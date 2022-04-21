Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн, - Марченко
Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко по итогам встречи с канцлером Казначейства Великобритании Риши Сунаком.
"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", - отметил глава Минфина.
По его словам, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от МВФ.
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"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удар у відповідь", - зазначив Джонсон.
Прем'єр додав, що дипломатично домовитися з президентом РФ неможливо. Джонсон порівняв його з крокодилом.
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - додав Джонсон." ©