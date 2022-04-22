Украина вышла на качественно новый этап получения оборонной помощи, - ОП
Помощь международных партнеров делает возможности Украины гораздо более мощными.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить об оборонной поддержке, сейчас мы вышли на тот этап, на ту стадию, когда можно говорить о новом качестве, о новом этапе предоставления вооружений и помощи Украине. Мир с нами, мир нам помогает. Да, хотелось бы, чтобы это было скорее, и мы об этом откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и она, безусловно, делает наши возможности гораздо более мощными", - пояснил он.
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+37 Mila Workul
показать весь комментарий22.04.2022 02:10
+36 Alex Dev d4763325
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+30 Mila Workul
показать весь комментарий22.04.2022 02:19
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Пожалуйста, подождите...
Постачянням в ЗСУ має займатися виключно ЗСУ, навіть не моу. Наближення прикордонника, ба біільше митника, фондів та цивільних осіб до гум.допомоги - арешт/справа.
Відповідь Арестовича мені не сподобалася розумію що системні проблеми існують. Сидять там люди, які звикли що мимо них муха без білета не пролетить, а це гарне і нам потрібно.
Главный тезис - мелкие средне вооружение не доходит на фронт из-за коррупции в ОП.
https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
Давайте більше дивитися на стан справ у нас.
Политическая деятельность.
На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.
А эта личность, Тедеев ну очень интересная,
Участие в ОПГ «Солохи»
Организация титушек во время майдана и т.д. читаем подробней на антикорре.
https://m.antikor.com.ua/articles/123410-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek
Але щось мені підказує що таке розслідування якщо і буде, то при другій владі.
«На Западе началось соревнование «Кто даст Украине больше оружия»там США, Британия, Голландия, возможно немцы и много кто еще. Говорят от тяжёлой артиллерии, специальных БПЛА для Украины, когда это все приедет на Донбасс - горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц».
Ну и вишенка на торте: «Мне дали полномочия лично застрелить того, кто будет воровать западную помощь», - Арестович. "
НАЧНИ З СЕБЕ , ЗАСТРЕЛИСЯ !!! Бо ворюги сидять в оп.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html