нет, я знаю, что и российское село не создает ощущение сытой Швейцарии, поездил, имею представление. Но когда ты входишь в очередной поселок под Киевом, сложно отделаться от ощущения, что это резервация для очень бедных, бесправных и абсолютно равнодушных к благам современной цивилизации людей. Жидкие заборы, хлипкие покосившиеся хибары, их серые жители в страшном и рваном тряпье, допотопные «Жигули» с еще советскими номерами, на которых ездить - не дальше соседней улицы, скудные огородики https://www.kp.ru/daily/27378.5/4560756/
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10.04.2022 15:04 Відповісти
Прочитал. Другой мир
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10.04.2022 15:37 Відповісти
Описал среднестатистическую деревню на параше.
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10.04.2022 16:14 Відповісти
Ці(кацап, живущий в деревянном пятиэтажном хлеве со сральником на улице) не відчують, але вони нічого не вирішують. То бидло і в разі потреби німе гарматне мясо. Але відчує мокша(москва) і область. Відчують міста(промислові гіганти), бо не буде навіть субпродуктів. Водку будуть виготовляти з китайського каналізаційного спирту і баби в угарє будуть нарожать психотиків(процент яких і так зашкалює)
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10.04.2022 15:08 Відповісти
Да, как сказал один мой знакомый русским в их ****** пофиг, корова как доилась так и будет доиться.
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10.04.2022 15:22 Відповісти
У этих тоже корова доилась. Нам главное, чтобы они потом варились там в собственном соку и к нам не лезли. Поедять друг друга в голодуху - хорошо, а не поедят, ну и ладно, хрен с ними.

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10.04.2022 16:31 Відповісти
Не лізуть до тих, від кого по зубах можна получити і де підтримки місцевого люмпена нема.
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17.06.2022 10:23 Відповісти
Еще как почувствуют. Причем люмпен в сараях почуствует єто первьім.
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10.04.2022 17:52 Відповісти
Только на пользу.
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10.04.2022 14:25 Відповісти
корисніше навіть за подорожник
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10.04.2022 16:11 Відповісти
🥰
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10.04.2022 14:27 Відповісти
населению кацапстана пох. они траву будут жрать и еще больше ненавидеть "ьиндеровцев" жалкие ничтожные существа
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10.04.2022 14:28 Відповісти
на кайманах заморозили 13,7 млрд. рашки. комуто испортили веселое настроение на параше.
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10.04.2022 14:28 Відповісти
Пістец вам кацапи
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10.04.2022 14:29 Відповісти
Похоже ********** желает полностью разрушить рабсею и забрать в могилу побольше рабсеян, рабы молча будут идти в Ад.
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10.04.2022 14:35 Відповісти
Поки товстий схудне...
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10.04.2022 14:39 Відповісти
Це хто товстий? Ротенберги та усманови з дерипасками ділитися баблом з кацапським бидлом не будуть. І бидлу нічого не залишиться як забрати в них це бабло. З відомими наслідками. Давно пора.
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10.04.2022 14:43 Відповісти
100 років назад "товста" імперія так само швидко перейшла від кондитерських до продразверстки, як москалі від "Київзатридні до окопів під Белгородом"
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10.04.2022 14:46 Відповісти
Перед продразвёрсткой ще було дві революції, перша світова та громадянська війни. А "развітий" совок схлопнувся за одну добу в 1991р.
