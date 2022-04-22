Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА (обновлено)
Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.
"Чрезвычайное событие! Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.
Позже в Запорожской ОВА уточнили: "Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".
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В России авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без американской глобальной спутниковой навигационной системы (GPS).
Как пишет издание «Известия», такое письмо глава Росавиации направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.
Отмечается, что при отключении GPS экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использование ими дублирующих средств воздушной навигации. https://t.me/charter97_org/70854
Що за хвороба у ЦН з цими фото? То наш Нептун поставлять в новину про обстріл Іскандерами, то АН переплутають... Не має в доступі фотки АН26???
надія на те, що є живі і вцілілі....(дай Боже)
Головне, щоб в рашки вони були у 5-10 разів більше!
Скоріше якійсь олігарх намагався евакуюватися з комфортом.
А є такі АН-и цивільні ?