С понедельника, 25 апреля, между Киевом и Ирпенем частично возобновят движение общественного транспорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров. Итак, уже с 25 апреля поедут первые маршрутки в Киев и из столицы в Ирпень", - отметил он.

График движения транспорта:

№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (метро "Академгородок") – с 7:00 до 19:00 ежечасно;

№392 Ирпень-Киев, временная схема маршрута: ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – метро "Академгородок" – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения: Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – метро "Академгородок". График: Буча – 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

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