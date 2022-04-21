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Днепр город (3934) переименования (737) Филатов (560)

В Днепре переименовали более 30 улиц, названия которых были связаны с Россией

місто,дніпро

В Днепре изменили названия более трех десятков улиц и переулков, связанных с РФ. В ближайшее время на уличных указателях появятся названия в честь украинских городов, где шли бои за свободу от оккупации РФ, а также тех, которые играют важную роль в этой борьбе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-центре города.

"Эти улицы будут переименованы в честь территориальных громад, которые пострадали от оккупации. Например, улица Беломорская переименована в Чернобаевскую, Абхазская стала Ирпенской, переулка Бурятский у нас не будет. Теперь это переулок Бучанский. Переулок Московский стал переулком Азовстали. Появилась Польская улица – это благодарность польскому народу, который нас поддерживает. Также будет улица Волонтерская", - сказал во время брифинга городской голова Днепра Борис Филатов.

Таким образом, перечень новых названий улиц и переулков, принятых во время 20-й внеочередной сессии горсовета 21 апреля, приведен ниже.

  • ул. 30-й Иркутской дивизии (Новокадский р-н) теперь называется Украинских воинов.
  • Ул. Абхазская (Соборный, Шевченковский р-н) - Ирпенская.
  • Пров. Абхазский (Шевченковский р-н) - Ирпенский.
  • Ул. Алтайская (Новокодакский, Чечеловский р-н) - Чечеловская.
  • Ул. Белгородская (Соборный р-н) - Научных работников.
  • Ул. Беломорская (Новокадский р-н) - Чернобаевская.
  • Пер. Беломорский (Чечеловский р-н) - Чернобаевский.
  • Пер. Бурятский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Бучанский.
  • Пер. Воркутинский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Волевой.
  • Ул. Домодедовская (Самарский р-н) - Ворзельская.
  • Ул. Кабардинская (Чечеловский р-н) - Гостомельская.
  • Ул. Кронштадтская (Чечеловский р-н) - Бородянская.
  • Ул. Магаданская (Индустриальный, Самарский р-н) - Волонтерская.
  • Ул. Мытищинская (Новокодакский р-н) - Польская.
  • Пер. Московский (Индустриальный р-н) – Азовстали.
  • Ул. Орская (Новокодакский р-н) - Краматорская.
  • Ул. Псковская (Самарский р-н) - Авдеевская.
  • Ул. Пулковская (Индустриальный р-н) - Дебальцевская.
  • Ул. Ростовская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопская.
  • Пер. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.
  • Туп. Ростовский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Конотопский.
  • Ул. Саратовская (Индустриальный р-н) - Новокаховская.
  • Ул. Сахалинская (Новокодакский р-н) - Бахмутская.
  • Ул. Тагильская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовская.
  • Пер. Тагильский (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Новоазовский.
  • Ул.Уфимская (Амур-Нижнеднепровский р-н) - Деснянская.
  • Ул. Хабаровская (Амур-Нижнеднепровский, Индустриальный р-н) - Салтовская.
  • Ул. Шереметьевская (Самарский р-н) - Бориспольская.
  • Ул. Шушинская (Новокодакский р-н) - Молочанская.
  • Ул. Якутская (Новокадский р-н) - Высокопольская.
  • Ул. Ярославская (Шевченковский р-н) - Вышгородская.

"Вместе с архитектурным управлением, комиссией и общественностью мы будем и дальше работать в этом направлении. Ведь названий, связанных со страной-агрессором, еще очень много", — подытожил Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске переименовывают 25 улиц
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Топ комментарии
+9
Нарешті до людей прийшов розум . І як тільки не гидко було всі ці 30 років жити серед цих всіх підapcьkиx , огидних , рашистських назв ? Але краще пізно , аніж ніколи .
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21.04.2022 16:13
+4
Треба ще вулицю Залужного!!!
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21.04.2022 16:11
+3
Кривий Ріг наступний - нахєр все що навіть тільки нагадує русню
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21.04.2022 16:18
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21.04.2022 16:00 Ответить
И то правильно. Не бомбоубежища же строить, или автономные источники воды ... Это же работать надо и деньги вкладывать.
А что бы был окончательно понятен "профиль власти" Днепра ... 18.04.22 на онлайн сессии горсовета (без идентификации участников) было принято решение об отжатии у области и передачи городу (читай Корбану) большого детского оздоровительного лагеря в который ОДА вложила более 60 млн. грн.
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21.04.2022 16:10 Ответить
Треба ще вулицю Залужного!!!
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21.04.2022 16:11 Ответить
Нарешті до людей прийшов розум . І як тільки не гидко було всі ці 30 років жити серед цих всіх підapcьkиx , огидних , рашистських назв ? Але краще пізно , аніж ніколи .
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21.04.2022 16:13 Ответить
Кривий Ріг наступний - нахєр все що навіть тільки нагадує русню
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21.04.2022 16:18 Ответить
А валдайскую рядом с мытищенской пропустили или и так непосильную работу выполнили?
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21.04.2022 16:23 Ответить
Це який Дніпро, той що у Днєпрапєтровскай обасті?
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21.04.2022 17:46 Ответить
ku*wa, а тако ж лайна повно в кожному місті на схід від Збруча...
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21.04.2022 17:51 Ответить
Мне интересно, за каким хером в Днепре оставили Тамбовскую и Тверскую?
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21.04.2022 18:39 Ответить
 
 