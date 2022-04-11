Південний міст у Києві відкрили для автомобілів
11 квітня у Києві для проїзду автотранспорту відкрили Південний міст.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити затори в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.
Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північний
- Дарницький
- Південний
"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.
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Bob Fayn
показати весь коментар11.04.2022 10:44 Відповісти Мені подобається 0
Дмитрий Иванов #512538
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Дмитрий Иванов #512538
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Sharl
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