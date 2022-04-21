Прощання з підполковником Олексієм Башевим відбудеться у Дніпрі 23 квітня
Прощання з підполковником Олексієм Башевим, що загинув 19 квітня у бою проти російських окупантів, відбудеться у Дніпрі 23 квітня.
Про це повідомила волонтер Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.
"Прощання з Алексей Башев відбудеться 23.04.2022 (субота) за адресою вул. Старокозацька б.10 похоронне бюро "Едельвейс" о 12.00", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+25 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар21.04.2022 16:31
+19 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар21.04.2022 16:31
+19 Украинский Офицер в отставке
показати весь коментар21.04.2022 16:35
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Смерть рашиским захватчикам!