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Новини Війна
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Зберігається висока ймовірність ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва, - КМВА

війна

Жителів столиці просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"В Києві та області проводиться робота щодо виявлення та ліквідації груп інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Продовжується робота з нарощування рубежів оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника КМВА Миколи Жирнова, зберігається висока ймовірність нанесення противником ракетних ударів по елементам військової та цивільної інфраструктури Києва. Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"У посиленому режимі працює інфраструктура міста. Містянам надаються усі комунальні послуги. У Києві оновлено рух наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме з 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснює перевезення пасажирів із 7:30 до 19:00. Потяги курсуватимуть через Південний міст, відновлено роботу пересадочного вузла "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", - розповів він.

Також читайте: В ЗСУ попередили про звуки вибухів у Києві: йде розмінування територій

Автор: 

Київ (19423) Жирнов Микола (13)


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Топ коментарі
+6
пока только разрабатывают схематозы в полной уверенности восхождения нобелевского лауреата премии мира на вторую каденцию. Подготовительные работы идут полным ходом, оппозиционные СМИ уже нейтрализованы, пассионарии стараются выживать на передовой, коли-каклеты и васи-лифтёры в резерве, пальчевские и дубинские пока на нелегальном положении ...
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05.04.2022 23:40
+3
ну, тут до победы осталось совсем немного - получить орден Почетного легиона, орден Звезды Италии, ну и до кучи какой нибудь испанский орден Гражданских Заслуг, выдвинуться на Нобелевскую премию мира, и уже никакой Канцлерский суд штата Дэлавер нихера не сделает, потому что вторая каденция автоматом падает в руки при таком качестве избирателя, который под шумок войны безмолвно позволяет закрыть три телеканала и уничтожить наглядові рады в преддверии потока международного финансирования восстановления экономики страны.
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06.04.2022 00:50
+2
Так відбудовувати уже планують чи все таки зачекати потрібно. Те що пішли орки не значить, що війна закінчилася.
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05.04.2022 23:12
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********* так *********..
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05.04.2022 23:03 Відповісти
Так відбудовувати уже планують чи все таки зачекати потрібно. Те що пішли орки не значить, що війна закінчилася.
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05.04.2022 23:12 Відповісти
В швабростанских пабликах кипиш пошел ,типа у орков снаряды на исходе(одни твердят,вторые не верят)
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05.04.2022 23:15 Відповісти
брешуть суки,простих бомб і ракет повітря-поверхня ще мають як гною...
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06.04.2022 00:21 Відповісти
пока только разрабатывают схематозы в полной уверенности восхождения нобелевского лауреата премии мира на вторую каденцию. Подготовительные работы идут полным ходом, оппозиционные СМИ уже нейтрализованы, пассионарии стараются выживать на передовой, коли-каклеты и васи-лифтёры в резерве, пальчевские и дубинские пока на нелегальном положении ...
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05.04.2022 23:40 Відповісти
Все в ваших руках
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05.04.2022 23:47 Відповісти
формулируйте точнее - всё в руках избирателя, борьба за руки (нет, не за умы) которого уже пошла.
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06.04.2022 00:11 Відповісти
73 працента уже потекли від "найвеличнішого"...
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06.04.2022 00:22 Відповісти
В сенсі інформативних ресурсів. Все що він зробив кримінального для України зійшло з рук. Вибачили і закрили очі на запроданців в офісі.. дорогам раділи,а про Армію забули. Рейтинги написали цьому болоту які захотіли і дозволили нарушати і нарушати. Тепер війна і знову вседозволеність. Перемога може бути тільки одна-капітуляція оркостана. Інакше це мазохізм
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06.04.2022 00:23 Відповісти
ну, тут до победы осталось совсем немного - получить орден Почетного легиона, орден Звезды Италии, ну и до кучи какой нибудь испанский орден Гражданских Заслуг, выдвинуться на Нобелевскую премию мира, и уже никакой Канцлерский суд штата Дэлавер нихера не сделает, потому что вторая каденция автоматом падает в руки при таком качестве избирателя, который под шумок войны безмолвно позволяет закрыть три телеканала и уничтожить наглядові рады в преддверии потока международного финансирования восстановления экономики страны.
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06.04.2022 00:50 Відповісти
Хоть войска и технику не кучкуйте. Русофашисты не упустят момент воспользоваться
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05.04.2022 23:15 Відповісти
войска и технику не кучковали с первого дня
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06.04.2022 00:41 Відповісти
Не нужно нагнетать, Киев 2022 всё-таки не Лондон 1940, а ***** не Гитлер. С ним можно и нужно хладнокровно расправляться: он этог боится.
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05.04.2022 23:40 Відповісти
Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги

І як вони собі це представляють? Після кожного пуску ракети в бік Києва (після чого одразу вмикається сирена), 2 млн. людей мають бігти у необладнанні підвали, які аж ніяк не є бомбосховищами?
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06.04.2022 10:57 Відповісти
 
 