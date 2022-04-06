На період воєнного стану у Києві заборонили відвідування лісів

На період дії воєнного стану населенню заборонено відвідування лісів у Києві, а також в’їзд до них транспортних засобів та іншої техніки.

Про це йдеться в розпорядженні Київського міського голови № 164., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Винятком є транспорт і техніка, які використовуються Збройними Силами України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національною гвардією України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, Міністерством внутрішніх справ України, Управлінням державної охорони України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, постійними лісокористувачами.

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Відповідна заборона запроваджена, зокрема, для запобігання реальній загрозі виникнення в лісах пожеж і мінімізації їхніх наслідків.

Також в КМДА нагадали про жорстку заборону в країні палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

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Згідно зі статтею 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах складає:

для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн);

для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн).

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Штраф за випалювання рослинності у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду складає: