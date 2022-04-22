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самолет (3551) Запорожская область (2837)

Самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожской области, один человек погиб, двое ранены, - ОВА (обновлено)

ан

Утром 22 апреля в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26, выполнявший технический рейс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Чрезвычайное событие! Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет АН-26. Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие. Обстоятельства выясняются. Подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Позже в Запорожской ОВА уточнили: "Сегодня в 09:00 в районе Михайловки Запорожского района упал самолет Ан-26, по предварительной информации, принадлежавший Украине. Воздушное судно выполняло технический рейс. Сейчас известно об одном погибшем и двух раненых. Количество экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет задел электроопору, в результате чего загорелся двигатель".


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Топ комментарии
+51
Господи. Тільки б наші всі були живі.
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22.04.2022 10:31
+23
Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
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22.04.2022 10:34
+12
Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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22.04.2022 10:45
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Господи. Тільки б наші всі були живі.
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22.04.2022 10:31 Ответить
Интересно зачем редакторы поставили фото ан-124?
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22.04.2022 10:32 Ответить
Що знайшли в інтернеті - те і вставили Звичайна практика в ********* світі.
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22.04.2022 10:41 Ответить
Ще є Ан-2.
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22.04.2022 11:02 Ответить
На фото Ан-26
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22.04.2022 10:45 Ответить
Ан-124 "Руслан". Можно зайти в Гугл и глянуть как он выглядит. А на фото Ан-26
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22.04.2022 11:14 Ответить
Ан-26 с выдвинутой рампой для десантирования.
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22.04.2022 12:08 Ответить
Картинку, конечно, вставили ну очень удачную....
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22.04.2022 10:33 Ответить
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22.04.2022 10:47 Ответить
Исправили, спасибо
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22.04.2022 10:49 Ответить
фото літака не відповідне
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22.04.2022 10:33 Ответить
впав...якшо не збили..
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22.04.2022 10:33 Ответить
Там же поряд фронт і бої, могли бути диверсанти, та й взагалі засобів ППО там дуже багато з обох боків, так близько до фронту вантажним літакам наближатися не можна.
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22.04.2022 10:34 Ответить
Я теж подумала про диверсію.
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22.04.2022 10:36 Ответить
Фронт там не совсем рядом. Михайловка Вольнянского района - это не Михайловка рядом с захваченной Васильевкой. Этот населенный пункт аж за Запорожьем в сторону Днепра, по идее глубокий тыл. Разве что диверсия в глубоком тылу...
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22.04.2022 13:50 Ответить
Ан-26 це не Ан-124 (Руслан)
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22.04.2022 10:35 Ответить
Рашисти збили ?
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22.04.2022 10:35 Ответить
зачем постить такую инфу???
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22.04.2022 10:35 Ответить
после іхніх запусков ГЛОНАССа нас уже нічєм нє удівіш...

В России авиакомпаниям рекомендовали подготовиться к полетам без американской глобальной спутниковой навигационной системы (GPS).

Как пишет издание «Известия», такое письмо глава Росавиации направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые переадресовали его руководству авиаперевозчиков.

