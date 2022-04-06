Кличко просит всех желающих вернуться в Киев еще немного подождать. ВИДЕО

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что столица постепенно возвращается к жизни. При этом тех киевлян, которые ранее покинули город, мэр просит пока оставаться на своих местах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в видеообращении Кличко.

"Кто еще не отправился домой, обращаюсь: пожалуйста, немного подождите. Еще остается вероятной угроза обстрелов города. А киевлян, которые сейчас находятся в городе, призываю быть осторожными - не пренебрегать сигналами тревоги, соблюдать правила комендантского часа. Хочу напомнить, он в столице длится с 21:00 до 6:00", - отметил мэр.

Он также напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД.

"И поскольку в городе много блокпостов и блоков на дорогах, призываю водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Потому что автомобилей в городе стало гораздо больше, а препятствия на дороге усложняют движение. Мы все надеемся, что враг оставил попытки захватить сердце Украины – Киев. Но мы должны быть готовы и к другим сценариям", - сказал городской голова.