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10.04.2022 20:57 Відповісти
Столько событий за полтора месяца... Такой бездарной кончины правления, наверно не было за всю историю. Развалить в полный ноль экономику страны. Угробить элитные войска и технику бездарным планированием. Сплотить весь мир против своей страны. Укрепить и взбодрить своих апонентов и "врагов". И самое главное, поднять имидж в глазах мира страны (на которую напал) про которую раньше даже говорить не хотели. А теперь про нее знает весь мир, их президент строит парламенты почти всех топ стран. В открытую говоря что они расслабились и повязли в коррупции. Многие страны уже подумывают о военном блоке с ней. Так как Украина показала что умеет качественно воевать... Блин многоходовочка, куда не туда повернула. И плешивого ждет бесславная кончина))
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10.04.2022 14:41 Відповісти
Дефолт дефолном а ***** нужно будет где то брать бабулеты чтобы платить своим марионеткам по всему миру. Им до сраки дефолт Рашки. Не будет денех вся раzzийская недоимперия посыпится
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10.04.2022 14:42 Відповісти
А це був тренувальний дефолт?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82_1998_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83 Російський дефолт 1998 року - відмова Російської Федерації виконувати зобов'язання за своїми облігаціями. Дефолт призвів до драматичних подій у всій економіці держави, Основні позичальники з МВФ, 2006. як то девальвація національної валюти рубля, різке зростання цін і таке ж стрімке падіння рівня життя. Крах великих банків примусив населення надовго втратити довіру до банківської системи, як і до фінансового ринку взагалі.
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10.04.2022 14:44 Відповісти
Це дефолт по внутрішньому боргу, різні види.
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10.04.2022 14:47 Відповісти
Только бы США дожали Германию, чтобы не покупали газ у Рашки прямо вот сейчас. Это обрежет сильно финансирование войны.
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10.04.2022 14:45 Відповісти
Горіть у пеклі,москалі.
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10.04.2022 14:47 Відповісти
Дефолт нічого не змінить, бо вже і так ніхто не позичає козломордим
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10.04.2022 14:53 Відповісти
Офіційна ціна долара в росії повернулася на рівень до 24 лютого. Кацапи радіють. Вони не розуміють як цим ***** їх натягає по самі вуха. Бо кацапи можуть свої долари лише продати задешево по сьогоднішньому курсу, а купити долари фактично вони не можуть, бо їх немає. Долари з панчох кацапи змушені витягати і обмінювати на рублі, бо ціни різко піднялися на товари першої необхідності, рублів не вистачає, а на противагу ціні на долар ціни на товари падати не збираються. Тобто кацапи задешево продають свої доларові заначки і за придбані рублі задорого купують все необхідне. Так ***** за рахунок своїх громадян поповнює доларові запаси. Якби він призначив ціну долара по 60 копійок, як в часи совка була ціна долара, то пограбував би свій народ ще більше.
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10.04.2022 15:00 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=4714063592056674
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10.04.2022 15:02 Відповісти
Дефолт это крутая штука )
Денег никто не даст!
Кто хоть немного занимался бизнесом знает что вести его без кредитов крайне сложно, на собственных деньгах не построишь.
А это значит, что кацапы не смогут открыть ни одного нового производства, разве что теперь за очень дорогой кредит!
Они не смогут перекредитовать существующие производства и банки.
Бизнес активность будет сжиматься со всеми вытекающими последствиями - безработица, обветшание производства, отсутствие технологий.
Единственный минус для Украины - это то что падение раши не произойдет моментально. Сколько это займет времени, спрогнозировать нельзя.
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10.04.2022 15:33 Відповісти
Який дефолт!!!!!!!??? Ви це про що??? Ваші санкції ви зробили таким чином, що вони обходяться без зайвих проблем!!!!! Скажіть прямо, що вам не вигідна перемога України у цій війні, вам не вигідне саме існування України. Ми тоді сміливо пошлемо вас усіх на "корабель" й самі, голими руками й зубами будемо гризти кацапів! Про дефолт вони співають!!! Ше й "неминучий"!
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10.04.2022 15:56 Відповісти
Чекаю,чекаю,не дочекаюся!!!!!
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10.04.2022 16:05 Відповісти
большинство этих тварей как жило в говнище все эти годы так и будет в нём жить пока не сдохнет.поэтому они слабо почувствуют дефолт.
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10.04.2022 18:00 Відповісти
 
 