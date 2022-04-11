Південний міст у Києві відкрили для автомобілів

11 квітня у Києві для проїзду автотранспорту відкрили Південний міст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити затори в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

Північний

Дарницький

Південний

"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.

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