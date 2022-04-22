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помощь (7424) Сибига (219)

Украина вышла на качественно новый этап получения оборонной помощи, - ОП

допомога

Помощь международных партнеров делает возможности Украины гораздо более мощными.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Офиса Президента Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить об оборонной поддержке, сейчас мы вышли на тот этап, на ту стадию, когда можно говорить о новом качестве, о новом этапе предоставления вооружений и помощи Украине. Мир с нами, мир нам помогает. Да, хотелось бы, чтобы это было скорее, и мы об этом откровенно говорим нашим партнерам, но эта помощь идет и она, безусловно, делает наши возможности гораздо более мощными", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаубицы, беспилотники и полевая техника: в Пентагоне сообщили, какую помощь отправят Украине
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Топ комментарии
+37
Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
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22.04.2022 02:10
+36
Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
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22.04.2022 02:39
+30
Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
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22.04.2022 02:19
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Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
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22.04.2022 02:10 Ответить
Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
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22.04.2022 02:39 Ответить
Як на мене, тоді з'являються проблеми у тутешніх "курчат"...
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22.04.2022 13:33 Ответить
да счейчас на ютуб каналах появляется жалобы из боевых частей что не доходит вовремя медицинская помощь - а Львовская админимтсранция и таможня то есть банда - перехватывает все грузы под себя - почему генштаб молчит о снабжении армии?
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22.04.2022 05:50 Ответить
потому что ермак агент рашки.
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22.04.2022 08:55 Ответить
Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
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22.04.2022 02:19 Ответить
арестовичъ - подполковник. В мае, наверное, полковника дадут.
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22.04.2022 02:49 Ответить
Угу. Якщо не хєнєрала.
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22.04.2022 03:03 Ответить
А для чого відповідати на запит кгбіста?
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22.04.2022 03:31 Ответить
А я був комсольцем в СРСР і що? Хіба була інша альтернатива?
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22.04.2022 06:29 Ответить
потому что ермак агент рашки.
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22.04.2022 08:56 Ответить
потому что ермак агент рашкостана.
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22.04.2022 08:56 Ответить
потому что ер мак агент рашкостана.
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22.04.2022 08:57 Ответить
Тому, що в них немає а ні посадових обов'язків, а ні відповідальності за їх порушення.
Постачянням в ЗСУ має займатися виключно ЗСУ, навіть не моу. Наближення прикордонника, ба біільше митника, фондів та цивільних осіб до гум.допомоги - арешт/справа.
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22.04.2022 06:59 Ответить
Хотілось би дізнатися, хто такий Швець, щоб на його запит відповідала більш офіційна особа? В інтерв'ю він послався на слова взагалі не відомого полковника.
Відповідь Арестовича мені не сподобалася розумію що системні проблеми існують. Сидять там люди, які звикли що мимо них муха без білета не пролетить, а це гарне і нам потрібно.
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22.04.2022 08:40 Ответить
ермак набухався і лика не вяже не може сказати
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22.04.2022 02:49 Ответить
Через Швеца получили ********. Кодло сионско-российское.
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22.04.2022 02:53 Ответить
Швец и на дуде игрец. Кгбэшный ********. Зрадоразгонятель.
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22.04.2022 04:56 Ответить
но тем менее он правду сказал что ермак саботажник - а может не только он один.
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22.04.2022 05:51 Ответить
Ти зараз намагаєшся втулити, що він бреше? А єрмачина - білий та пухнастий?
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22.04.2022 06:32 Ответить
Ні він має на увазі що єлдаків 2 шт.
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22.04.2022 07:01 Ответить
Небачив в функціоналі ОП, повноважень наофіційні заяви...! ОП неє пубічним органом. ОП не описан в Конституці України
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22.04.2022 03:04 Ответить
Чия струтура ОП ? Хто,її, власник? Хто беніфіціар ? З ким афільована ? Чого чекатт ?
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22.04.2022 03:10 Ответить
Яка юридична віповідальність й повноваження всіх осіб навкола Президента України? Чи в безпеці наш Президент ?
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22.04.2022 03:15 Ответить
Куди ОПа діває зброю ?
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22.04.2022 03:38 Ответить
Коррупция в ОП по поставкам вооружения.
Главный тезис - мелкие средне вооружение не доходит на фронт из-за коррупции в ОП.
https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 03:42 Ответить
ну якщо в нас коррупція, то яка вона в РФ?
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22.04.2022 03:49 Ответить
Корупція у ворога нас спасе?)
Давайте більше дивитися на стан справ у нас.
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22.04.2022 04:50 Ответить
ты что дура тупая? при чем тут твои кацапы? у них оружия и техники в 10ть раз больше было изначально..
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22.04.2022 05:53 Ответить
Куди дівається отримана зброя? Хто контролює інтендантів? За всіх часівв усіх країнах інтендати крали й збували крадене
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22.04.2022 03:56 Ответить
Ермак - интересные факты из биографии.

