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Байден (2761) беженцы (1606) США (24834)

Байден сообщил о новой программе приема украинских беженцев в США

біженці

Сегодня президентом США Джозефом Байденом объявлена новая программа "Единство в поддержку Украины" (Uniting for Ukraine). Это упрощенная программа получения гражданами Украины гуманитарного пароля в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в США.

Согласно этой программе украинцы получат право на въезд в США сроком до 2 лет и с правом на представление документов на трудоустройство в США.

"Чтобы получить такое право, украинцы должны были находиться на территории Украины по состоянию на 11 февраля 2022 года, иметь спонсора в Соединенных Штатах, пройти вакцинацию и другие требования здравоохранения, а также пройти необходимые биометрические, биографические и проверки по безопасности", - говорится в сообщении.

Запуск программы состоится 25 апреля.

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"Мы уже приняли десятки тысяч украинцев, и сегодня я объявляю о программе Unite for Ukraine, новой программе, которая позволит украинцам, желающим получить статус беженца, приезжать напрямую из Европы в США", - сказал президент США Джо Байден. "Эта новая программа дополнит имеющиеся пути въезда, доступные для украинцев", – отметил он.
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Топ комментарии
+4
Канада в десять разів менша за США по населенню, але приймає всіх українців. Американці могли б не жмотитись і прийняти теж нормальну програму для біженців як в Канаді.
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21.04.2022 19:35
+3
з Європи до США. мати спонсора в Сполучених Штатах
 Вы даёте не реальные планы. (с)
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21.04.2022 19:37
+3
А европейцы дают убежище без всяких "спонсоров".. И у них нет печатной машинки ФРС, как у американцев.
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21.04.2022 20:48
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Те, кто до войны уже находился в США, те и "беженцы".
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21.04.2022 19:32 Ответить
в Україні написанож
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21.04.2022 19:43 Ответить
90% цих "біженців" - біженки, використовуйте фемінітиви, вони в нас на законодавчому рівні... (і не треба приховувати гендерну нерівність в країні, після війни прийдеться дати чоловікам щось навзамін привілеям для жінок).
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21.04.2022 19:33 Ответить
Канада в десять разів менша за США по населенню, але приймає всіх українців. Американці могли б не жмотитись і прийняти теж нормальну програму для біженців як в Канаді.
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21.04.2022 19:35 Ответить
з Європи до США. мати спонсора в Сполучених Штатах
 Вы даёте не реальные планы. (с)
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21.04.2022 19:37 Ответить
Должны иметь спонсора в США - маразм американский. Нечего там уже делать, штаты давно закрыты. Не болтаю, много лет там прожил.
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21.04.2022 19:43 Ответить
чому не став там жити далі?
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21.04.2022 19:45 Ответить
Не видел перспективы, шестой десяток пошел. Пахать там надо за троих, не все молодые выдерживают.
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21.04.2022 21:11 Ответить
Так, свинособакам робити ніколи, вам би побухати, та поварнякати на весь цивілізований світ
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21.04.2022 22:05 Ответить
Не стоит обобществлять свой личный опыт. Мне 57, живу здесь 25 лет, счастлив тем, что удалось покинуть Мордор и попасть сюда. Никуда отсюда не собираюсь, как и все мои знакомые, живущие здесь. Работать надо много, это правда, но разве не это является залогом хорошей жизни? Дети учатся, у них есть будущее. Разве это плохая перспектива?
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21.04.2022 22:06 Ответить
А на каких основаниях вы там находились 25 лет? И почему за 25 лет тяжёлой, как вы говорите работы, вы не подумали о будущем и не сделали гражданство?
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23.04.2022 08:39 Ответить
це просто спрощення працевлаштування. США як їздити завжди хоче зібрати вершки, навіть серед біжанців
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21.04.2022 19:45 Ответить
Зробив десятки дописів. Потрібні певні фільтри при прийомі біженців. На переповнюйте свої країни ватноголовим дебілізованим люмпеном дегенератом, шаровиками збоченцями. Саме ця категорія привела війну в Україну, голосуючи за Кучму, Кравчука, даунБаського прафффесара і команду ЗЕ, переповнену кацапсінською ФСБшною агентурою як Форункул гноєм. 2). Спартанські умови перебування. Тепле приміщення у спорткомплексі, карімати, і дві тарілки пісного супу, корочка хліба. Більшість цієї гнилої біомаси проживаючи в Україні поливали фекаліями "гейропу і америкосію". ПС. Не будьте простаками і лохами.
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21.04.2022 20:31 Ответить
За полгода около миллиона нелегальных иммигрантов перешли мексиканскую границу и живут в США без всяких спонсоров. Проблема в том, что демократы считают, что нелегальные через какое-то время будут голосовать за них, а в украинцах они сомневаются. Сейчас по обе стороны границы волонтеры помогают украинцам и будут потом помогать с работой и будут выступать как спонсоры беженцев
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21.04.2022 20:32 Ответить
⚡️🇺🇦⚡️ Сьогодні були справи у муніципалітеті Гааги. ( Adres: Spui 70, Den Haag) Там прямо на вході ресепшен спеціально для українських біженців з інформацією різними мовами, в тому числі українською. Кому потрібна допомога, звертайтесь. Це в самому центрі, п'ять хвилин ходьби від центрального залізничного вокзалу.
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21.04.2022 20:34 Ответить
"Біженці" - це люди котрі не підпадають під мобілізацію в Україні ! В іншому випадку таких і США та інші не приймають. Це треба пам'ятати ...
Слава Україні !💪
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21.04.2022 20:40 Ответить
А европейцы дают убежище без всяких "спонсоров".. И у них нет печатной машинки ФРС, как у американцев.
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21.04.2022 20:48 Ответить
Якщо мати спонсора в Америці то навіщо туди пхатися, можно краще і дешевше пересидіти складні часи вдома використовуючі наявні кошти...
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21.04.2022 22:00 Ответить
А если иметь ещё и совесть!!! А в этой ситуации, спонсор, это не тот человек который вас обеспечивает деньгами и жильём, а вы лежите на диване, смотрите новости по телевизору и ждёте пока кто то сделает вашу жизнь лучше.
Возможно это тот человек, который вам сможет помочь адаптироваться в чужой стране.
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23.04.2022 09:00 Ответить
 
 