РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10593 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 121 4
Великобритания (4718) гарантия (141) Марченко Сергей (297)

Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн, - Марченко

марченко,ріші,сунак

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко по итогам встречи с канцлером Казначейства Великобритании Риши Сунаком.

"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", - отметил глава Минфина.

По его словам, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от МВФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Велика Британія може застосувати проти росії ядерну зброю без консультацій з НАТО. Про це сказав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час чергового звернення до народу. Він розповів, що Британія робитиме у відповідь на можливий ядерний удар з боку РФ.
"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удар у відповідь", - зазначив Джонсон.
Прем'єр додав, що дипломатично домовитися з президентом РФ неможливо. Джонсон порівняв його з крокодилом.
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - додав Джонсон." ©
показать весь комментарий
21.04.2022 22:29 Ответить
Как сказал Пионтковский: "Британия вернулась в свою молодость". И добавил: "Я так переживал из-за подстроенного путиным Брекзита - а он оказался благословением."
показать весь комментарий
21.04.2022 22:40 Ответить
Респект пану Джонсону и Англии!
показать весь комментарий
21.04.2022 23:02 Ответить
Настоящий Гарант. По-дружбе деньги - в долг
показать весь комментарий
22.04.2022 23:47 Ответить
 
 