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Приватні перевізники відновили роботу на 11 маршрутах у Києві

маршрутки

Зокрема відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мерії.

"Вони також є доповненням комунальному громадському транспорту, особливо у тих місцях, де через великі габарити ні тролейбуси, ні автобуси проїхати поки що не можуть", – сказав Микола Поворозник.

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За необхідності буде збільшуватися кількість рухомого складу як на таких маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Він нагадав, що з 28 березня АТ "Укрзалізниця" запустила у столиці кільцевий маршрут електрички, який проходить житлові масиви Борщагівка та Сирець, а також на доступній відстані від масиву Оболонь.

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"Транспортна модель, на сьогодні, розробляється таким чином, щоб максимально підвозити людей до станції цієї електрички", – сказав Микола Поворозник.

КМДА (2367) Київ (19431) маршрутки (346) транспорт (1391)


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Війна війною, а чорний кеш має справно наповнювати касу сматрящих за Киевом
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07.04.2022 11:09 Відповісти
Ти ще дурніший, ніж я думав.
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07.04.2022 11:10 Відповісти
...тільки за поребриком називають наш Київ - КиЕвом.
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07.04.2022 11:13 Відповісти
Ідіот, це автовиправлення так працює на андроїд
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07.04.2022 11:38 Відповісти
Судячи з твого ніка, у тебе самого проблеми з головою
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07.04.2022 11:39 Відповісти
А ви знаєте, що перевізники вдвічі підняли ціни. Зокрема, маршрут 720 вже 50 грн за 12 км! Ви хочете сказати, що війна нічого не змінить в свідомості українців, що знову з теплих маєтків Європи, Західної України повернеться вся та наволоч, що всю війну чмокала та бухала і чекала, щоб знову повернутись на потоки, контрабас, розпили. Все буде по-старому ?
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07.04.2022 11:14 Відповісти
То ліпше на таксі???
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07.04.2022 11:47 Відповісти
на велосипеді чи дозволити передмістю мати свої соціальні автобуси, а годувати мафію маршрутчиків
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07.04.2022 12:08 Відповісти
 
 