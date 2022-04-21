Прощание с подполковником Алексеем Башевым состоится в Днепре 23 апреля

Прощание с подполковником Алексеем Башевым, погибшим 19 апреля в бою против российских оккупантов, состоится в Днепре 23 апреля.

Об этом сообщила волонтер Юлия Дмитрова, передает Цензор.НЕТ.

"Прощание с Алексеем Башевым состоится 23.04.2022 (суббота) по адресу: ул. Староказацкая, д.10, похоронное бюро "Эдельвейс" в 12.00", - говорится в сообщении.

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