Украина вышла на качественно новый этап получения оборонной помощи, - ОП

Помощь международных партнеров делает возможности Украины гораздо более мощными.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об оборонной поддержке, сейчас мы вышли на тот этап, на ту стадию, когда можно говорить о новом качестве, о новом этапе предоставления вооружений и помощи Украине. Мир с нами, мир нам помогает. Да, хотелось бы, чтобы это было скорее, и мы об этом откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и она, безусловно, делает наши возможности гораздо более мощными", - пояснил он.

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