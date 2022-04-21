Прощання з підполковником Олексієм Башевим відбудеться у Дніпрі 23 квітня

Прощання з підполковником Олексієм Башевим, що загинув 19 квітня у бою проти російських окупантів, відбудеться у Дніпрі 23 квітня.

Про це повідомила волонтер Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання з Алексей Башев відбудеться 23.04.2022 (субота) за адресою вул. Старокозацька б.10 похоронне бюро "Едельвейс" о 12.00", - йдеться у дописі.

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