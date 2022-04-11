Южный мост в Киеве открыли для автомобилей
11 апреля в Киеве для проезда автотранспорта был открыт Южный мост.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"Чтобы нормализовать движение автотранспорта и уменьшить пробки в столице, с сегодняшнего дня мы открыли Южный мост. Он больше месяца работал только для спецтранспорта и общественного транспорта", - отметил он.
Отныне сообщение между левым и правым берегами в Киеве осуществляется по трем мостам:
Северный
Дарницкий
Южный
"Также постепенно увеличиваем количество маршрутов общественного транспорта столицы", – добавил Кличко.
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Bob Fayn
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Дмитрий Иванов #512538
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Дмитрий Иванов #512538
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Sharl
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