В период военного положения в Киеве запретили посещение лесов

На период действия военного положения населению запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

Об этом говорится в распоряжении Киевского городского головы № 164, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Исключением являются транспорт и техника, которые используются Вооруженными силами Украины, Государственной пограничной службой Украины, Государственной специальной службой транспорта, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Министерством внутренних дел Украины, управлением государственной охраны Украины, другими органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, постоянными лесопользователями.

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Соответствующий запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Также в КГГА напомнили о жестком запрете в стране поджигать сухостой, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

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Согласно статье 77-1 КУоАП штраф за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой природной растительностью, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах составляет:

для граждан: 180 – 360 необлагаемых минимумов доходов граждан (3060 – 6120 грн);

для должностных лиц: 900 – 1260 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (15300 – 21420 грн).

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Штраф за выжигание растительности в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда составляет:

для граждан: 360 – 720 необлагаемых минимумов доходов граждан (6120 – 12240 грн.);

для должностных лиц: 1260 – 1800 тысяч рублей (21420 – 30600 грн).