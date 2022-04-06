Кличко просить всіх охочих повернутися до Києва ще трохи зачекати. ВIДЕО

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця поступово повертається до життя. При цьому тих киян, які раніше покинули місто, мер просить поки залишатися на своїх місцях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Кличка.

"Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Хочу нагадати, вона в столиці триває, з 21:00 до 6:00", - зазначив мер.

Він також нагадав водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"І оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними й дотримуватися правил дорожнього руху. Бо автомобілів у місті стало набагато більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух. Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України - Київ. Але маємо бути готові і до інших сценаріїв", - сказав міський голова.