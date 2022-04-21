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Прощання з підполковником Олексієм Башевим відбудеться у Дніпрі 23 квітня

башев

Прощання з підполковником Олексієм Башевим, що загинув 19 квітня у бою проти російських окупантів, відбудеться у Дніпрі 23 квітня.

Про це повідомила волонтер Юлія Дмитрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Прощання з Алексей Башев відбудеться 23.04.2022 (субота) за адресою вул. Старокозацька б.10 похоронне бюро "Едельвейс" о 12.00", - йдеться у дописі.

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Прощання з підполковником Олексієм Башевим відбудеться у Дніпрі 23 квітня 01

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Топ коментарі
+25
Дякуємо за твій подвиг, спочивай з миром.
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21.04.2022 16:31
+19
Спочивай з Миром! Герой! Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.04.2022 16:31
+19
Він був моїм комбатом з 20.01.2018 по 20.06.2019 у званні майора в 43 МПБ 53 ОМПБР. Потім перевели в Айдар. По національності росіянин. Покійся з миром Олексій Сергійович.
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21.04.2022 16:35
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Дякуємо за твій подвиг, спочивай з миром.
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Спочивай з Миром! Герой! Слава Україні! Смерть ворогам!
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21.04.2022 16:31 Відповісти
Слава Герою! Завдяки таким як Ви ми маємо життя та надію.
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21.04.2022 16:35 Відповісти
Він був моїм комбатом з 20.01.2018 по 20.06.2019 у званні майора в 43 МПБ 53 ОМПБР. Потім перевели в Айдар. По національності росіянин. Покійся з миром Олексій Сергійович.
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21.04.2022 16:35 Відповісти
он теперь навеки по национальности - украинец
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21.04.2022 16:46 Відповісти
У нас всі українці! Різних національностей. Царство Небесне....
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21.04.2022 17:08 Відповісти
справа твоя продовжиться !! ти загинув не дарма!!! там.. коли зустрінешь Рейгана- подякуй йому за все!!!
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21.04.2022 16:54 Відповісти
Вечная память Герою!!!!

Смерть рашиским захватчикам!
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21.04.2022 17:17 Відповісти
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21.04.2022 17:34 Відповісти
Вечная Память.
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21.04.2022 17:41 Відповісти
С.У.М.
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21.04.2022 17:48 Відповісти
Вічна Шана Герою...
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21.04.2022 17:54 Відповісти
Велика подяка, вічна пам'ять!
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21.04.2022 17:55 Відповісти
Покойся с миром, Герой. Мы за тебя отомстим..
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21.04.2022 19:33 Відповісти
 
 