Политическая деятельность.

На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.

А эта личность, Тедеев ну очень интересная,
Участие в ОПГ «Солохи»
Организация титушек во время майдана и т.д. читаем подробней на антикорре.

https://m.antikor.com.ua/articles/123410-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek
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22.04.2022 04:00 Ответить
Хтось обкрадає єрмака? Хто?
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22.04.2022 04:20 Ответить
Розслідуванням повинні займатись відповідні органи а не я. Я можу лиже натякнути.
Але щось мені підказує що таке розслідування якщо і буде, то при другій владі.
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22.04.2022 04:35 Ответить
брат ермака обкрадает самого ермака - а потом они вместе делят награбленное
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22.04.2022 05:54 Ответить
кал'о'мой
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22.04.2022 08:47 Ответить
Да уж, агентура дермака(параші) просто зашкалює.
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22.04.2022 05:15 Ответить
" Арестович: «Западня тяжёлая артиллерия массово пошла в Украину».

«На Западе началось соревнование «Кто даст Украине больше оружия»там США, Британия, Голландия, возможно немцы и много кто еще. Говорят от тяжёлой артиллерии, специальных БПЛА для Украины, когда это все приедет на Донбасс - горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц».

Ну и вишенка на торте: «Мне дали полномочия лично застрелить того, кто будет воровать западную помощь», - Арестович. "

НАЧНИ З СЕБЕ , ЗАСТРЕЛИСЯ !!! Бо ворюги сидять в оп.
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22.04.2022 06:16 Ответить
Арестович займає посаду радника кремлівської консерви дермака, тому їм обом дорога за російским кораблем! Дістав вже той словоблуд.
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22.04.2022 06:50 Ответить
Подивився . це піпец https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 06:20 Ответить
Краще вийдіть на якісно новий етап доставки оборонної допомоги до місця призначення!
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22.04.2022 06:53 Ответить
"Подполковника"Арестовича-в топку вместе с его хозяевами!!!
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22.04.2022 07:14 Ответить
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:56 Ответить
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:56 Ответить
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
показать весь комментарий
22.04.2022 07:57 Ответить
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:57 Ответить
господи, яке ганьбище((((
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22.04.2022 08:34 Ответить
Приємно читати. тільки не розголошуйте дорожню карту як це робиться. Та й взагалі - поміч союзників повинна бути тихенька, мощненька і 100 % - но вбивча для рашистської орди...
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22.04.2022 09:07 Ответить
Приємно читати. тільки не розголошуйте дорожню карту як це робиться. Та й взагалі - поміч союзників повинна бути тихенька, мощненька і 100 % - но вбивча для рашистської орди...
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22.04.2022 09:07 Ответить
Опять суки разкрадуть , и *** концов найдёш.
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22.04.2022 09:29 Ответить
Судячи із запитів до волонтерів, забезпечення ЗСУ стало навіть гірше, ніж було на початку війни.
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22.04.2022 09:31 Ответить
 
 