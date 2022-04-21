Велика Британія надасть Україні кредитні гарантії на $500 млн, - Марченко
Велика Британія надасть Україні фінансову допомогу у розмірі $500 млн кредитних гарантій для пом'якшення економічних наслідків російських злочинних дій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічі з канцлером Казначейства Великої Британії Ріші Сунаком.
"Ріші Сунак підтримав раніше озвучений мною заклик про екстрене надання Україні частини ресурсів країн-партнерів на потреби українського бюджету. Це дозволить уряду і надалі продовжувати виконувати всі захищені витрати та соціальні програми", – зазначив голова Мінфіну.
За його словами, він отримав запевнення у готовності Великої Британії долучитися до зусиль для залучення інших країн та фінансових організацій до двох нових механізмів фінансової підтримки Україні – Трастового фонду Світового банку та спецрахунку для отримання раніше розподілених Спеціальних прав запозичень від МВФ.
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"У разі застосування зброї масового ураження Велика Британія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удар у відповідь", - зазначив Джонсон.
Прем'єр додав, що дипломатично домовитися з президентом РФ неможливо. Джонсон порівняв його з крокодилом.
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - додав Джонсон." ©