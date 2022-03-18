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Дефолт Україні не загрожує, - Марченко
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Попри війну, Україні не загрожує дефолт, жодних передумов для цього немає.
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.
"Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас досить помірний графіку виплат. У вересні є необхідність виплатити 900 млн доларів, це також незначна сума. Тому жодних навіть причин про це немає говорити", - наголосив глава Мінфіну.
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Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар18.03.2022 21:14 Відповісти Мені подобається 1
Онотоле Онотольевич
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Anastasiia Ka
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Странник Виртуальный d2c4d836
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