Южный мост в Киеве открыли для автомобилей

11 апреля в Киеве для проезда автотранспорта был открыт Южный мост.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.

Отныне сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:

Северный

Дарницкий

Южный

"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", – добавил Кличко.

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