Україна вийшла на якісно новий етап отримання оборонної допомоги, - ОП

Допомога міжнародних партнерів робить спроможності України набагато потужнішими.

Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про оборонну підтримку, зараз ми вийшли на той етап, на ту стадію, коли можна говорити про нову якість, про новий етап надання озброєнь і допомоги Україні. Світ з нами, світ нам допомагає. Так, хотілося би, щоб це було швидше, і ми про це відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і вона, безумовно, робить наші спроможності набагато потужнішими", - пояснив він.

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