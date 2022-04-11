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Південний міст у Києві відкрили для автомобілів

южный,мост

11 квітня у Києві для проїзду автотранспорту відкрили Південний міст.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Щоб нормалізувати рух автотранспорту і зменшити затори в столиці, з сьогоднішнього дня ми відкрили Південний міст. Він більше місяця працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту", - зазначив він.

Відсьогодні сполучення між лівим і правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:

  • Північний
  • Дарницький
  • Південний

"Також поступово збільшуємо кількість маршрутів громадського транспорту столиці", - додав Кличко.

Також читайте: Київський метрополітен відновлює сполучення через Південний міст, - КМДА

Автор: 

Київ (19445) міст (1231) транспорт (1391)


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деякі біженці з Заходу України вже повертаються..йшов по місту, бачив авто з родиною,шо прощаються з місцевими і їдуть..у братової теж живуть біженці ,то казала за два дні ,теж їдуть на київщину до дому в Бровари
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11.04.2022 10:44 Відповісти
І це чудово
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11.04.2022 11:27 Відповісти
Но в тоже время Кличко говорит не спешить возвращается в Киев? Где логика?
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11.04.2022 11:26 Відповісти
Какую связь ты находишь между открытием моста и возвращением населения в город Киев? Мост же открыли не для того чтобы ты по нему на своём Шевроле туда сюда гонял а в первую очередь для перевозки грузов
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11.04.2022 12:40 Відповісти
 
 