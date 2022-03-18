Дефолт Україні не загрожує, - Марченко

Попри війну, Україні не загрожує дефолт, жодних передумов для цього немає.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дефолт Україні не загрожує. По-перше, тому що у нас немає великих виплат. До вересня у нас досить помірний графіку виплат. У вересні є необхідність виплатити 900 млн доларів, це також незначна сума. Тому жодних навіть причин про це немає говорити", - наголосив глава Мінфіну.

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