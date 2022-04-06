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Кличко просит всех желающих вернуться в Киев еще немного подождать. ВИДЕО

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что столица постепенно возвращается к жизни. При этом тех киевлян, которые ранее покинули город, мэр просит пока оставаться на своих местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Кличко.

"Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Хочу напомнить, он в столице длится с 21:00 до 6:00", - отметил мэр.

Он также напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД.

"И поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призываю водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Потому что автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины – Киев. Но мы должны быть готовы и к другим сценариям", - сказал городской голова.

Киев (25521) Кличко Виталий (4640) возврат (214)


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Топ комментарии
+9
Не просити треба, а суворо заборонити повертатись! Тільки столицю зачистили. В Києві що, є стратегічні підприємства крім кавоварень? Це просто додатковий головний біль київській ТРО і поліції😡
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06.04.2022 22:13
+4
Не замерзнете за 4 дня. Дуже було добре з гарячими батареями при + 19 опалювать вулицю.
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06.04.2022 22:27
+2
Какая разница, где ракета долбанет? кацапская ракета дура, она и во Львове и в Киеве может достать. Других опасностей в Киеве уже нет, ну это пока. Или вы там во Львове еще не все бабки сгребли с бедных украинцев, которые жилье искали.
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06.04.2022 22:35
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Не просити треба, а суворо заборонити повертатись! Тільки столицю зачистили. В Києві що, є стратегічні підприємства крім кавоварень? Це просто додатковий головний біль київській ТРО і поліції😡
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06.04.2022 22:13 Ответить
та ты шо...
а Арестович слёзно просит начинать работать иначе экономике жопа... так как быть, сидеть на даче или работать в Киеве?
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06.04.2022 23:48 Ответить
что ты несешь в Киеве нет сейчас никакой работы
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07.04.2022 04:03 Ответить
у тебя может и нету, а люди работают кто может и хочет
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07.04.2022 08:14 Ответить
Все "патриоты" которые смотались при первых выстрелах должны быть вообще не допущены в Киев.
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07.04.2022 08:15 Ответить
Орки які хочуть у пекло чекати не повинні. Концерт Кобзона йде за розкладом
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06.04.2022 22:13 Ответить
Віталік вже все , люди нічого не бояться ні ракет ні вибухів і пруть в Київ
Тому думай як з цим жити
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06.04.2022 22:15 Ответить
они "прут в Киев" потому что денег уже нет - а столица самое безопасное место и вообще нужно было сразу всех эвакуировать сюда а не ждать тысяч смертей и изнасилований - позор балаболу зеленскому
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07.04.2022 03:59 Ответить
киевляне. во Львове работает программа по поддержке беженцев. все есть. ну жилье не Хиллтон но есть. продукты вода и тп есть сидите тут. жизнь дороже.
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06.04.2022 22:20 Ответить
Какая разница, где ракета долбанет? кацапская ракета дура, она и во Львове и в Киеве может достать. Других опасностей в Киеве уже нет, ну это пока. Или вы там во Львове еще не все бабки сгребли с бедных украинцев, которые жилье искали.
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06.04.2022 22:35 Ответить
если ты так боишься ракет то лучше сразу убейся апстену или заройся под землю так как ракета может прилететь даже в Польшу ..
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07.04.2022 04:02 Ответить
спочатку відчував себе у Львові, як Плейшнер в Швейцарії під час 2-ї світової, а потім потягнуло назад до Києва, вже 3-й день тут спокійно поки. Тим більше до Львова теж прилетіло, за Підзамче, думав спочатку, що Високий замок розбомбили
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06.04.2022 22:39 Ответить
Сейчас к вам потянутся люди с Востока. Киевлянам уже нет смысла занимать там места. Понятно, что всем сразу приезжать не стоит, но через недельку можно собираться.
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06.04.2022 23:07 Ответить
согласен. мест уже не хватает. остаются мужики а жен с детьми отправляют в европу.
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06.04.2022 23:10 Ответить
ага, знакомые мне понарасказывали за вашу программу во Львове... что если семья с мужиком то не селим.. или если поселили, то потом повестка в военкомат.. поэтому к вам больше никто не поедет
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06.04.2022 23:50 Ответить
Не замерзнете за 4 дня. Дуже було добре з гарячими батареями при + 19 опалювать вулицю.
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06.04.2022 22:27 Ответить
Дуже "добре" було тиждень у квартирі при 10 градусах.
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06.04.2022 22:37 Ответить
Обігрівач включить чи кондиціонер- нє? В Києві холодно 5 днів, завтра вдень буде +20, нема чого випендрюватись.
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06.04.2022 22:47 Ответить
Ну у меня в неутепленной съемной квартире в Киеве +17-18 без обогревателей и кондиционеров. Вон в Марике, Чернигове и других городах, сильно пострадавших от рашистов, уже месяц нет отопления. Там реальная *опа. А в Киеве я не считаю, что это критическая ситуация. Вообще нужно привыкать к экономии энергоресурсов. Слышал, что во всей Европе +18 считается нормальной температурой, а для нас это "холодно".
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06.04.2022 23:13 Ответить
у нас половина номеров авто не львовские. не думайте ехать обратно. пока. придет время.
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06.04.2022 22:23 Ответить
Та вже черга з типилів, що бажають повернутися!

Вулиці перекрити блокпостами - будуть ПРОБКИ!
В магазинах МІНІМУМ ЇЖИ!
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06.04.2022 22:35 Ответить
Чому не пишуть для тих, хто хоче повернутися до своїх звільнених міст, більш зрозуміло:
Шановні, ви будете створювати дефіцит харчів й інші проблеми для міста!
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06.04.2022 22:47 Ответить
Все мужики - "патриоты", которые покинули Киев при первых выстрелах должны быть права проживания и работы в Киеве - куда смотались, там и живите.
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07.04.2022 08:17 Ответить
 
 