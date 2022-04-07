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Частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах в Киеве

маршрутки

В частности, возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Они также являются дополнением коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов ни троллейбусы, ни автобусы проехать пока не могут", - сказал Николай Поворозник.

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При необходимости будет увеличиваться количество подвижного состава как на таких маршрутах, так и общегородских маршрутах большой протяженности.

Он напомнил, что с 28 марта АО "Укрзализныця" запустило в столице кольцевой маршрут электрички, который проходит через жилые массивы Борщаговка и Сырец, а также на доступном расстоянии от массива Оболонь.

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"Транспортная модель, на сегодняшний день, разрабатывается таким образом, чтобы максимально подвозить людей к станции этой электрички", – сказал Николай Поворозник.

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25495) маршрутки (546) транспорт (1757)


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Війна війною, а чорний кеш має справно наповнювати касу сматрящих за Киевом
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07.04.2022 11:09 Ответить
Ти ще дурніший, ніж я думав.
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07.04.2022 11:10 Ответить
...тільки за поребриком називають наш Київ - КиЕвом.
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07.04.2022 11:13 Ответить
Ідіот, це автовиправлення так працює на андроїд
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07.04.2022 11:38 Ответить
Судячи з твого ніка, у тебе самого проблеми з головою
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07.04.2022 11:39 Ответить
А ви знаєте, що перевізники вдвічі підняли ціни. Зокрема, маршрут 720 вже 50 грн за 12 км! Ви хочете сказати, що війна нічого не змінить в свідомості українців, що знову з теплих маєтків Європи, Західної України повернеться вся та наволоч, що всю війну чмокала та бухала і чекала, щоб знову повернутись на потоки, контрабас, розпили. Все буде по-старому ?
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07.04.2022 11:14 Ответить
То ліпше на таксі???
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07.04.2022 11:47 Ответить
на велосипеді чи дозволити передмістю мати свої соціальні автобуси, а годувати мафію маршрутчиків
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07.04.2022 12:08 Ответить
 
 