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Дефолт Украине не угрожает, - Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

гроші

Несмотря на войну, Украине не грозит дефолт, никаких предпосылок для этого нет.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Дефолт Украине не грозит. Во-первых, потому что у нас нет больших выплат. До сентября у нас достаточно умеренный график выплат. В сентябре есть необходимость выплатить 900 млн долларов, это тоже незначительная сумма. Поэтому никаких даже причин об этом нет говорить" , – подчеркнул глава Минфина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минфин дополнительно выделит около 22 млрд грн на нужды обороны, - Марченко
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Нам Запад даст ровно столько денег сколько нужно. Это ясно
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18.03.2022 21:14 Ответить
Красівоє. Доречі, що значить цей новий мем? Часто його зустрічаю тут.
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18.03.2022 21:16 Ответить
То мем про котів і рибу
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18.03.2022 21:18 Ответить
Або про спалену техніку орків та трупи окупантів. Так би мовити друге трактування мему.
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18.03.2022 21:23 Ответить
 
 