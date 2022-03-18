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Дефолт Україні не загрожує, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

гроші

Попри війну, Україні не загрожує дефолт, жодних передумов для цього немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас досить помірний графіку виплат. У вересні є необхідність виплатити 900 млн доларів, це також незначна сума. Тому жодних навіть причин про це немає говорити", - наголосив глава Мінфіну.

Також читайте: "Це питання часу, коли вони завдадуть значної шкоди економіці", - Марченко про санкції проти РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Нам Запад даст ровно столько денег сколько нужно. Это ясно
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18.03.2022 21:14 Відповісти
Красівоє. Доречі, що значить цей новий мем? Часто його зустрічаю тут.
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18.03.2022 21:16 Відповісти
То мем про котів і рибу
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18.03.2022 21:18 Відповісти
Або про спалену техніку орків та трупи окупантів. Так би мовити друге трактування мему.
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18.03.2022 21:23 Відповісти
 
 