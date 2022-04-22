Україна вийшла на якісно новий етап отримання оборонної допомоги, - ОП
Допомога міжнародних партнерів робить спроможності України набагато потужнішими.
Про це під час брифінгу повідомив заступник очільника Офісу Президента Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо говорити про оборонну підтримку, зараз ми вийшли на той етап, на ту стадію, коли можна говорити про нову якість, про новий етап надання озброєнь і допомоги Україні. Світ з нами, світ нам допомагає. Так, хотілося би, щоб це було швидше, і ми про це відверто говоримо нашим партнерам, але ця допомога йде і вона, безумовно, робить наші спроможності набагато потужнішими", - пояснив він.
Топ коментарі
+37 Mila Workul
показати весь коментар22.04.2022 02:10
+36 Alex Dev d4763325
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+30 Mila Workul
показати весь коментар22.04.2022 02:19
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Будь ласка, зачекайте...
Постачянням в ЗСУ має займатися виключно ЗСУ, навіть не моу. Наближення прикордонника, ба біільше митника, фондів та цивільних осіб до гум.допомоги - арешт/справа.
Відповідь Арестовича мені не сподобалася розумію що системні проблеми існують. Сидять там люди, які звикли що мимо них муха без білета не пролетить, а це гарне і нам потрібно.
Главный тезис - мелкие средне вооружение не доходит на фронт из-за коррупции в ОП.
https://youtu.be/KPnF9kmXPHM
Давайте більше дивитися на стан справ у нас.
Политическая деятельность.
На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева.
А эта личность, Тедеев ну очень интересная,
Участие в ОПГ «Солохи»
Организация титушек во время майдана и т.д. читаем подробней на антикорре.
https://m.antikor.com.ua/articles/123410-eljbrus_tedeev._borets_deputat_i_hozjain_titushek
Але щось мені підказує що таке розслідування якщо і буде, то при другій владі.
«На Западе началось соревнование «Кто даст Украине больше оружия»там США, Британия, Голландия, возможно немцы и много кто еще. Говорят от тяжёлой артиллерии, специальных БПЛА для Украины, когда это все приедет на Донбасс - горе будет тем, кто будет стоять напротив этих гаубиц».
Ну и вишенка на торте: «Мне дали полномочия лично застрелить того, кто будет воровать западную помощь», - Арестович. "
НАЧНИ З СЕБЕ , ЗАСТРЕЛИСЯ !!! Бо ворюги сидять в оп.
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/cnn-ssha-ne-znajut-shcho-vidbuvajetsja-z-vidpravlenoju-ukrajini-zbrojeju.html