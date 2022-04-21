В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с Россией

В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, связанных с РФ. В ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации РФ, а также тех, которые играют важную роль в этой борьбе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре города.

"Эти улицы будут переименованы в честь территориальных громад, которые пострадали от оккупации. Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую, Абхазская стала Ирпенской, переулка Бурятский у нас не будет. Теперь это переулок Бучанский. Переулок Московский стал переулком Азовстали. Появилась Польская улица – это благодарность польскому народу, который нас поддерживает. Также будет улица Волонтерская", - сказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов.

Таким образом, перечень новых названий улиц и переулков, принятых во время 20-й внеочередной сессии горсовета 21 апреля, приведен ниже.

ул. 30-й Иркутской дивизии (Новокадский р-н) теперь называется Украинских воинов.

Ул. Абхазская (Соборный, Шевченковский р-н) - Ирпенская.

Пров. Абхазский (Шевченковский р-н) - Ирпенский.

Ул. Алтайская (Новокодакский, Чечеловский р-н) - Чечеловская.

Ул. Белгородская (Соборный р-н) - Научных работников.

Ул. Беломорская (Новокадский р-н) - Чернобаевская.

Пер. Беломорский (Чечеловский р-н) - Чернобаевский.

Пер. Бурятский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Бучанский.

Пер. Воркутинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Волевой.

Ул. Домодедовская (Самарский р-н) - Ворзельская.

Ул. Кабардинская (Чечеловский р-н) - Гостомельская.

Ул. Кронштадтская (Чечеловский р-н) - Бородянская.

Ул. Магаданская (Индустриальный, Самарский р-н) - Волонтерская.

Ул. Мытищинская (Новокодакский р-н) - Польская.

Пер. Московский (Индустриальный р-н) – Азовстали.

Ул. Орская (Новокодакский р-н) - Краматорская.

Ул. Псковская (Самарский р-н) - Авдеевская.

Ул. Пулковская (Индустриальный р-н) - Дебальцевская.

Ул. Ростовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопская.

Пер. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.

Туп. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.

Ул. Саратовская (Индустриальный р-н) - Новокаховская.

Ул. Сахалинская (Новокодакский р-н) - Бахмутская.

Ул. Тагильская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовская.

Пер. Тагильский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовский.

Ул.Уфимская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Деснянская.

Ул. Хабаровская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) - Салтовская.

Ул. Шереметьевская (Самарский р-н) - Бориспольская.

Ул. Шушинская (Новокодакский р-н) - Молочанская.

Ул. Якутская (Новокадский р-н) - Высокопольская.

Ул. Ярославская (Шевченковский р-н) - Вышгородская.

"Вместе с архитектурным управлением, комиссией и общественностью мы будем и дальше работать в этом направлении. Ведь названий, связанных со страной-агрессором, еще очень много", — подытожил Филатов.

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