Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн, - Марченко

Великобритания предоставит Украине финансовую помощь в размере $500 млн кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил министр финансов Сергей Марченко по итогам встречи с канцлером Казначейства Великобритании Риши Сунаком.

"Риши Сунак поддержал ранее озвученный мною призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров на нужды украинского бюджета. Это позволит правительству и дальше продолжать выполнять все защищенные расходы и социальные программы", - отметил глава Минфина.

По его словам, он получил заверение в готовности Великобритании приобщиться к усилиям для привлечения других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины – Трастовому фонду Всемирного банка и спецсчету для получения ранее распределенных Специальных прав заимствований от МВФ.