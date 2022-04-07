Приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах у Києві
Зокрема відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мерії.
"Вони також є доповненням комунальному громадському транспорту, особливо у тих місцях, де через великі габарити ні тролейбуси, ні автобуси проїхати поки що не можуть", – сказав Микола Поворозник.
За необхідності буде збільшуватися кількість рухомого складу як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.
Він нагадав, що з 28 березня АТ "Укрзалізниця" запустила у столиці кільцевий маршрут електрички, який проходить житлові масиви Борщагівка та Сирець, а також на доступній відстані від масиву Оболонь.
"Транспортна модель, на сьогодні, розробляється таким чином, щоб максимально підвозити людей до станції цієї електрички", – сказав Микола Поворозник.
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