Россия втягивает украинских детей в войну. Зафиксировано уже 8 случаев, - Венедиктова

Россия втягивает украинских детей в войну, развязанную ею на украинской территории.

Об этом в фейсбуке сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Дети. Украинские дети. Коробит от мысли и очень болит, что их используют циничные бессердечные злодеи в войне. Это война России против украинских детей и с привлечением украинских детей. У ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом. Во время войны, которую развязала РФ на нашей земле, уже пострадали более 584 детей, 208 из них убиты захватчиками. И это только те данные, которые мы можем подтвердить официально. Сколько их в блокадном Мариуполе и на оккупированных территориях – страшно даже представить", – отмечает она.

По словам генпрокурора, Россия уничтожает наших детей и другим способом - втягивая их в вооруженный конфликт. Она травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д. И это прямое нарушение требований ст. 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

Далее Венедиктова подробно останавливается на указанных фактах.

"Пока мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях. В Харьковской области 12-летний подросток с помощью сети Интернет и телеграм-каналов посылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области" , – информирует генпрокурор.

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Кроме того, отмечается, что в Черниговской области во время оккупации одной из деревень несовершеннолетний местный житель получил от представителей вооруженных сил РФ задачу проводить разведку позиций ВСУ. А чтобы продемонстрировать благосклонность и поддержку оккупантам, завязал на руке и ноге красные повязки и делал вместе с ними обход территории села. При этом 16-летний парень "наводил" врагов на жилье, владельцы которых имеют отношение к правоохранительным органам или военным подразделениям Украины и владеют оружием. Также он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования Украины.

В Харьковской области местный 17-летний житель распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий агрессора в Украине.

А в одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". При оперативном реагировании спецслужб учащиеся были немедленно разоблачены.

"По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут, в том числе, родители. И их задача охранять и уберегать их от этого. Но губительное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем – очень важный фактор, и мы вместе должны защитить наших детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивания в войну", - резюмирует генпрокурор.

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