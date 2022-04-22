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допомога (7877) Сибіга (223)

Україна вийшла на якісно новий етап отримання оборонної допомоги, - ОП

допомога

Допомога міжнародних партнерів робить спроможності України набагато потужнішими.

Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про оборонну підтримку, зараз ми вийшли на той етап, на ту стадію, коли можна говорити про нову якість, про новий етап надання озброєнь і допомоги Україні. Світ з нами, світ нам допомагає. Так, хотілося би, щоб це було швидше, і ми про це відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і вона, безумовно, робить наші спроможності набагато потужнішими", - пояснив він.

Також читайте: Пентагон про нову допомогу Україні: 72 гаубиці 155-мм, 144 тис. снарядів, 121 безпілотник Phoenix Ghost та ін.

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Топ коментарі
+37
Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
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22.04.2022 02:10
+36
Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
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22.04.2022 02:39
+30
Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
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22.04.2022 02:19
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Скільки заступників в Єрмака, та чому зброя та постачання для госпіталів не попадае вчасно туди, куди вони повинні бути доставлені
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22.04.2022 02:10 Відповісти
Чомусь зовсім не дивує те, що де вспливає прізвище Ермак - там з'являються проблеми у Україні
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22.04.2022 02:39 Відповісти
Як на мене, тоді з'являються проблеми у тутешніх "курчат"...
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22.04.2022 13:33 Відповісти
да счейчас на ютуб каналах появляется жалобы из боевых частей что не доходит вовремя медицинская помощь - а Львовская админимтсранция и таможня то есть банда - перехватывает все грузы под себя - почему генштаб молчит о снабжении армии?
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22.04.2022 05:50 Відповісти
потому что ермак агент рашки.
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22.04.2022 08:55 Відповісти
Чому на запит Юрія Швеця відповідає Арестович. Хто такий Арестович? Ким він вповноважений? Чому цим питанням займається ОП, а не військові?
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22.04.2022 02:19 Відповісти
арестовичъ - подполковник. В мае, наверное, полковника дадут.
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22.04.2022 02:49 Відповісти
Угу. Якщо не хєнєрала.
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22.04.2022 03:03 Відповісти
А для чого відповідати на запит кгбіста?
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22.04.2022 03:31 Відповісти
А я був комсольцем в СРСР і що? Хіба була інша альтернатива?
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22.04.2022 06:29 Відповісти
потому что ермак агент рашки.
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22.04.2022 08:56 Відповісти
потому что ермак агент рашкостана.
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22.04.2022 08:56 Відповісти
потому что ер мак агент рашкостана.
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22.04.2022 08:57 Відповісти
Тому, що в них немає а ні посадових обов'язків, а ні відповідальності за їх порушення.
Постачянням в ЗСУ має займатися виключно ЗСУ, навіть не моу. Наближення прикордонника, ба біільше митника, фондів та цивільних осіб до гум.допомоги - арешт/справа.
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22.04.2022 06:59 Відповісти
Хотілось би дізнатися, хто такий Швець, щоб на його запит відповідала більш офіційна особа? В інтерв'ю він послався на слова взагалі не відомого полковника.
Відповідь Арестовича мені не сподобалася розумію що системні проблеми існують. Сидять там люди, які звикли що мимо них муха без білета не пролетить, а це гарне і нам потрібно.
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22.04.2022 08:40 Відповісти
ермак набухався і лика не вяже не може сказати
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22.04.2022 02:49 Відповісти
Через Швеца получили ********. Кодло сионско-российское.
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22.04.2022 02:53 Відповісти
Швец и на дуде игрец. Кгбэшный ********. Зрадоразгонятель.
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22.04.2022 04:56 Відповісти
но тем менее он правду сказал что ермак саботажник - а может не только он один.
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22.04.2022 05:51 Відповісти
Ти зараз намагаєшся втулити, що він бреше? А єрмачина - білий та пухнастий?
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22.04.2022 06:32 Відповісти
Ні він має на увазі що єлдаків 2 шт.
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22.04.2022 07:01 Відповісти
Небачив в функціоналі ОП, повноважень наофіційні заяви...! ОП неє пубічним органом. ОП не описан в Конституці України
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22.04.2022 03:04 Відповісти
Чия струтура ОП ? Хто,її, власник? Хто беніфіціар ? З ким афільована ? Чого чекатт ?
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22.04.2022 03:10 Відповісти
Яка юридична віповідальність й повноваження всіх осіб навкола Президента України? Чи в безпеці наш Президент ?
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22.04.2022 03:15 Відповісти
Куди ОПа діває зброю ?
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22.04.2022 03:38 Відповісти
Коррупция в ОП по поставкам вооружения.
Главный тезис - мелкие средне вооружение не доходит на фронт из-за коррупции в ОП.
https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 03:42 Відповісти
ну якщо в нас коррупція, то яка вона в РФ?
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22.04.2022 03:49 Відповісти
Корупція у ворога нас спасе?)
Давайте більше дивитися на стан справ у нас.
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22.04.2022 04:50 Відповісти
ты что дура тупая? при чем тут твои кацапы? у них оружия и техники в 10ть раз больше было изначально..
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22.04.2022 05:53 Відповісти
Куди дівається отримана зброя? Хто контролює інтендантів? За всіх часівв усіх країнах інтендати крали й збували крадене
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22.04.2022 03:56 Відповісти
Ермак - интересные факты из биографии.

