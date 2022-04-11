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Южный мост в Киеве открыли для автомобилей

южный,мост

11 апреля в Киеве для проезда автотранспорта был открыт Южный мост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.

Отныне сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

Северный
Дарницкий
Южный

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", – добавил Кличко.

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Автор: 

Киев (25502) мост (1027) транспорт (1757)


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деякі біженці з Заходу України вже повертаються..йшов по місту, бачив авто з родиною,шо прощаються з місцевими і їдуть..у братової теж живуть біженці ,то казала за два дні ,теж їдуть на київщину до дому в Бровари
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11.04.2022 10:44 Ответить
І це чудово
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11.04.2022 11:27 Ответить
Но в тоже время Кличко говорит не спешить возвращается в Киев? Где логика?
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11.04.2022 11:26 Ответить
Какую связь ты находишь между открытием моста и возвращением населения в город Киев? Мост же открыли не для того чтобы ты по нему на своём Шевроле туда сюда гонял а в первую очередь для перевозки грузов
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11.04.2022 12:40 Ответить
 
 