Частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах в Киеве

В частности, возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

"Они также являются дополнением коммунальному общественному транспорту, особенно в тех местах, где из-за больших габаритов ни троллейбусы, ни автобусы проехать пока не могут", - сказал Николай Поворозник.

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При необходимости будет увеличиваться количество подвижного состава как на таких маршрутах, так и общегородских маршрутах большой протяженности.

Он напомнил, что с 28 марта АО "Укрзализныця" запустило в столице кольцевой маршрут электрички, который проходит через жилые массивы Борщаговка и Сырец, а также на доступном расстоянии от массива Оболонь.

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"Транспортная модель, на сегодняшний день, разрабатывается таким образом, чтобы максимально подвозить людей к станции этой электрички", – сказал Николай Поворозник.