Политическая деятельность.

На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.

А эта личность, Тедеев ну очень интересная,
Участие в ОПГ «Солохи»
Организация титушек во время майдана и т.д. читаем подробней на антикорре.

https://m.antikor.com.ua/articles/123410-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek
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22.04.2022 04:00 Відповісти
Хтось обкрадає єрмака? Хто?
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22.04.2022 04:20 Відповісти
Розслідуванням повинні займатись відповідні органи а не я. Я можу лиже натякнути.
Але щось мені підказує що таке розслідування якщо і буде, то при другій владі.
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22.04.2022 04:35 Відповісти
брат ермака обкрадает самого ермака - а потом они вместе делят награбленное
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22.04.2022 05:54 Відповісти
кал'о'мой
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22.04.2022 08:47 Відповісти
Да уж, агентура дермака(параші) просто зашкалює.
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22.04.2022 05:15 Відповісти
" Арестович: «Западня тяжёлая артиллерия массово пошла в Украину».

«На Западе началось соревнование «Кто даст Украине больше оружия»там США, Британия, Голландия, возможно немцы и много кто еще. Говорят от тяжёлой артиллерии, специальных БПЛА для Украины, когда это все приедет на Донбасс - горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц».

Ну и вишенка на торте: «Мне дали полномочия лично застрелить того, кто будет воровать западную помощь», - Арестович. "

НАЧНИ З СЕБЕ , ЗАСТРЕЛИСЯ !!! Бо ворюги сидять в оп.
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22.04.2022 06:16 Відповісти
Арестович займає посаду радника кремлівської консерви дермака, тому їм обом дорога за російским кораблем! Дістав вже той словоблуд.
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22.04.2022 06:50 Відповісти
Подивився . це піпец https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
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22.04.2022 06:20 Відповісти
Краще вийдіть на якісно новий етап доставки оборонної допомоги до місця призначення!
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22.04.2022 06:53 Відповісти
"Подполковника"Арестовича-в топку вместе с его хозяевами!!!
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22.04.2022 07:14 Відповісти
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:56 Відповісти
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:56 Відповісти
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:57 Відповісти
CNN: США не знають, що відбувається з відправленою Україні зброєю
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
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22.04.2022 07:57 Відповісти
господи, яке ганьбище((((
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22.04.2022 08:34 Відповісти
Приємно читати. тільки не розголошуйте дорожню карту як це робиться. Та й взагалі - поміч союзників повинна бути тихенька, мощненька і 100 % - но вбивча для рашистської орди...
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22.04.2022 09:07 Відповісти
Приємно читати. тільки не розголошуйте дорожню карту як це робиться. Та й взагалі - поміч союзників повинна бути тихенька, мощненька і 100 % - но вбивча для рашистської орди...
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22.04.2022 09:07 Відповісти
Опять суки разкрадуть , и *** концов найдёш.
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22.04.2022 09:29 Відповісти
Судячи із запитів до волонтерів, забезпечення ЗСУ стало навіть гірше, ніж було на початку війни.
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22.04.2022 09:31 Відповісти
 
 