Отмечается, что при отключении GPS экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использование ими дублирующих средств воздушной навигации. https://t.me/charter97_org/70854
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22.04.2022 12:11 Ответить
Якщо на фото АН26 то я іспанський пілот...
Що за хвороба у ЦН з цими фото? То наш Нептун поставлять в новину про обстріл Іскандерами, то АН переплутають... Не має в доступі фотки АН26???
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22.04.2022 10:36 Ответить
Дибіли, приберіть руслана з фотки
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22.04.2022 10:37 Ответить
недобре... там же могла бути й допомога нашим бійцям із Заходу. Ризиковано зараз у Запоріжжі приземлятись.
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22.04.2022 10:37 Ответить
технічний рейс...значить і зброя в тому числі..цивільний літак для контейнерних перевезень. Відрізняється бортовими засобами механізації вантажно-розвантажувальних і швартувальних робіт
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22.04.2022 10:41 Ответить
на фото редакции АН-124 "Руслан". АН-26 вот такой:
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22.04.2022 10:39 Ответить
На фотке Ан-24 Мотор Сич, не 26-й.
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22.04.2022 11:13 Ответить
А з яким піднесенням радістю коментує ОВА
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22.04.2022 10:40 Ответить
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22.04.2022 10:57 Ответить
Диверсія.
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22.04.2022 10:41 Ответить
Могли диверсанти зайти і збити з ПЗРК, що досить ймовірно.
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22.04.2022 10:42 Ответить
Если и сбили то более вероятно, что ЗРК, чем ПЗРК!
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22.04.2022 10:51 Ответить
Через две минуты после взлёта задели провода
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22.04.2022 12:04 Ответить
Я **** самолеты пускать в область где война идет, дело генерала наумова живет и пахнет. Так войну не выиграть
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22.04.2022 10:45 Ответить
Прикинь! Работа у летчиков такая, летать туда, где идет война...
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22.04.2022 10:57 Ответить
Ну, а перевезти груз дорогами нельзя, я понял, лучше угробить пилотов и самолет, ведь война же.
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22.04.2022 11:09 Ответить
А если убью и угробят на дороге, то что дальше рыть туннели? А если и там завалит то все?
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22.04.2022 11:14 Ответить
Кого убьют, фуру с сопровождением?
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22.04.2022 11:26 Ответить
Да. Если вы не обратили внимание то сейчас любые, даже бронированные колонны бомбят обстреливают итд. Так что с туннелями вы считаете что пора их рыть или про самолёт вы просто ляпнули шо попало?
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22.04.2022 14:16 Ответить
*любезный* ,худей на своих срусайтах,ботва рашистская
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22.04.2022 11:03 Ответить
Откуда ты, сидя на диване знаешь, что там делал самолет? Перед тобою что, командование воздушных сил уже отчиталось? Балабол и звездобол на звездоболе.
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22.04.2022 12:39 Ответить
інформація обмежена...
надія на те, що є живі і вцілілі....(дай Боже)
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22.04.2022 10:46 Ответить
Не розкручуйте трагедію. Втрати в нас були, є і будуть.
Головне, щоб в рашки вони були у 5-10 разів більше!
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22.04.2022 10:48 Ответить
"Технічний рейс"?
Скоріше якійсь олігарх намагався евакуюватися з комфортом.
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22.04.2022 10:49 Ответить
Через Запорорізьку область??? Не несіть маячні.
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22.04.2022 11:41 Ответить
а якщо хтось своє майно із Запоріжжя перевозив? Хто б це міг бути?
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22.04.2022 14:04 Ответить
Может « великие командующие» из ОПУ и кабмина решили оружие литаком перевезти ? От них можно всякой дури ожидать - там кротов много
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22.04.2022 10:50 Ответить
це маленький літак,взяти він багато не може,техніку та десант не доправляє.
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22.04.2022 11:40 Ответить
Это к вопросу о деблокаде Мариуполя. Насыщенность ПВО у них очень мощная на всех участках фронта.
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22.04.2022 10:50 Ответить
Тупість деяких посадових осіб іноді немає меж.
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22.04.2022 10:51 Ответить
Летать практически над линией фронта транспортником? Ну че, молодцы.
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22.04.2022 10:53 Ответить
зараз гідрант вилізе з бункера, і щось триздане типу: ой все, це й була спроба деблокади, але не вдалося
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22.04.2022 10:59 Ответить
Вольнянский район- это северо-восточнее Запорожья. Там фронт не близко... Скорее всего, ударили из дальнобойных с300 или с400. Турбовинтовой медленный транспортник-легкая мишень. Вопрос только, что он там делал и кто его туда отправил, зная последствия
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22.04.2022 10:59 Ответить
Читать умеем? Задели провода
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22.04.2022 12:02 Ответить
Хортицю бомбили ракетами..кажуть керовані ракети..і був корегувальник
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22.04.2022 11:03 Ответить
А що такого важливого на Хортиці, що як наслідок сьогодні змушені перевозити літаком? Дивимось карту.
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22.04.2022 11:29 Ответить
Там є приміщення санаторію. Можливо, у ньому проживали військові, або рашисти так подумали.
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22.04.2022 11:42 Ответить

А є такі АН-и цивільні ?
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22.04.2022 11:16 Ответить
Есть. У мотор сичи например. Но это не значит, что во время войны их не привлекают к военным операциям
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22.04.2022 11:36 Ответить
Там целая линейка исключительно военных АНов. АН 26-транспрртник, может возить грузы и военные также.
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22.04.2022 12:37 Ответить
Не можу не нагадати слова арестовича:-"всі операції розробляються верховним головнокомандуючим" а це означає, що єрмак, демченко і навіть гогілашвілі в курсі справ...
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22.04.2022 11:09 Ответить
Ясно що це була агітка така, піар тіпа ...
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22.04.2022 11:18 Ответить
Це війна. Буває навіть вогонь по своїх.
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22.04.2022 11:17 Ответить
так впав чи збили ?
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22.04.2022 11:29 Ответить
После взлёта, задели провода
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22.04.2022 12:06 Ответить
там в Михайлівці що є аеропорт?
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22.04.2022 13:14 Ответить
Сейчас лучше вообще не летать нигде, могут и свои случайно сбить.
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22.04.2022 12:07 Ответить
план маршруту потрібно складати з поміченими на карті високими електропроводами
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22.04.2022 13:13 Ответить
упал , технический рейс (((( не путайте людей говорите ПРЯМО , збили с оружием !!! хватит во ЛЖИ ровняться на КАЦАПОВ !!! пускай горькая, но правда (((((
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22.04.2022 13:23 Ответить
Вам ще написати що і куди він перевозив? Кажуть зачепив провода, вони літають дуже низько, я сам бачив.
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22.04.2022 13:29 Ответить
Гражданский самолёт, задел провода, не выдумывайте чего нет
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22.04.2022 14:57 Ответить
... авиакомпания Константа. Решили спасти самолёт из аэропорта Запорожья. Вылет бы согласован со всеми инстанциями. После взлёта шли на предельно низкой высоте. чтобы быть незамеченными. Попали в туман и зацепили ЛЭП. Что тут скажете? Это не первый самолёт спасённый таким способом. Даже с аэродромов с разбитой ВПП.....
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23.04.2022 19:04 Ответить
Не знаю, що перевозили цим літаком. Якщо зброю то це дурість або навмисна підстава. Такий літак - це мішень для орків. Зброю доводиться вигризати у західних партнерів тому не можна так тупо її втрачати як і екіпаж підставляти під удар.
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22.04.2022 15:12 Ответить
А "зачепили провода" - може бути простою відмазкою. Вранці голова Запорізької Ода сказав що орки збили, тепер вже інша версія.
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22.04.2022 15:15 Ответить
..трошки вище читайте...і дійсно не видумуйте того..чого не було.
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23.04.2022 19:06 Ответить
 
 