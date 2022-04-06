УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8729 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 577 27

Кличко просить всіх охочих повернутися до Києва ще трохи зачекати. ВIДЕО

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столиця поступово повертається до життя. При цьому тих киян, які раніше покинули місто, мер просить поки залишатися на своїх місцях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Кличка.

"Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають у місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Хочу нагадати, вона в столиці триває, з 21:00 до 6:00", - зазначив мер.

Він також нагадав водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

"І оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними й дотримуватися правил дорожнього руху. Бо автомобілів у місті стало набагато більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух. Ми всі сподіваємося, що ворог залишив спроби захопити серце України - Київ. Але маємо бути готові і до інших сценаріїв", - сказав міський голова.

Автор: 

Київ (19466) Кличко Віталій (3512) повернення (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Не просити треба, а суворо заборонити повертатись! Тільки столицю зачистили. В Києві що, є стратегічні підприємства крім кавоварень? Це просто додатковий головний біль київській ТРО і поліції😡
показати весь коментар
06.04.2022 22:13
+4
Не замерзнете за 4 дня. Дуже було добре з гарячими батареями при + 19 опалювать вулицю.
показати весь коментар
06.04.2022 22:27
+2
Какая разница, где ракета долбанет? кацапская ракета дура, она и во Львове и в Киеве может достать. Других опасностей в Киеве уже нет, ну это пока. Или вы там во Львове еще не все бабки сгребли с бедных украинцев, которые жилье искали.
показати весь коментар
06.04.2022 22:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не просити треба, а суворо заборонити повертатись! Тільки столицю зачистили. В Києві що, є стратегічні підприємства крім кавоварень? Це просто додатковий головний біль київській ТРО і поліції😡
показати весь коментар
06.04.2022 22:13 Відповісти
та ты шо...
а Арестович слёзно просит начинать работать иначе экономике жопа... так как быть, сидеть на даче или работать в Киеве?
показати весь коментар
06.04.2022 23:48 Відповісти
что ты несешь в Киеве нет сейчас никакой работы
показати весь коментар
07.04.2022 04:03 Відповісти
у тебя может и нету, а люди работают кто может и хочет
показати весь коментар
07.04.2022 08:14 Відповісти
Все "патриоты" которые смотались при первых выстрелах должны быть вообще не допущены в Киев.
показати весь коментар
07.04.2022 08:15 Відповісти
Орки які хочуть у пекло чекати не повинні. Концерт Кобзона йде за розкладом
показати весь коментар
06.04.2022 22:13 Відповісти
Віталік вже все , люди нічого не бояться ні ракет ні вибухів і пруть в Київ
Тому думай як з цим жити
показати весь коментар
06.04.2022 22:15 Відповісти
они "прут в Киев" потому что денег уже нет - а столица самое безопасное место и вообще нужно было сразу всех эвакуировать сюда а не ждать тысяч смертей и изнасилований - позор балаболу зеленскому
показати весь коментар
07.04.2022 03:59 Відповісти
киевляне. во Львове работает программа по поддержке беженцев. все есть. ну жилье не Хиллтон но есть. продукты вода и тп есть сидите тут. жизнь дороже.
показати весь коментар
06.04.2022 22:20 Відповісти
Какая разница, где ракета долбанет? кацапская ракета дура, она и во Львове и в Киеве может достать. Других опасностей в Киеве уже нет, ну это пока. Или вы там во Львове еще не все бабки сгребли с бедных украинцев, которые жилье искали.
показати весь коментар
06.04.2022 22:35 Відповісти
если ты так боишься ракет то лучше сразу убейся апстену или заройся под землю так как ракета может прилететь даже в Польшу ..
показати весь коментар
07.04.2022 04:02 Відповісти
спочатку відчував себе у Львові, як Плейшнер в Швейцарії під час 2-ї світової, а потім потягнуло назад до Києва, вже 3-й день тут спокійно поки. Тим більше до Львова теж прилетіло, за Підзамче, думав спочатку, що Високий замок розбомбили
показати весь коментар
06.04.2022 22:39 Відповісти
Сейчас к вам потянутся люди с Востока. Киевлянам уже нет смысла занимать там места. Понятно, что всем сразу приезжать не стоит, но через недельку можно собираться.
показати весь коментар
06.04.2022 23:07 Відповісти
согласен. мест уже не хватает. остаются мужики а жен с детьми отправляют в европу.
показати весь коментар
06.04.2022 23:10 Відповісти
ага, знакомые мне понарасказывали за вашу программу во Львове... что если семья с мужиком то не селим.. или если поселили, то потом повестка в военкомат.. поэтому к вам больше никто не поедет
показати весь коментар
06.04.2022 23:50 Відповісти
Не замерзнете за 4 дня. Дуже було добре з гарячими батареями при + 19 опалювать вулицю.
показати весь коментар
06.04.2022 22:27 Відповісти
Дуже "добре" було тиждень у квартирі при 10 градусах.
показати весь коментар
06.04.2022 22:37 Відповісти
Обігрівач включить чи кондиціонер- нє? В Києві холодно 5 днів, завтра вдень буде +20, нема чого випендрюватись.
показати весь коментар
06.04.2022 22:47 Відповісти
Ну у меня в неутепленной съемной квартире в Киеве +17-18 без обогревателей и кондиционеров. Вон в Марике, Чернигове и других городах, сильно пострадавших от рашистов, уже месяц нет отопления. Там реальная *опа. А в Киеве я не считаю, что это критическая ситуация. Вообще нужно привыкать к экономии энергоресурсов. Слышал, что во всей Европе +18 считается нормальной температурой, а для нас это "холодно".
показати весь коментар
06.04.2022 23:13 Відповісти
у нас половина номеров авто не львовские. не думайте ехать обратно. пока. придет время.
показати весь коментар
06.04.2022 22:23 Відповісти
Та вже черга з типилів, що бажають повернутися!

Вулиці перекрити блокпостами - будуть ПРОБКИ!
В магазинах МІНІМУМ ЇЖИ!
показати весь коментар
06.04.2022 22:35 Відповісти
Чому не пишуть для тих, хто хоче повернутися до своїх звільнених міст, більш зрозуміло:
Шановні, ви будете створювати дефіцит харчів й інші проблеми для міста!
показати весь коментар
06.04.2022 22:47 Відповісти
Все мужики - "патриоты", которые покинули Киев при первых выстрелах должны быть права проживания и работы в Киеве - куда смотались, там и живите.
показати весь коментар
07.04.2022 08:17 Відповісти
 
 