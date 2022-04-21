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Прощание с подполковником Алексеем Башевым состоится в Днепре 23 апреля

башев

Прощание с подполковником Алексеем Башевым, погибшим 19 апреля в бою против российских оккупантов, состоится в Днепре 23 апреля.

Об этом сообщила волонтер Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Алексеем Башевым состоится 23.04.2022 (суббота) по адресу: ул. Староказацкая, д.10, похоронное бюро "Эдельвейс" в 12.00", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою против российских оккупантов погиб подполковник Алексей Башев (Бек)
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Топ комментарии
+25
Дякуємо за твій подвиг, спочивай з миром.
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21.04.2022 16:31
+19
Спочивай з Миром! Герой! Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.04.2022 16:31
+19
Він був моїм комбатом з 20.01.2018 по 20.06.2019 у званні майора в 43 МПБ 53 ОМПБР. Потім перевели в Айдар. По національності росіянин. Покійся з миром Олексій Сергійович.
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21.04.2022 16:35
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Дякуємо за твій подвиг, спочивай з миром.
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21.04.2022 16:31 Ответить
Спочивай з Миром! Герой! Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.04.2022 16:31 Ответить
Слава Герою! Завдяки таким як Ви ми маємо життя та надію.
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21.04.2022 16:35 Ответить
Він був моїм комбатом з 20.01.2018 по 20.06.2019 у званні майора в 43 МПБ 53 ОМПБР. Потім перевели в Айдар. По національності росіянин. Покійся з миром Олексій Сергійович.
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21.04.2022 16:35 Ответить
он теперь навеки по национальности - украинец
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21.04.2022 16:46 Ответить
У нас всі українці! Різних національностей. Царство Небесне....
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21.04.2022 17:08 Ответить
справа твоя продовжиться !! ти загинув не дарма!!! там.. коли зустрінешь Рейгана- подякуй йому за все!!!
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21.04.2022 16:54 Ответить
Вечная память Герою!!!!

Смерть рашиским захватчикам!
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21.04.2022 17:17 Ответить
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21.04.2022 17:34 Ответить
Вечная Память.
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21.04.2022 17:41 Ответить
С.У.М.
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21.04.2022 17:48 Ответить
Вічна Шана Герою...
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21.04.2022 17:54 Ответить
Велика подяка, вічна пам'ять!
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21.04.2022 17:55 Ответить
Покойся с миром, Герой. Мы за тебя отомстим..
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21.04.2022 19:33 Ответить
 
 