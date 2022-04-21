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Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на $500 млн, - Марченко

марченко,ріші,сунак

Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом'якшення економічних наслідків російських злочинних дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічі з канцлером Казначейства Великої Британії Ріші Сунаком.

"Ріші Сунак підтримав раніше озвучений мною заклик про екстрене надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені витрати та соціальні програми", – зазначив голова Мінфіну.

За його словами, він отримав запевнення у готовності Великої Британії долучитися до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ.

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"Велика Британія може застосувати проти росії ядерну зброю без консультацій з НАТО. Про це сказав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час чергового звернення до народу. Він розповів, що Британія робитиме у відповідь на можливий ядерний удар з боку РФ.
"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удар у відповідь", - зазначив Джонсон.
Прем'єр додав, що дипломатично домовитися з президентом РФ неможливо. Джонсон порівняв його з крокодилом.
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - додав Джонсон." ©
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21.04.2022 22:29 Відповісти
Как сказал Пионтковский: "Британия вернулась в свою молодость". И добавил: "Я так переживал из-за подстроенного путиным Брекзита - а он оказался благословением."
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21.04.2022 22:40 Відповісти
Респект пану Джонсону и Англии!
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21.04.2022 23:02 Відповісти
Настоящий Гарант. По-дружбе деньги - в долг
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22.04.2022 23:47 Відповісти
 
 